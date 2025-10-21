Πέθανε ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι - Το τελευταίο βίντεο του διάσημου σκακιστή

Η παγκόσμια κοινότητα σκάκι βυθίστηκε στη θλίψη μετά την είδηση του ξαφνικού θανάτου του Ντάνιελ Ναροντίτσκι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 29 ετών. Ο Ναροντίτσκι υπήρξε μία από τις πιο σημαντικές μορφές του αμερικανικού σκακιού και πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής νέων.

Από μικρή ηλικία είχε δείξει το ταλέντο του, καθώς μόλις στα 14 του χρόνια εξέδωσε το πρώτο του βιβλίο για το σκάκι. Πολύ δημοφιλή ήταν τα κανάλια που διατηρούσε σε Twitch και YouTube.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Charlotte Chess Center, όπου ο Ναροντίτσκι κατείχε τη θέση του επικεφαλής, ο νεαρός γκραν μετρ πέθανε απροσδόκητα τη Δευτέρα (20/10), χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστή η αιτία του θανάτου του.

Στην επίσημη δήλωσή του, ο σύλλογος ανέφερε: «Ο Ντάνιελ υπήρξε ένας εξαιρετικά ταλαντούχος παίκτης, σχολιαστής και εκπαιδευτής, αλλά πάνω απ’ όλα ένα αγαπητό μέλος της σκακιστικής κοινότητας, που τύγχανε σεβασμού και θαυμασμού παγκοσμίως. Ήταν επίσης ένας στοργικός γιος, αδελφός και πιστός φίλος για πολλούς. Ας τον θυμόμαστε για το πάθος του, την αφοσίωση και τη χαρά που πρόσφερε μέσα από το παιχνίδι».

Το τελευταίο βίντεο που ανέβασε ο Ναροντίτσκι

Στο τελευταίο του βίντεό του στο YouTube, που δημοσιεύτηκε την Παρασκευή - μόλις τρεις ημέρες πριν από τον αιφνίδιο θάνατό του - με τίτλο «You Thought I Was Gone!?» («Νομίζατε ότι έφυγα;»), ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι εμφανίστηκε γεμάτος ενέργεια, δηλώνοντας στους θεατές ότι «επέστρεψε, καλύτερος από ποτέ», έπειτα από απουσία από τις live stream μεταδόσεις.

