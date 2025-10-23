Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 23 Οκτωβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη του Ιακώβου Αποστόλου του αδελφοθέου.

Ηγετική προσωπικότητα της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας στα Ιεροσόλυμα. Λέγεται «αδελφόθεος», επειδή ήταν γιος του Ιωσήφ από γάμο του που είχε προηγηθεί της μνηστείας του με τη Θεοτόκο Μαρία.

Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος ήταν ο πρώτος επίσκοπος Ιεροσολύμων, αποστολικός άνδρας και συγγραφέας της «Επιστολής του Ιακώβου». Το προσωνύμιο «αδελφόθεος» το έλαβε επειδή θεωρείται ετεροθαλής αδελφός του Ιησού Χριστού, καθώς ήταν γιος του Ιωσήφ από τον προηγούμενο γάμο του.

Παρά το ότι δεν ακολούθησε τον Ιησού αρχικά, πίστεψε μετά την Ανάσταση και έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Ο Ιάκωβος θανατώθηκε με λιθοβολισμό το 62 μ.Χ. από τους Ιουδαίους.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Ιάκωβος*

Ιακωβίνα, Ζακελίνα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:41 και θα δύσει στις 18:37. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 10 ώρες 55 λεπτά.

Σελήνη 1.7 ημερών