Μεταμόρφωση: Γλέντι κατέληξε σε μακελειό – 4 τραυματίες από μαχαίρωμα

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου έξω από χώρο που γινόταν ένα κρητικό γλέντι στη Μεταμόρφωση, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου 20 με 25 άτομα άρχισαν να τσακώνονται, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία. Κάποιοι από αυτούς δε δίστασαν να βγάλουν μαχαίρι και να επιτεθούν σε άλλα άτομα.

Το συμβάν έγινε στη συμβολή των οδών Λυκούργου και Ερμού στη Μεταμόρφωση, ενώ λίγα μέτρα πιο μακριά υπήρχαν οικογένειες και παιδιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, όλα ξεκίνησαν από ασήμαντη αφορμή, με κάποιους από τους εμπλεκόμενους να παρεξηγούν τα βλέμματα τον άλλων και να ξεσπάσει έτσι καβγάς. «Τι με κοιτάς έτσι», φέρεται να είπε ένας από τη μία παρέα στην άλλη και τα αίματα άναψαν αμέσως.

Η κατάσταση δεν άργησε να εκτροχιαστεί και ξεκίνησαν τα μαχαιρώματα. Ένας άνδρας που διασκέδαζε στο γλέντι προσπάθησε να τους χωρίσει, όμως δέχθηκε μια μαχαιριά στη μέση. Τα υπόλοιπα θύματα, αλβανικής καταγωγής, έχουν τραύματα στον θώρακα, στα πλευρά, στη μασχάλη και στα χέρια. Όλοι έχουν μώλωπες στο πρόσωπο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύονται. Η έρευνα των αρχών είναι σε εξέλιξη ώστε να συλληφθούν οι εμπλεκόμενοι.

