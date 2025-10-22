Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 22χρονο στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Ένα ακόμα βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Το βίντεο είναι από κάμερα στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και απεικονίζει τον 22χρονο φερόμενο ως ηθικό αυτουργό του εγκλήματος.

Ο νεαρός ισχυρίζεται μέχρι και τώρα ότι μετά από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ εκείνος διέφυγε από το σημείο κολυμπώντας από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα.

Ωστόσο στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ φαίνεται να περπατά έξω από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, φορώντας διαφορετικά ρούχα από εκείνα που φορούσε τη νύχτα του εγκλήματος.

Ο νεαρός φαίνεται να κινείται αμέριμνος, είναι στεγνός και δε δείχνει καθόλου ταλαιπωρημένος, καταρρίπτοντας έτσι τον ισχυρισμό του για την διαφυγή του κολυμπώντας έως την Καλαμάτα, που η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πείσει εξ αρχής τους αστυνομικούς και την ανακρίτρια.

Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών αναμένεται να δώσει περαιτέρω στοιχεία στην έρευνα και ενδεχομένως να οδηγήσει και στην έκδοση νέων ενταλμάτων.

Οι αρχές εκτιμούν πως εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα, τουλάχιστον τρία, ανάμεσά τους και το άτομο που βοήθησε τον 22χρονο συνοδηγό του scooter να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος.

Μάλιστα πιστεύουν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να καταλήξουν πώς τελικά ο νεαρός, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από το θύμα, βρέθηκε στην Καλαμάτα και ποιος τον βοήθησε σε αυτό.

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται, καθώς ακόμα παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας. Ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί το όπλο του εγκλήματος, το εξάσφαιρο περίστροφο που χρησιμοποίησε ο εκτελεστής, αλλά και το λευκό σκούτερ με το οποίο οι δύο νεαροί έφτασαν στο κάμπινγκ και στη συνέχεια έφυγαν, λίγο πριν χωριστούν το μοιραίο βράδυ.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνεχίζουν τα ρίχνουν ο ένας στον άλλον την ευθύνη, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η διαθήκη που συνέταξε ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τρεις μόλις μέρες πριν από τη δολοφονία του.