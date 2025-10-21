Μουσείο Λούβρου: Οι βιτρίνες των κοσμημάτων «κρύβουν» το μυστικό

Το αδύναμο σημείο στην ασφάλεια του Μουσείου Λούβρου ήταν οι πολυδιαφημισμένες προθήκες του με τα αμύθητης αξίας κοσμήματα.

Τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την εξιχνίαση της ληστείας στο Λούβρο μετέδωσε η ανταποκρίτρια του Star στο Παρίσι Μαρία Δεναξά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τη Μάρα Ζαχαρέα.

Όπως επισήμανε η ληστεία στο Λούβρο, σύμφωνα με τους ειδικούς, θα ξαναγράψει τα «πρωτόκολλα των μουσείων παγκοσμίως ». Οι γνώστες υποστηρίζουν πως το αδύναμο σημείο στην ασφάλεια του μουσείου ήταν οι πολυδιαφημισμένες προθήκες του. Εκεί βρίσκονταν τα αμύθητης αξίας ιστορικά κοσμήματα.

Μουσείο Λούβρου: Στις βιτρίνες των κοσμημάτων το μυστικό της ληστείας

Ανέφερε ακόμα ότι οι παλιότερες βιτρίνες ήταν θωρακισμένες και σε περίπτωση απειλής έκρυβαν αυτόματα τα κοσμήματα σε χρηματοκιβώτιο. Όμως το 2020 η διοίκηση τις αντικατέστησε με άλλες που φάνηκαν αναποτελεσματικές!

Προσωπικό ασφαλείας στα Μουσεία παράνομοι μετανάστες!

Η «Ληστεία του Αιώνα» είναι και αποτέλεσμα προβληματικών πολιτικών αποφάσεων και οι αποκαλύψεις για τις ελλιπείς χρηματοδοτήσεις στα μουσεία.

Το προσωπικό ασφαλείας του Λούβρου έχει μειωθεί κατά 15%, ενώ ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Πολιτισμού ψαλιδίζεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Δεν είναι μόνο αυτά: Τα μουσεία στη Γαλλια στρέφονται σε ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης οι οποίες προσλαμβάνουν ανειδίκευτο προσωπικό που σε ορισμένες περιπτώσεις δεν έχει νόμιμα χαρτιά.

Μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής είναι ότι είχαμε άλλη μια ληστεία σε μουσείο, αυτή τη φορά στο μουσείο του Λανγκρ, όπου «έκαναν φτερά¨» ασημένια και χρυσά νομίσματα!

