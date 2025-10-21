Γεωργία Μπίκα: Καταδικάστηκε για τροχαίο - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που σχετίζεται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ κρίθηκε η Γεωργία Μπίκα.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι επιδίωξε να περιορίσει τις συνέπειες της πράξης της.

Η 27χρονη, η οποία εργάζεται σήμερα ως σερβιτόρα, δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δίκη, αλλά εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της.

Όπως ανέφερε η υπεράσπισή της, μετά τη σύγκρουση του οχήματος που οδηγούσε με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, η κατηγορούμενη παρέμεινε στο σημείο, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και επιχείρησε να συμβιβαστεί με την οδηγό του άλλου οχήματος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μάρτυρας δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να καταθέσει.

Γεωργία Μπίκα: Πώς συνέβη το τροχαίο

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν 7 μήνες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 27χρονη συγκρούστηκε αρχικά με μοτοσικλέτα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Όταν έφτασε η Τροχαία στο σημείο, υπέβαλε τη Γεωργία Μπίκα σε αλκοτέστ, όπου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε ποσοστό 1,16/lt εκπνεόμενου αέρα, μετρηθείσα με ηλεκτρονική συσκευή αλκοολομέτρησης, και κατά την δεύτερη μέτρηση ποσοστό 0,70 mg/lt εκπνεόμενου αέρα.