Φοινικούντα: Προφυλακιστέοι οι δύο 22χρονοι μετά από μαραθώνια απολογία

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν γύρω στις 04:00 τα ξημερώματα, μετά από τις μαραθώνιες απολογίες του, που διήρκεσαν 16 ώρες, οι δύο 22χρονοι που κατηγορούνται για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.

H μεταγωγή του 22χρονου Ελληνοβρετανού στον εισαγγελέα για να απολογηθεί για τη δολοφονία στη Φοινικούντα

Κατά τη διάρκεια των απολογιών τους οι δύο νεαροί επέμειναν στους αρχικούς τους ισχυρισμούς και συνέχισαν να επιρρίπτουν ο ένας στον άλλον την ευθύνη για το ποιος πυροβόλησε του δύο άνδρες στο κάμπινγκ.

Ο φερόμενος ως εκτελεστής της δολοφονίας στη Φοινικούντα ισχυρίστηκε πως δεν πυροβόλησε εκείνος

Φοινικούντα: Τι ισχυρίστηκε ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής

Ο 22χρονος Ελληνοβρετανός, ο οποίος κατηγορείται ως φυσικός αυτουργός του εγκλήματος, υποστήριξε πως δεν ήταν αυτός που πυροβόλησε με περίστροφο και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 61χρονο επιστάτη.

Επέμεινε ότι παρέμεινε έξω από το κάμπινγκ την ώρα των δολοφονιών και πως μέσα σε αυτό εισήλθε μόνο ο 22χρονος φίλος του.

Ο φερόμενος ως εκτελεστής του διπλού φονικού στη Φοινικούντα επέμεινε ότι στα ρούχα που φορούσε το μοιραίο βράδυ δε βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας

Έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι δε βρέθηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα που φορούσε εκείνο το βράδυ και τόνισε πως δε γνώριζε τους δύο άνδρες, δεν είχε λόγο να τους σκοτώσει και πως βοήθησε τον φίλο του με σκοπό να πάρουν χρήματα από τα θύματα.

Φοινικούντα: Τι ισχυρίστηκε ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός

Ο 22χρονος ως ηθικός αυτουργός από την άλλη, επέμεινε πως δεν μπήκε μέσα στο κάμπινγκ και περίμενε τον φίλο του στο σκούτερ. Πρόσθεσε ότι δεν ήταν σκοπός του να σκοτώσει τον 68χρονο και επανέλαβε ότι διέφυγε δια θαλάσσης, φτάνοντας κολυμπώντας και περπατώντας στην Καλαμάτα, από όπου πήρε το ΚΤΕΛ για την Αθήνα.

Ο φερόμενος ως συνεργός επέμεινε στον αρχικό ισχυρισμό του ότι δεν πυροβόλησε εκείνος τα θύματα

Ο συνήγορος του καθ’ ομολογίαν συνεργού, Μπάμπης Λυκούδης, δήλωσε μετά το τέλος της απολογίας:

«Στις 4 τα ξημερώματα ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος απολογιών των δύο κατηγορουμένων, με τα αναμενόμενα δικονομικά αποτελέσματα. Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή. Οι κατηγορούμενοι εξέθεσαν ο καθένας τους δικούς του ισχυρισμούς σχετικά με τη συμμετοχή τους στις πράξεις που τους αποδίδονται. Ο εντολέας μου, από την πρώτη στιγμή που παραδόθηκε αυτοβούλως είπε την πραγματικότητα αυτής της υπόθεσης — ότι έχει συμμετοχή στη συνέργεια, αλλά όχι στη φυσική αυτουργία που αποδίδεται στον άλλον κατηγορούμενο. Επέμεινε στη θέση του. Η ανάκριση, όπως τόνισα, παραμένει ανοιχτή, η διαδικασία δεν έχει ακόμη περατωθεί».

Τα δύο θύματα της δολοφονίας στη Φοινικούντα

Ο δικηγόρος του Ελληνοβρετανού, φερόμενου ως φυσικού αυτουργού, Δημήτρης Γκαβέλας, δήλωσε πως η απολογία του πελάτη του «ήταν μαραθώνια» και «Ο εντολέας μου προσπάθησε να αναφέρει τα πραγματικά περιστατικά όπως ο ίδιος τα έχει βιώσει σε κάθε στάδιο αυτής της διαδικασίας. Έχει αρκετή πορεία ακόμα η ανάκριση».

Η ανάκριση παραμένει ανοιχτή και στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται κι άλλα πρόσωπα

Σύμφωνα με τον κ. Γκαβέλα, ο 22χρονος «υποστηρίζει αυτό που υποστήριζε από την αρχή ότι δεν είναι ο φυσικός αυτουργός αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή». «Ο εντολέας μου ισχυρίζεται ότι ο συγκατηγορούμενος είναι αυτός που εισήλθε στην σκηνή του εγκλήματος», συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

Σε ερώτηση για το τι υποστηρίζει ο 22χρονος για το γεγονός ότι αναγνωρίστηκε από τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα του εγκλήματος, ο κ. Γκαβέλας απάντησε: «τι εξήγηση μπορεί να δώσει κανείς όταν η φερόμενη ως αναγνώριση είναι εσφαλμένη; Με τους συνεργάτες μου έχουμε ενδελεχώς διατρέξει την ένορκη κατάθεση του συγκεκριμένου υποτιθέμενου ή πραγματικού αυτόπτη μάρτυρα και βρίθει ανακριβειών».

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα που δολοφονήθηκε εν ψυχρώ μαζί με τον επιστάτη

«Δεν έφερε όπλο, δεν πυροβόλησε με αυτό ο ίδιος. Ήταν έξω στη μηχανή», υποστήριξε. Ο 22χρονος ισχυρίζεται ότι βρέθηκε στη Φοινικούντα «διότι συνέδραμε τον φυσικό αυτουργό μίας πράξεως εκβίασης. Αυτός είναι ο ισχυρισμός του. Ούτως ή άλλως προκύπτει ότι την κιθάρα δεν την έφερε ο ίδιος».

Φοινικούντα: Έρχονται τρία νέα εντάλματα

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Ελεύθερου Τύπου, τις επόμενες ώρες ενδέχεται να εκδοθούν τρία νέα εντάλματα σύλληψης για πρόσωπα από το στενό περιβάλλον του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ στη Φοινικούντα είχε δεχθεί επίθεση με αεροβόλο ένα μήνα πριν τη δολοφονία του

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, προέκυψαν νέα στοιχεία από βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και από τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου, που θέτουν τα τρία αυτά πρόσωπα υπό το μικροσκόπιο του Ανθρωποκτονιών.

Τα τρία άτομα συνδέονται με τον έναν από τους δύο συλληφθέντες. Το ένα πρόσωπο είναι αυτό που οδηγούσε το λευκό αυτοκίνητο, μέσα στο οποίο είχε αποτυπωθεί ο φερόμενος ως συνεργός του δολοφόνου λίγες ώρες μετά τους πυροβολισμούς. Το ίδιο αυτοκίνητο φέρεται να είχε καταγραφεί και κοντά στο σημείο όπου είχε δεχθεί ένοπλη επίθεση ο 68χρονος στις αρχές Σεπτεμβρίου. Το οπτικό υλικό δείχνει ότι το άτομο αυτό τον βοήθησε να κρυφτεί και στη συνέχεια να διαφύγει.