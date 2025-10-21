Οι «Φίλοι για πάντα» ήρθαν στο Cash or Trash κι έκλεισαν super deal!

Ο Γιώργος και Νίκος από το μουσικό συγκρότημα «Φίλοι για Πάντα» πέρασαν την πόρτα του Cash or Trash, φέρνοντας τρία ιδιαίτερα αντικείμενα.
Εκ πρώτης όψεως τα κουκλάκια τους μπορεί να φαίνονται αποκρουστικά, ωστόσο ξεκαθάρισαν πως φέρνουν τύχη και θετική ενέργεια. Ο Θάνος Λούδος τα εκτίμησε 120 ευρώ.
Μπαλάκια του τένις με τις υπογραφές Ναδάλ - Τζόκοβιτς στο Cash or Trash!
Η παράξενη γοητεία τους παρέσυρε και τους πέντε αγοραστές να συμμετάσχουν στη δημοπρασία. Όταν όμως «αγρίεψαν» ο Γιώργος Τσαγκαράκης και η Άννα Μαρία Ρογδάκη, οι υπόλοιποι διεκδικητές αποχώρησαν.
Παρότι δεν συλλέγει τέτοια αντικείμενα, ο Τσαγκάρης παραδέχτηκε πως οι τρομακτικές φιγούρες τον γοητεύουν, γι’ αυτό και συνέχισε να κοντράρεται με τη Ρογδάκη.
Τα 380 ευρώ ήταν η ανώτερη προσφορά που έκανε ο έμπορος κοσμημάτων και αντικέρ. Με 20 ευρώ παραπάνω η Άννα Μαρία Ρογδάκη κατάφερε να κλείσει το πολυπόθητο deal. Τα αδέρφια αποχώρησαν από το δωμάτιο τραγουδώντας, καθώς δεν περίμενα να κλείσουν τόσο μεγάλη συμφωνία.
Η Νόνη Δούνια έφερε έναν ιδιαίτερα εντυπωσιακό πίνακα στο Cash or Trash!
