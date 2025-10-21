Οι «Φίλοι για πάντα» ήρθαν στο Cash or Trash κι έκλεισαν super deal!

Τα «τυχερά» κουκλάκια τους γοήτευσαν τους αγοραστές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.25 , 13:40 Η Karenta παρουσίασε το νέο Audi Q3
22.10.25 , 13:35 OpenAI: Απολύθηκε ο ιδρυτής του Chat GPT από την εταιρεία του
22.10.25 , 13:27 Cash or Trash: Vintage αφίσα της Μελίνας Μερκούρη... ανοίγει τα πορτοφόλια!
22.10.25 , 13:08 smart #5: Κέρδισε το Red Dot Award Brands & Communication Design
22.10.25 , 12:55 Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
22.10.25 , 12:46 Νικολά Σαρκοζί: «Στη φυλακή έχει δίπλα του αστυνομικούς λόγω απειλών»
22.10.25 , 12:46 Άγγελος Μπράτης: Η φάρσα στη γιαγιά του και τα... γαλλικά στον Αρναούτογλου
22.10.25 , 12:45 Eurovision 2026: Η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο;
22.10.25 , 12:32 BCA College - UM: Νέο καινοτόμο 4ετές πρόγραμμα Marketing, Advertising & PR
22.10.25 , 12:32 28η Οκτωβρίου: Μονοήμερες εκδρομές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα
22.10.25 , 12:12 Σωτήρης Καλυβάτσης: Όσα αποκάλυψε για τα τηλεοπτικά του σχέδια
22.10.25 , 12:07 Φάρμα: Πρωτοφανές ξέσπασμα από τον Γιώργο - Δείτε sneak preview
22.10.25 , 12:05 Το μοναδικό ζεϊμπέκικο του Αντύπα υπό την ερμηνεία της Κέλλυς Κελεκίδου
22.10.25 , 12:00 Pirelli: Κυριαρχία Verstappen σε επτά Grand Prix στις ΗΠΑ
22.10.25 , 11:55 Διονύσης Σαββόπουλος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του τραγουδοποιού
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Τρίκαλα:«Είχε πολλούς συντρόφους», είπε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του
Διονύσης Σαββόπουλος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του τραγουδοποιού
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Cash or Trash: Vintage αφίσα της Μελίνας Μερκούρη... ανοίγει τα πορτοφόλια!
Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιώργος και Νίκος από το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα» πέρασαν την πόρτα του Cash or Trash, φέρνοντας τρία ιδιαίτερα αντικείμενα. 

Εκ πρώτης όψεως τα κουκλάκια τους μπορεί να φαίνονται αποκρουστικά, ωστόσο ξεκαθάρισαν πως φέρνουν τύχη και θετική ενέργεια. Ο Θάνος Λούδος τα εκτίμησε 120 ευρώ.

Μπαλάκια του τένις με τις υπογραφές Ναδάλ - Τζόκοβιτς στο Cash or Trash!

Η παράξενη γοητεία τους παρέσυρε και τους πέντε αγοραστές να συμμετάσχουν στη δημοπρασία.  Όταν όμως «αγρίεψαν» ο Γιώργος Τσαγκαράκης και η Άννα Μαρία Ρογδάκη, οι υπόλοιποι διεκδικητές αποχώρησαν. 

Παρότι δεν συλλέγει τέτοια αντικείμενα, ο Τσαγκάρης παραδέχτηκε πως οι τρομακτικές φιγούρες τον γοητεύουν, γι’ αυτό και συνέχισε να κοντράρεται με τη Ρογδάκη.

Cash or Trash: Τα τυχερά κουκλάκια πουλήθηκαν 400 ευρώ στην Άννα-Μαρία Ρογδάκη

Cash or Trash: Τα τυχερά κουκλάκια πουλήθηκαν 400 ευρώ στην Άννα-Μαρία Ρογδάκη

Τα 380 ευρώ ήταν η ανώτερη προσφορά που έκανε ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ. Με 20 ευρώ παραπάνω η Άννα Μαρία Ρογδάκη κατάφερε να κλείσει το πολυπόθητο deal. Τα αδέρφια αποχώρησαν από το δωμάτιο τραγουδώντας, καθώς δεν περίμενα να κλείσουν τόσο μεγάλη συμφωνία.

Η Νόνη Δούνια έφερε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πίνακα στο Cash or Trash!

Οι «Φίλοι για Πάντα» ήρθα στο Cash or Trash και είπαν κι ένα τραγούδι

Οι «Φίλοι για Πάντα» ήρθα στο Cash or Trash και είπαν κι ένα τραγούδι

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash 

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΦΙΛΟΙ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top