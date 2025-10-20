Λούβρο: «Αποτύχαμε» - Αυτά είναι τα κλοπιμαία της ληστείας του αιώνα

Τα κενά ασφαλείας και ο «πληροφοριοδότης»

20.10.25 , 12:49 Λούβρο: «Αποτύχαμε» - Αυτά είναι τα κλοπιμαία της ληστείας του αιώνα
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των ληστών που κατάφεραν να μπουν μέρα μεσημέρι στο Μουσείο του Λούβρου την Κυριακή, να κλέψουν κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας του γαλλικού στέμματος και να φύγουν ανενόχλητοι. 

Το παγκοσμίου φήμης μουσείο έκλεισε την Κυριακή και θα παραμείνει κλειστό και σήμερα, Δευτέρα. 

 

 

Ο ντετέκτιβ έργων τέχνης, Άρθουρ Μπραντ, χαρακτήρισε τη ληστεία ως «την κλοπή της δεκαετίας» και πρόσθεσε ότι, για να ανακτήσει τα «ανεκτίμητα» αντικείμενα, η αστυνομία θα πρέπει να βρει τους δράστες σε μόλις μία εβδομάδα.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου

Μουσείο Λούβρου 1

«Αυτά τα κοσμήματα του στέμματος είναι τόσο διάσημα, που απλά δεν μπορείς να τα πουλήσεις», δήλωσε στο Sky News. «Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να λιώσουν το ασήμι και το χρυσό, να αποσυναρμολογήσουν τα διαμάντια, να προσπαθήσουν να τα κόψουν. Έτσι πιθανότατα θα εξαφανιστούν για πάντα», πρόσθεσε και κατέληξε:

 

 

«Έχουν μια εβδομάδα. Αν πιάσουν τους κλέφτες, τα αντικείμενα μπορεί να είναι ακόμα εκεί. Αν πάρει περισσότερο χρόνο, τα κλοπιμαία πιθανότατα θα έχουν εξαφανιστεί και αποσυναρμολογηθεί. Είναι μια μάχη με τον χρόνο».

Μουσείο του Λούβρου: Πώς έγινε η ληστεία - Σε 7 λεπτά άρπαξαν τα κοσμήματα

Μουσείο Λούβρου 2

Την ίδια ώρα ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, Ζεράλντ Νταρμανέν παραδέχθηκε την αποτυχία των αρχών να αποτρέψουν τη χθεσινή ληστεία. Όπως είπε, η κλοπή των οχτώ κοσμημάτων του στέμματος από το Μουσείο του Λούβρου δίνει μια «πολύ αρνητική εικόνα της Γαλλίας», καθώς αποδεικνύει την αποτυχία των υπηρεσιών ασφαλείας. 

 

 

«Το βέβαιο είναι ότι αποτύχαμε, καθώς κάποιοι εγκληματίες μπόρεσαν να βάλουν ένα κινητό αναβατόριο σε δημόσιο δρόμο, να ανεβάσουν ανθρώπους μέσα σε μερικά λεπτά για να πάρουν ανεκτίμητης αξίας κοσμήματα και να παρουσιάσουν μια αξιοθρήνητη εικόνα της Γαλλίας», είπε ο Νταρμανέν σε δηλώσεις που έκανε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter.

Μουσείο του Λούβρου: Κραυγή αγωνίας για την κατάστασή του

Μουσείο Λούβρου 3

Οι αρχές εκτιμούν ότι τη συγκεκριμένη ληστεία πραγματοποίησαν επαγγελματίες, με αστυνομικές πηγές να δηλώνουν ότι γνώριζαν κάθε τετραγωνικό μέτρο του Λούβρου, αλλά και πότε και πώς θα μπουν, ακόμα και τα μέτρα ασφαλείας που ήταν σε ισχύ. 

Παράλληλα πιστεύουν ότι κάποιος που βρίσκεται σε καίρια θέση στο μουσείο είναι ο άνθρωπος που έδωσε τις πληροφορίες αυτές στους τέσσερις δράστες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κανένας ύποπτος. 

Λούβρο: Τα κοσμήματα που έκλεψαν οι διαρρήκτες

Οι διαρρήκτες μπήκαν στο Μουσείο του Λούβρου στις 09:30 το πρωί, ώρα που οι πόρτες είχαν ανοίξει για το κοινό. 

Εισέβαλαν στο κτίριο Galerie d’ Apollon και μέσα σε έξι λεπτά, αφού απείλησαν τους φρουρούς, έκλεψαν οχτώ αντικείμενα. Το ένατο, το στέμμα της συζύγου του Ναπολέοντα Γ΄, Ευγενίας, τους έπεσε κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους κι έσπασε. 

 

 

«Αξίζει αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ – μόνο αυτό το στέμμα. Και δεν είναι, κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό αντικείμενο», δήλωσε στο Reuters ο πρόεδρος του οίκου δημοπρασιών Drouot, Alexandre Giquello.

Κλοπιμαία 1

Τα υπόλοιπα κοσμήματα που έκλεψαν είναι τα εξής:

  • Τιάρα από το ζεύγος της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς
  • Κολιέ από το σετ ζαφειριών της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

κλοπιμαία 2

  • Σκουλαρίκια, από ένα ζευγάρι στο σετ ζαφειριών της Βασίλισσας Μαρί-Αμελί και της Βασίλισσας Ορτάνς

κλοπιμαία 3

  • Σμαραγδένιο κολιέ από το σετ της Marie-Louise

κλοπιμαία 4

  • Ζευγάρι σμαραγδένια σκουλαρίκια από το σετ της Marie-Louise
  • Καρφίτσα που ονομάζεται βράχος λειψανοθήκης

κλοπιμαία 5

  • Τιάρα της Αυτοκράτειρας Ευγενίας

κλοπιμαία 6

  • Μεγάλο μπούστο με φιόγκο της Αυτοκράτειρας Ευγενίας
  • Κολιέ και σκουλαρίκια με σμαράγδια από το σετ κοσμημάτων της Μαρίας-Λουίζας

κλοπιμαία 7

Απορίας άξιο είναι γιατί οι δράστες δεν έκλεψαν το διαμάντι Regent, η αξία του οποίου εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 60 εκατ. δολάρια. 

Η εισαγγελέας του Παρισιού, τόνισε πως ο ένας από τους κλέφτες φορούσε ένα κίτρινο γιλέκο που οι αρχές έχουν στα χέρια τους. Πρόσθεσε επίσης ότι οι δράστες προσπάθησαν να κάψουν τον γερανό με τον οποίο ανέβηκαν στο μουσείο, αλλά δεν τα κατάφεραν. 

Λούβρο: Ποιος κρύβεται πίσω από τη διάρρηξη;

Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο πίσω από τη ληστεία του αιώνα να βρίσκεται κάποιος συλλέκτης που ήθελε να αποκτήσει τη συλλογή με τα πανάκριβα κοσμήματα. 

Μουσείο Λούβρου 4

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο αυτά τα κοσμήματα να προορίζονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος από εγκληματικές δραστηριότητες. 

Λούβρο: Δεν είναι η πρώτη κλοπή - Ελλιπή τα μέτρα ασφαλείας

Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κλοπή στο μουσείο του Λούβρου. 

Το 1911 η Μόνα Λίζα κλάπηκε από το μουσείο με τη βοήθεια ενός πρώην υπαλλήλου. Τελικά συνελήφθη και ο πίνακας επιστράφηκε στο μουσείο δύο χρόνια αργότερα.

Νωρίτερα φέτος, αξιωματούχοι του Λούβρου ζήτησαν επείγουσα βοήθεια από τη γαλλική κυβέρνηση για την αποκατάσταση και ανακαίνιση των παλαιών εκθεσιακών αιθουσών του συγκροτήματος και την καλύτερη προστασία των αμέτρητων έργων τέχνης του.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε πως ένα νέο κυβερνητικό σχέδιο για το Λούβρο που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο «προβλέπει ενισχυμένη ασφάλεια» ενώ η υπουργός Πολιτισμού τόνισε ότι το ζήτημα της ασφάλειας των μουσείων δεν είναι καινούργιο.

«Για 40 χρόνια, δε δινόταν ιδιαίτερη έμφαση στην ασφάλεια αυτών των μεγάλων μουσείων και πριν από δύο χρόνια, η πρόεδρος του Λούβρου ζήτησε έλεγχο ασφαλείας από τον αρχηγό της αστυνομίας. Γιατί; Επειδή τα μουσεία πρέπει να προσαρμοστούν στις νέες μορφές εγκληματικότητας. Σήμερα, πρόκειται για οργανωμένο έγκλημα – επαγγελματίες», είπε.

Παλιοί διευθυντές του Λούβρου είχαν χτυπήσει αρκετές φορές το καμπανάκι για την εύθραυστη ασφάλεια του μουσείου. Τα κενά ασφαλείας φαίνεται πως οφείλονται, μεταξύ άλλων, και στις περικοπές προσωπικού ασφαλείας, για τις οποίες οι εργαζόμενοι έχουν διαμαρτυρηθεί αρκετές φορές.

