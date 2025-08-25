Καμένα Βούρλα: Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών τουριστών

Συμπλοκή μεταξύ νεαρών αλλοδαπών σημειώθηκε τα ξημερώματα στα Καμένα Βούρλα, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί και να γίνουν προσαγωγές.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00’ τα ξημερώματα, με την παρεξήγηση να ξεκινά από την παραλιακή για να κορυφωθεί στην οδό Καραολή - Δημητρίου και στα γύρω στενά!

Επρόκειτο για δύο ξεχωριστές παρέες με αδιευκρίνιστο αριθμό ατόμων η κάθε μία, με Αλβανούς υπηκόους που διαμένουν όμως σε διαφορετικές χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι έκαναν διακοπές το τελευταίο 10ημερο στα Καμένα Βούρλα και κυκλοφορούσαν με ακριβά αυτοκίνητα.

Αστυνομικοί στο σημείο της συμπλοκής στα Καμένα Βούρλα (φωτογραφία Lamia Report)

Ο λόγος της παρεξήγησης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, δεν αποκλείεται όμως να σχετίζεται με παρεξήγηση την προηγούμενη νύχτα και πάλι μεταξύ αλλοδαπών νεαρών ατόμων σε μαγαζί των Καμένων Βούρλων, από όπου και είχαν εκδιωχθεί.

Τέσσερα άτομα κατέληξαν με ασθενοφόρο στο Κέντρο Υγείας Καμένων Βούρλων και από εκεί στο Νοσοκομείο Λαμίας, με χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

