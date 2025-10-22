Άγγελος Μπράτης: Η φάρσα στη γιαγιά του και τα... γαλλικά στον Αρναούτογλου

Όσα είπε ο σχεδιαστής μόδας και κριτής του GNTM 2025

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.25 , 13:40 Η Karenta παρουσίασε το νέο Audi Q3
22.10.25 , 13:35 OpenAI: Απολύθηκε ο ιδρυτής του Chat GPT από την εταιρεία του
22.10.25 , 13:27 Cash or Trash: Vintage αφίσα της Μελίνας Μερκούρη... ανοίγει τα πορτοφόλια!
22.10.25 , 13:08 smart #5: Κέρδισε το Red Dot Award Brands & Communication Design
22.10.25 , 12:55 Άση Μπήλιου: Τέλος τα ψέματα - Ώρα για ξεσκαρταρίσματα
22.10.25 , 12:46 Νικολά Σαρκοζί: «Στη φυλακή έχει δίπλα του αστυνομικούς λόγω απειλών»
22.10.25 , 12:46 Άγγελος Μπράτης: Η φάρσα στη γιαγιά του και τα... γαλλικά στον Αρναούτογλου
22.10.25 , 12:45 Eurovision 2026: Η Ζόζεφιν θα εκπροσωπήσει την Κύπρο;
22.10.25 , 12:32 BCA College - UM: Νέο καινοτόμο 4ετές πρόγραμμα Marketing, Advertising & PR
22.10.25 , 12:32 28η Οκτωβρίου: Μονοήμερες εκδρομές της τελευταίας στιγμής κοντά στην Αθήνα
22.10.25 , 12:12 Σωτήρης Καλυβάτσης: Όσα αποκάλυψε για τα τηλεοπτικά του σχέδια
22.10.25 , 12:07 Φάρμα: Πρωτοφανές ξέσπασμα από τον Γιώργο - Δείτε sneak preview
22.10.25 , 12:05 Το μοναδικό ζεϊμπέκικο του Αντύπα υπό την ερμηνεία της Κέλλυς Κελεκίδου
22.10.25 , 12:00 Pirelli: Κυριαρχία Verstappen σε επτά Grand Prix στις ΗΠΑ
22.10.25 , 11:55 Διονύσης Σαββόπουλος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του τραγουδοποιού
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Τρίκαλα:«Είχε πολλούς συντρόφους», είπε ο 18χρονος που έπνιξε τη μητέρα του
Διονύσης Σαββόπουλος: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του τραγουδοποιού
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Cash or Trash: Vintage αφίσα της Μελίνας Μερκούρη... ανοίγει τα πορτοφόλια!
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Άγγελος Μπράτης: Η φάρσα στη γιαγιά του και τα... γαλλικά στον Αρναούτογλου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε τον Γρηγόρη Αρναούτογλου να τηλεφωνεί στη γιαγιά του Άγγελου Μπράτη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο σχεδιαστής μόδας και κριτής του GNTM, Άγγελος Μπράτης, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Το βράδυ της Δευτέρας καλεσμένος στο The 2Night Show, παραδέχτηκε ότι την πρώτη φορά που πήρε μέρος στο GNTM πέρασε δύσκολα.

Ο Άγγελος Μπράτης μιλά στο 2Night Show και τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Ο Άγγελος Μπράτης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου /Φωτογραφία ΑΝΤ1

«Έχουν περάσει 7 χρόνια από το πρώτο GNTM, ήμουν 40 και τώρα είμαι 47. Η πρώτη μου χρονιά ήταν δύσκολη, δεν ήμουν και καλά αλλά μάλλον κάτι έκανα σωστά για να με ξαναπάρουν. Ξέρω ότι έκανα καλά τη δουλειά μου κι ότι άκουγα πολύ», παραδέχτηκε. 

«Όταν με καλούσαν σε εκπομπές, δεν ήθελα να πάω. Ντρεπόμουν πάρα πολύ, δεν ήταν όνειρό μου να βγω στην τηλεόραση. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήθελα να ασχοληθώ με τη μόδα, η μητέρα μου είναι μοδίστρια κι οι πελάτισσές της με ρωτούσαν τη γνώμη μου». 

Ζενεβιέβ - Μπράτης: «Στην ομάδα του GNTM έχουμε τρομερή ενέργεια!»

«Την πρώτη χρονιά του GNTM εγώ ζούσα στην Αγγλία. Έτυχε να είμαι στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και με πήρε τηλέφωνο η Βίκυ Καγιά να πάω σε ένα δοκιμαστικό. Μου άρεσε που επέστρεψα στην Ελλάδα, κάπως έκανε ένα "κλικ" μέσα μου. Ανέκαθεν είχα πολύ καλές πελάτισσες εδώ, το GNTM μου έφερε και καινούργιες», πρόσθεσε ο Άγγελος Μπράτης για το πώς προέκυψε η συμμετοχή του στο επιτυχημένο πρόγραμμα. 

Ο Άγγελος Μπράτης καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο The 2Night Show

Δείτε όσα είπε ο Άγγελος Μπράτης για την ευτυχία

Εξομολογήθηκε ότι νιώθει άβολα κάθε φορά που καλείται να κρίνει κάποιον, δηλώνοντας ότι δεν του ταιριάζει ο ρόλος του κριτή. «Στις οντισιόν του GNTM νιώθω άβολα, δε μου πάει να κάνω τον κριτή. Μου έχει τύχει να με πετύχουν έξω και να μου πουν ότι τους “έκοψα”. Έχει τύχει να “κόψω” κάποιον στην οντισιόν, γιατί από κοντά δε φαινόταν τόσο ωραίος όσο έγραφε στην κάμερα», δήλωσε.

Παράλληλα ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει βιώσει ρατσισμό εξαιτίας της διαφορετικότητάς του, ενώ ούτε οι γονείς του τον απέτρεψαν από το να ασχοληθεί με τη μόδα.

Αντίθετα περνούσε πολύ καλά, έχοντας κάνει πολύ clubbing από παιδί. «Από την Ε’ Δημοτικού πήγαινα κάθε Σάββατο στη disco, έχω κάνει πολύ clubbing στη ζωή μου. Δεν έχω ζήσει σκληρά περιστατικά στο σχολείο λόγω της διαφορετικότητάς μου, ούτε οι γονείς μου με απέτρεψαν από το να γίνω σχεδιαστής», είπε.  

Άγγελος Μπράτης: Θα ράψει το νυφικό της Ηλιάνας Παπαγεωργίου;

«Όταν ήρθα στην Αθήνα, πήρα υποτροφία στη σχολή Βελουδάκη. Έζησα σχεδόν 17 χρόνια στο εξωτερικό. Σπούδασα στο Άμστερνταμ κι έκανα το πρώτο μου σόου στο Παρίσι κι έζησα στη Ρώμη. Μου πήρε 10 χρόνια να πω ότι είμαι σχεδιαστής, ακόμα και στο Instagram γράφω “Dress Maker”. Πλέον μοιράζουν έτσι τους τίτλους, οι περισσότεροι στους οίκους μόδας δεν είναι καν σχεδιαστές».

Ο σχεδιαστής μόδας Άγγελος Μπράτης

Παράλληλα μίλησε και για την προσωπική του ζωή, αναφέροντας: «Η ευτυχία είναι στιγμές, έχω πολλές στιγμές ευτυχίας. Κάνω 6-7 χρόνια ψυχοθεραπεία, δε νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι την ξεκίνησα παράλληλα με την τηλεόραση. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι κάτι εύκολο, να ανοίξεις τον εαυτό σου και να βγάλεις από μέσα ό,τι έχεις κρυμμένο. Θέλει δουλειά και χρόνο. Στις σχέσεις ψάχνουμε να βρούμε τον ιδανικό αλλά κάνοντας ψυχοθεραπεία καταρρίπτεται αυτή η ψευδαίσθηση. Είμαι πολύ συντροφικός απλά αυτή την περίοδο δεν είμαι σε αυτό το mood».

Άγγελος Μπράτης: H επικοινωνία με τη γιαγιά του

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου του ζήτησε να πάρει τηλέφωνο τη γιαγιά του σχεδιαστή, την κυρία Βασιλική

«Θέλεις να πάρουμε τηλέφωνο τη γιαγιά σου τώρα; Θα ήθελα να τη ρωτήσω τι παιδί είσαι. Αν την ενοχλώ, θα το κλείσω», είπε ο παρουσιαστής κι ο σχεδιαστής του έδωσε τον αριθμό της.

Όταν η γυναίκα το σήκωσε επέμενε να μάθει ποιος τηλεφωνεί και κάποια στιγμή ο οικοδεσπότης της εκπομπής της απάντησε: «Ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου είμαι». «Άει μωρή κι εσύ, φύγε από δω μη σου πω τίποτα», αντέδρασε αμέσως η κυρία Βασιλική, αλλά οι δύο άντρες της μίλησαν μαζί, πείθοντάς την ότι είναι αλήθεια. 

Άγγελος Μπράτης: Η φάρσα στη γιαγιά του και τα... γαλλικά στον Αρναούτογλου

«Έχει τρελό χιούμορ! Αφού δε σε έβρισε, πάντως, εντάξει, μια χαρά, τη γλίτωσες», παραδέχτηκε μετά το τηλεφώνημα ο Άγγελος Μπράτης.

«Δε θυμάσαι τις φάρσες που έκανα με τον Μουτσινά στο πρωινό; Έχω ακούσει εγώ γιαγιάδες να με βρίζουνε! Πρέπει να είμαι ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα που τον έχουν βρίσει τόσο οι γιαγιάδες. Εμένα και τον Νίκο», απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
GNTM
 |
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΡΝΑΟΥΤΟΓΛΟΥ
 |
THE 2NIGHT SHOW
 |
GNTM 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top