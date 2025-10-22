Cash or Trash: Ομηρική μάχη Ρογδάκη - Βισβίκη για την αφίσα της Μερκούρη

Θα συνεχίσει την παράδοση με τις αφίσες η Ελομίδα Βισβίκη;

Cash or Trash: Ομηρική μάχη Ρογδάκη - Βισβίκη για την αφίσα της Μερκούρη
Η Πέννυ παρουσίασε στο Cash or Trash μία αφίσα με τη Μελίνα Μερκούρη, η οποία είχε δημιουργηθεί στη Γαλλία για τις ανάγκες προώθησης της ταινίας «Ποτέ την Κυριακή».

Οι «Φίλοι για πάντα» ήρθαν στο Cash or Trash κι έκλεισαν super deal!

Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου στα 400 ευρώ έδωσε φτερά στη Θεσσαλονικιά, καθώς αγόρασε με πολύ λιγότερα χρήματα το αντικείμενό της κι αν όλα εξελιχθούν ομαλά στο δωμάτιο των αγοραστών, θα μπορέσει να έχει κέρδος. 

Cash or Trash: Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου έφερε χαμόγελα στην Πέννυ

Cash or Trash: Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου έφερε χαμόγελα στην Πέννυ

Η καλή κατάσταση του έργου και η υπογραφή του καλλιτέχνη συνετέλεσαν στην έντονη συμμετοχή των αγοραστών στη δημοπρασία.

Μπαλάκια του τένις με τις υπογραφές Ναδάλ - Τζόκοβιτς στο Cash or Trash!

Η Άννα-Μαρία Ρογδάκη, με το πείσμα και την αποφασιστικότητά της, έβγαλε «νοκ άουτ» τον Γιώργο Τσαγκαράκη και τη Νάντια Μπέλε - όχι όμως και την Ελομίδα Βισβίκη, η οποία περίμενε υπομονετικά την κατάλληλη στιγμή για να αναλάβει δράση.   

Cash or Trash: Η αδυναμία της Ελομίδας Βισβίκη στις αφίσες δεν κρύβεται!

Cash or Trash: Η αδυναμία της Ελομίδας Βισβίκη στις αφίσες δεν κρύβεται!

Με 500 ευρω, η Βισβίκη στογγυλοποίησε την προσφορά της Ρογδάκη. Η Ρογδάκη, που δεν παραιτείται εύκολα, πρόσθεσε 20 ευρώ στην προσφορά της Ελομίδας.

Θέλοντας να υπερασπιστεί τον τίτλο της «αφισοαγοράστριας», η Ελομίδα Βισβίκη έδωσε το κάτι παραπάνω, ολοκληρώνοντας το deal με την πωλήτρια, η οποία έγινε κατά 530 ευρώ πλουσιότερη

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Back to Top