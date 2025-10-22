Φοινικούντα: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τον 22χρονο στο ΚΤΕΛ Καλαμάτας

Στεγνός, ξεκούραστος και ψύχραιμος

Ελλαδα
Ένα ακόμα βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα. Το βίντεο είναι από κάμερα στα ΚΤΕΛ Καλαμάτας και απεικονίζει τον 22χρονο φερόμενο ως ηθικό αυτουργό του εγκλήματος. 

Ο νεαρός ισχυρίζεται μέχρι και τώρα ότι μετά από τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ εκείνος διέφυγε από το σημείο κολυμπώντας από τη Φοινικούντα μέχρι την Καλαμάτα. 

Φοινικούντα: «Δώσε τα λεφτά, αλλιώς θα πω ότι πειράζεις αγοράκια»

Ωστόσο στο βίντεο που μετέδωσε η ΕΡΤ φαίνεται να περπατά έξω από τα ΚΤΕΛ Καλαμάτας, φορώντας διαφορετικά ρούχα από εκείνα που φορούσε τη νύχτα του εγκλήματος. 

ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας στη Φοινικούντα 1

Ο νεαρός φαίνεται να κινείται αμέριμνος, είναι στεγνός και δε δείχνει καθόλου ταλαιπωρημένος, καταρρίπτοντας έτσι τον ισχυρισμό του για την διαφυγή του κολυμπώντας έως την Καλαμάτα, που η αλήθεια είναι ότι δεν είχε πείσει εξ αρχής τους αστυνομικούς και την ανακρίτρια. 

Φοινικούντα: Τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα 7 κινητά τηλέφωνα

Η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών αναμένεται να δώσει περαιτέρω στοιχεία στην έρευνα και ενδεχομένως να οδηγήσει και στην έκδοση νέων ενταλμάτων. 

ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας στη Φοινικούντα 2

Οι αρχές εκτιμούν πως εμπλέκονται κι άλλα πρόσωπα, τουλάχιστον τρία, ανάμεσά τους και το άτομο που βοήθησε τον 22χρονο συνοδηγό του scooter να διαφύγει από τον τόπο του εγκλήματος.

Φοινικούντα: Βίντεο ντοκούμεντο από την απόπειρα εναντίον του 68χρονου

Μάλιστα πιστεύουν ότι βρίσκονται πολύ κοντά στο να καταλήξουν πώς τελικά ο νεαρός, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι κακοποιήθηκε σεξουαλικά από το θύμα, βρέθηκε στην Καλαμάτα και ποιος τον βοήθησε σε αυτό. 

ο φερόμενος ως ηθικός αυτουργός της δολοφονίας στη Φοινικούντα 3

Οι έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται, καθώς ακόμα παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα της διπλής δολοφονίας. Ακόμα δεν έχουν εντοπιστεί το όπλο του εγκλήματος, το εξάσφαιρο περίστροφο που χρησιμοποίησε ο εκτελεστής, αλλά και το λευκό σκούτερ με το οποίο οι δύο νεαροί έφτασαν στο κάμπινγκ και στη συνέχεια έφυγαν, λίγο πριν χωριστούν το μοιραίο βράδυ. 

Φοινικούντα: Αναμένονται τρία νέα εντάλματα σύλληψης

Οι δύο κατηγορούμενοι συνεχίζουν τα ρίχνουν ο ένας στον άλλον την ευθύνη, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται η διαθήκη που συνέταξε ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ τρεις μόλις μέρες πριν από τη δολοφονία του. 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
