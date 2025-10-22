Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»

Στην αντεπίθεση περνά η ανιψιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τον επιστάτη του. Η γυναίκα, όρισε δικηγόρο και ζητά πλέον να βρεθούν όλοι όσοι εμπλέκονται με την εν ψυχρώ εκτέλεση του θείου της.

Όπως είπε η δικηγόρος της, Κ. Φραγκάκη στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η ανιψιά του 68χρονου υποπτεύεται συγκεκριμένους ανθρώπους, που κρύβονται πίσω από το διπλό φονικό.

Μάλιστα, θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να σφραγιστεί το σπίτι του θείου της στη Φοινικούντα, καθώς είναι πεπεισμένη πως οι απαντήσεις στη σκοτεινή αυτή υπόθεση, βρίσκονται εκεί.

Συγκεκριμένα, όπως είπε, στο σπίτι του θείου της βρίσκονται σημαντικά έγγραφα, τα οποία μπορεί να υποδείξει στις αρχές πού βρίσκονται, ενώ τόνισε πως κάποιοι προσπάθησαν να την ενοχοποιήσουν.

Αξίζει να σημειωθεί πως η συγκεκριμένη γυναίκα, κόρη της μεγαλύτερης αδελφής του 68χρονου, δε συγκαταλέγεται στη διαθήκη που συνέταξε ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, τρεις μέρες πριν από τη δολοφονία του, ενώ στην προηγούμενη διαθήκη την είχε συμπεριλάβει και ήταν μία από τους κληρονόμους του.

Η δικηγόρος της τόνισε ότι σε αυτή τη φάση την απασχολεί μόνο να βρεθούν οι δολοφόνοι του θείου της και δεν αξιώνει κάτι από την περιουσία του, η οποία ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ.

Πρόσθεσε ότι οι δυο τους είχαν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Η ίδια τον αγαπούσε σαν πατέρα της και τον είχε επιλέξει για νονό και των δύο παιδιών της.

Σε παλιότερη εκπομπή μάλιστα στις «Αλήθειες με τη Ζήνα», είχε αναφερθεί σε μια ληστεία με λεία 20.000 ευρώ από το σπίτι του θείου της πριν από τέσσερα χρόνια, για την οποία εκείνος της είχε πει ότι υποπτευόταν στενό συγγενικό τους πρόσωπο. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια, ο 68χρονος είχε γράψει γράμματα στα οποία ανέφερε ότι σε περίπτωση που πάθαινε κάτι, υπεύθυνο θα ήταν το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο, όπως της έλεγε, σε περίπτωση θανάτου του, θα κληρονομούσε, όμως, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του.

Φοινικούντα: Οι περίεργες συναντήσεις μεταξύ συγκεκριμένων ατόμων

Ενδιαφέρον παρουσιάζουν, επίσης, πληροφορίες για κάποιες συναντήσεις που είχαν ο ανιψιός και η σύντροφός του με τον πολύ καλό του φίλο, ο οποίος ήταν το πρώτο πρόσωπο που ειδοποίησε μετά τη διπλή δολοφονία και ταυτόχρονα ήταν και εργοδότης του 22χρονου φερόμενου ως συνεργού της δολοφονίας.

Όπως είπε η Ζήνα Κουτσελίνη, στις αρχές του περασμένου Αυγούστου ο φίλος του ανιψιού είχε πάει στη Φοινικούντα και είχε μείνει για λίγες μέρες σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Οι τρεις τους, φέρονται να συναντήθηκαν ξανά τον Σεπτέμβριο μετά την απόπειρα σε βάρος του 68χρονου στην Αθήνα, όπου συνάντησαν επίσης και τον 22χρονo συνεργό, στην καφετέρια του επιχειρηματία, όπου εργαζόταν.

Μετά την κηδεία του 68χρονου, ο οποίος αποτεφρώθηκε, και πάλι ο ανιψιός με τη σύντροφό του και τον αδελφικό του φίλο πήγαν για φαγητό στο σπίτι του τελευταίου. Μάλιστα πριν πάνε στο σπίτι του, σταμάτησαν στην επιχείρησή του, όπου και πάλι συνάντησαν εκεί τον 22χρονο συνοδηγό του σκούτερ, και φερόμενο ως ηθικό αυτουργό της δολοφονίας.

Τόσο ο ανιψιός, όσο και η σύντροφός του και ο φίλος του έχουν κληθεί κι έχουν δώσει καταθέσεις στο Ανθρωποκτονιών και τις δικαστικές αρχές.