«Δεν έχω πειράξει κουνούπι»: Τι έλεγε ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ

Όσα είχε πει σε φίλη του λίγες μέρες πριν δολοφονηθεί - Αποκάλυψη Star

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο ειδήσεων Star / Ρεπορτάζ Αλέξανδρος Γύγος, Τασούλα Παπανικολάου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εξελίξεις και νέα δεδομένα έχουμε στην υπόθεση δολοφονίας στη Φοινικούντα. Την ίδια ώρα, πολλά είναι τα κομμάτια που λείπουν για να συμπληρωθεί το «παζλ» στο θρίλερ με το διπλό φονικό. Το ρεπορτάζ είναι του Αλέξανδρου Γύγου και της Τασούλας Παπανικολάου στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star.

Φοινικούντα: Οι Κινήσεις Στην Αθήνα Πριν Το Έγκλημα - Video

«Προσπαθώ να βρω τι κρύβεται πίσω από την επίθεση, δεν έχω πειράξει κουνούπι»

Κρίσιμες είναι οι επόμενες ημέρες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, με τους αστυνομικούς να επιταχύνουν τις ενέργειές τους.

Το Star αποκαλύπτει όλα όσα εμπιστευτικά φέρεται να έλεγε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ σε φίλη του λίγες μέρες πριν δολοφονηθεί.

«Είναι δύο εβδομάδες που με πυροβόλησαν στο κεφάλι, πήγα νοσοκομείο, τώρα είμαι κάμπινγκ. Κρατώ την ψυχραιμία μου και προσπαθώ μέσω της αστυνομίας να βρω τι κρύβεται από πίσω, γιατί δεν έχω πειράξει κουνούπι. Ζούμε σε έναν τρελό άπληστο κόσμο», φέρεται να είπε το θύμα.

Φοινικούντα: Τι έλεγε ο 68χρονος σε φίλη του λίγες μέρες πριν δολοφονηθεί

Φοινικούντα: Τι έλεγε ο 68χρονος σε φίλη του λίγες μέρες πριν δολοφονηθεί
 
Ο 68χρονος μιλούσε γα την επίθεση που είχε δεχθεί αρχές του Σεπτέμβρη με αεροβόλο. Προσπαθούσε να καταλάβει ποιος και γιατί θέλει το κακό του. Αυτά φέρεται να μετέφερε στους αστυνομικούς η κοντινή του φίλη, δείχνοντας μηνύματα που είχαν ανταλλάξει στο Viber

Ο διάλογος στο Viber:

ΦΙΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: Το πιο δυνατό φως το έχουμε μέσα μας και φώτισε τη μέρα σου.
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Kάποιοι τρελοί κακοπροαίρετοι γύρω του, που δυστυχώς είναι αρκετοί το σβήνουν συνεχώς
ΦΙΛΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ: Κάνε υπομονή και να έχεις επιμονή...
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: Ενίοτε αυτοί σημαδεύουν μεσα στο σκοτάδι. 

Φοινικούντα: Τι έλεγε ο 68χρονος σε φίλη του λίγες μέρες μέρες πριν δολοφονηθεί

Φοινικούντα: Τι έλεγε ο 68χρονος σε φίλη του λίγες μέρες πριν δολοφονηθεί

Φοινικούντα: Τι είπαν ο ανιψιός & η σύντροφός του για το επίμαχο τηλεφώνημα

Τα «χαμένα» κομμάτια του παζλ που ψάχνουν οι αρχές

Το Ανθρωποκτονιών αναλύει πυρετωδώς τις άρσεις του τηλεφωνικού απορρήτου, αλλά και ένα τεράστιο υλικό που έχει συγκεντρώσει από 300 κάμερες ασφαλείας σε Μεσσηνία και Αθήνα, τόνισε ο Αλέξανδρος Γύγος.

Το Star αναλύει τα τέσσερα κομμάτια του παζλ που λείπουν για την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας.  

  • Αρχικά, ο εκβιασμός για χρήματα δεν ικανοποιεί τις Αρχές ως κίνητρο. Τι κρύβεται πίσω από τις εν ψυχρώ εκτελέσεις;
  • Ποιος ήταν αυτός που εξαφάνισε το σκούτερ και πού βρίσκεται σήμερα; Γνώριζε για το φονικό;
  • Από ποιον προμηθεύτηκαν όμως το όπλο, πού και ποιος το ξεφορτώθηκε; 
  • Κεφάλαιο διαφυγή. Υπήρξε συνεργός που βοήθησε;  

Οι δυο κατηγορούμενοι ετοιμάζουν πυρετωδώς τις απολογίες τους. Αύριο θα βρεθούν ενώπιον του ανακριτή και θα προσπαθήσουν ο ένας να ρίξει το διπλό φονικό στον άλλον, για το ποιος τράβηξε τη σκανδάλη. 

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star


 

ΦΟΙΝΙΚΟΥΝΤΑ
 |
ΜΕΣΣΗΝΙΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
