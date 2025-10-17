Φοινικούντα: Σε ποιον τηλεφώνησε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία

Μπορεί οι δύο 22χρονοι να συνελήφθησαν ως φυσικός και ηθικός αυτουργός του διπλού φονικού στη Φοινικούντα, ωστόσο παραμένουν τα σκοτεινά σημεία που περιμένουν να φωτιστούν από την έρευνα του Ανθρωποκτονιών. Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη απο τις αρχές ο αριθμός των εμπλεκόμενων στην υπόθεση.

Σύμφωνα με όσα είπε ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων Ν/Α Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης στο Mega, ο ανιψιός του 68χρονου και μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας της διπλής δολοφονίας έκανε ένα τηλεφώνημα αμέσως μετά το στυγερό έγκλημα.

«Ο ίδιος έχει πει στις αρχές ότι μετά τη δολοφονία κάλεσε από το τηλέφωνο της κοπέλας του τον εργοδότη του 22χρονου φερόμενου ως ηθικού αυτουργού, με τον οποίο είναι αδελφικοί φίλοι. Για ποιο λόγο του τηλεφώνησε και τι του είπε θα πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος», είπε ο κ. Καλλιακμάνης.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του 22χρονου φερόμενου ως ηθικού αυτουργού, Χ. Λυκούδης, μιλώντας στο Πρωινό του ΑΝΤ1 σημείωσε πως ο ανιψιός έκανε το συγκεκριμένο τηλεφώνημα, γιατί ο εργοδότης του 22χρονου ήταν πολύ καλός του φίλος. Υπενθυμίζεται ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι ιδιοκτήτης της καφετέριας στο Κολωνάκι, όπου ο ανιψιός είχε γνωρίσει τον 22χρονο το 2022 και τον είχε καλέσει να μείνει δωρεάν στο κάμπινγκ του θείου του.

Μυστήριο αποτελεί επίσης το γεγονός πού βρίσκεται το όπλο το εγκλήματος, που θα έδινε απαντήσεις για το ποιος τράβηξε τη σκανδάλη, αλλά και η θήκη της κιθάρας, που σύμφωνα με τους κατηγορούμενους την κουβαλούσαν μαζί τους για να βάλουν τα ρούχα τους.

Η δε σφαίρα που βρέθηκε σφηνωμένη σε τροχόσπιτο στο κάμπινγκ είναι σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη στην ίδια ευθεία με το σημείο που έπεσε νεκρός ο επιστάτης. Αυτό σημαίνει ότι ενδεχομένως να μην είχε στόχο τον ανιψιό, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί. Αν μάλιστα επιβεβαιωθεί πως και αυτή η σφαίρα στόχευε τον επιστάτη, τότε ο δράστης της δολοφονίας έριξε τέσσερις σφαίρες εναντίον του 62χρονου και δύο εναντίον του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, η μία εξ αυτών η χαριστική βολής στο κεφάλι.

Φοινικούντα: Το «βρεγμένο κινητό» του ηθικού αυτουργού

Το Ανθρωποκτονιών εκτιμά ότι η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών θα ρίξει φως στα σκοτεινά αυτά σημεία.

Το τηλέφωνο του φυσικού αυτουργού είναι στη διάθεση των αρχών και αναλύεται, ενώ ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός είναι ο μόνος που φρόντισε να ξεφορτωθεί το κινητό του.

Ο 22χρονος φερόμενος ως ηθικός αυτουργός που παραδόθηκε οικειοθελώς στην Αστυνομία, ισχυρίστηκε ότι βράχηκε το κινητό του και το πέταξε σε υπόνομο στην περιοχή όταν έφυγε από το κάμπινγκ. Όμως οι αστυνομικοί διαπίστωσαν πως ψεύδεται, καθώς το κινητό του εξέπεμπε σήμα έως την Αθήνα και κάποια στιγμή ενώ ήταν στην Καλλιθέα έπαψε να εκπέμπει.

Πάντως, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κ. Δημογλίδου προς το παρόν δεν έχει διαλευκανθεί το κίνητρο, ούτε αν στο έγκλημα εμπλέκεται τρίτο πρόσωπο. Αυτό θα φανεί κατά τη διάρκεια της ανάκρισης.

Φοινικούντα: Τα μυστηριώδη τηλεφωνήματα του φερόμενου ηθικού αυτουργού

Από την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών θα προκύψει κι αν υπάρχουν άλλα πρόσωπα που εμπλέκονται στην υπόθεση.

Ο ηθικός αυτουργός φαίνεται λίγα λεπτά πριν από το φονικό να καλεί κάποιον στο τηλέφωνο, κάτι που ανέφερε προφορικά στους αστυνομικούς ο φερόμενος φυσικός αυτουργός για τον φίλο του. Μάλιστα, φαίνεται να προκύπτει ακόμα μία κλήση.

Φοινικούντα: Ο καβγάς με την ανιψιά τον περασμένο Ιούλιο

Την ίδια ώρα, η ανιψιά του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, μιλώντας στο Mega δήλωσε ότι είχε πολύ καλές σχέσεις μαζί του και τον αγαπούσε σαν πατέρα της, παρά το γεγονός ότι ήταν ένας απόλυτος κι αυταρχικός χαρακτήρας.

«Με τον θείο μου είχα άριστες σχέσεις, με αγαπούσε σαν κόρη του και εγώ τον αγαπούσα σαν πατέρα μου. Κάποια στιγμή συζήτησα μαζί του την επιθυμία μου να κάνω μία ανακαίνιση στο σπίτι που μου είχε παραχωρήσει με προσύμφωνο ο 33χρονος ανιψιός, κατόπιν προτροπής του θείου μας. Ό,τι έλεγε ο θείος μου ο Κώστας, γινόταν», είπε.

Αναφέρθηκε, μάλιστα, και στον καβγά που είχαν οι δυο τους τον περασμένο Ιούλιο.

«Ήταν απόλυτος και αυταρχικός και δε σήκωνε μύγα στο σπαθί του. Αυτός κρατούσε το ταμείο και έκανε κουμάντο. Όταν λοιπόν εγώ του είπα για την ανακαίνιση που ήθελα να κάνω, τον Ιούλιο που μας πέρασε, αυτός μου είπε: «με έχεις τρελάνει παράτα με» και εγώ του απάντησα πως αν συνέχιζε αυτή τη συμπεριφορά, εγώ θα έπαιρνα τα πράγματά μου και θα έφευγα. Ακόμα, του είπα νευριασμένη, να διώξει το γιο μου από το camping. Ο γιος μου δούλευε εκεί κάθε καλοκαίρι για τον θείο μου και εκείνος του έδινε κάποια χρήματα, 30-40 ευρώ τη μέρα. Μόλις του το είπα αυτό, μου έκλεισε το τηλέφωνο. Αυτή ήταν η μόνη φορά που τσακωθήκαμε πραγματικά», είπε.

Μάλιστα από τότε δεν ξαναμίλησαν ποτέ, με την ίδια να δίνει τη δική της μαρτυρία για τον λόγο που θύμωσε τότε ο θείος της.

«Ο λόγος που τσακωθήκαμε τότε, ήταν ότι ο θείος μου δεν ήθελε να φτιάξω το σπίτι, γιατί θα αποκτούσε μεγάλη αξία, ενώ εκείνος ήθελε να αγοράσει φθηνά το σπίτι του ισογείου από την κυρία στην οποία άνηκε. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πήρα ορισμένα πράγματά μου από την πατρική οικία στην οποία έμενα μέχρι τότε και πήγα και νοίκιασα ένα άλλο σπίτι στη Φοινικούντα, τον στεναχώρησε πολύ. Από τότε δεν ξαναμιλήσαμε».

Φοινικούντα: «Κατηγορούσε τον ανιψιό του για μια κλοπή»

Αναφερόμενη στη σχέση που είχε ο 33χρονος ανιψιός με τον 68χρονο, είπε πως τα τελευταία χρόνια ήταν καλές, αλλά στο παρελθόν είχαν έρθει σε σύγκρουση.

«Σχετικά με τη σχέση του θείου μου με τον ανιψιό του, τώρα τελευταία ήταν πολύ καλή. Πριν όμως από 4 χρόνια έγινε μία κλοπή περίπου 20.000 ευρώ στο σπίτι που μου είχε παραχωρήσει για τις καλοκαιρινές μου διακοπές του 2017 και ενώ έλειπα για δέκα μέρες στην Αθήνα, έγινε αυτή η κλοπή.

Ο θείος μου τότε κατηγορούσε συνέχεια τον ανιψιό του, ότι είχε σχέση με αυτή την κλοπή και μάλιστα μου είχε πει ότι, θα φτιάξει γράμματα στα οποία θα έγραφε ότι, αν πάθαινε κάτι, θα θεωρούσε υπεύθυνο τον ανιψιό. Τον φοβόταν πολύ γιατί σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, ο ανιψιός θα έπαιρνε τη μερίδα του λέοντος από την περιουσία. Παρ’ όλα αυτά όμως τα τελευταία δύο-τρία χρόνια οι δυο τους, είχαν έρθει ξανά κοντά», είπε.

Φοινικούντα: «Ο επιστάτης δεν είχε καλή σχέση με τον 33χρονο ανιψιό»

Όσον αφορά στη σχέση που είχε ο θείος της με τον επιστάτη, η ανιψιά του 68χρονου είπε:

«Η γνωριμία τους ξεκίνησε, όταν ο θείος μου ήταν περίπου 36 χρόνων. Ο θείος μου λοιπόν αρχικά τον έφερε στη Φοινικούντα, ως μαρμαρά για να του κάνει κάποιες δουλειές που ήθελε και από τότε που τον έφερε, του είχε αδυναμία. Πέθαινε γι’ αυτόν ο θείος μου και τον ζούσε, τον έντυνε με ακριβά ρούχα, του έχει αγοράσει Mercedes και από όσο μου είχε πει ο θείος μου το μεγαλύτερο ποσοστό από τη διαθήκη του θα πήγαινε στον επιστάτη», είπε και πρόσθεσε για τη σχέση του επιστάτη με τον ανιψιό:

«Ο επιστάτης δεν είχε καλή σχέση με τον 33χρονο ανιψιό, χωρίς όμως να ξέρω τον λόγο και όταν ρωτούσα τον θείο μου, αν ήταν για τα κληρονομικά, μου έλεγε “όχι”. Ο επιστάτης είχε τρελή αδυναμία στον θείο μου, το ίδιο και ο θείος μου, είχε τρελή αδυναμία στον επιστάτη. Πιστεύω μάλιστα ότι το 70% της είσπραξης από το κάμπινγκ πήγαινε στον επιστάτη και την οικογένειά του».