Γεωργία Μπίκα: Καταδικάστηκε για τροχαίο - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

Της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) που σχετίζεται με οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ κρίθηκε η Γεωργία Μπίκα.

Σύμφωνα με το grtimes.gr, της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας, λαμβάνοντας υπόψη ότι επιδίωξε να περιορίσει τις συνέπειες της πράξης της.

Γεωργία Μπίκα: Οδηγούσε μεθυσμένη και προκάλεσε τροχαίο

Η 27χρονη, η οποία εργάζεται σήμερα ως σερβιτόρα, δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δίκη, αλλά εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της.

Όπως ανέφερε η υπεράσπισή της, μετά τη σύγκρουση του οχήματος που οδηγούσε με ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, η κατηγορούμενη παρέμεινε στο σημείο, υποβλήθηκε σε αλκοτέστ και επιχείρησε να συμβιβαστεί με την οδηγό του άλλου οχήματος. Ωστόσο, η συγκεκριμένη μάρτυρας δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο για να καταθέσει.

Γεωργία Μπίκα: Πώς συνέβη το τροχαίο 

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν 7 μήνες στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 27χρονη συγκρούστηκε αρχικά με μοτοσικλέτα και στη συνέχεια προσέκρουσε σε παρκαρισμένο αυτοκίνητο.

Όταν έφτασε η Τροχαία στο σημείο, υπέβαλε τη Γεωργία Μπίκα σε αλκοτέστ, όπου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μεθυσμένη. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, βρέθηκε ποσοστό 1,16/lt εκπνεόμενου αέρα, μετρηθείσα με ηλεκτρονική συσκευή αλκοολομέτρησης, και κατά την δεύτερη μέτρηση ποσοστό 0,70 mg/lt εκπνεόμενου αέρα.

