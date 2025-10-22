Άγγελος Μπράτης: Η φάρσα στη γιαγιά του και τα... γαλλικά στον Αρναούτογλου

Μια σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε ο σχεδιαστής μόδας και κριτής του GNTM, Άγγελος Μπράτης, στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Το βράδυ της Δευτέρας καλεσμένος στο The 2Night Show, παραδέχτηκε ότι την πρώτη φορά που πήρε μέρος στο GNTM πέρασε δύσκολα.

Ο Άγγελος Μπράτης με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου /Φωτογραφία ΑΝΤ1

«Έχουν περάσει 7 χρόνια από το πρώτο GNTM, ήμουν 40 και τώρα είμαι 47. Η πρώτη μου χρονιά ήταν δύσκολη, δεν ήμουν και καλά αλλά μάλλον κάτι έκανα σωστά για να με ξαναπάρουν. Ξέρω ότι έκανα καλά τη δουλειά μου κι ότι άκουγα πολύ», παραδέχτηκε.

«Όταν με καλούσαν σε εκπομπές, δεν ήθελα να πάω. Ντρεπόμουν πάρα πολύ, δεν ήταν όνειρό μου να βγω στην τηλεόραση. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου ήθελα να ασχοληθώ με τη μόδα, η μητέρα μου είναι μοδίστρια κι οι πελάτισσές της με ρωτούσαν τη γνώμη μου».

«Την πρώτη χρονιά του GNTM εγώ ζούσα στην Αγγλία. Έτυχε να είμαι στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και με πήρε τηλέφωνο η Βίκυ Καγιά να πάω σε ένα δοκιμαστικό. Μου άρεσε που επέστρεψα στην Ελλάδα, κάπως έκανε ένα "κλικ" μέσα μου. Ανέκαθεν είχα πολύ καλές πελάτισσες εδώ, το GNTM μου έφερε και καινούργιες», πρόσθεσε ο Άγγελος Μπράτης για το πώς προέκυψε η συμμετοχή του στο επιτυχημένο πρόγραμμα.

Δείτε όσα είπε ο Άγγελος Μπράτης για την ευτυχία

Εξομολογήθηκε ότι νιώθει άβολα κάθε φορά που καλείται να κρίνει κάποιον, δηλώνοντας ότι δεν του ταιριάζει ο ρόλος του κριτή. «Στις οντισιόν του GNTM νιώθω άβολα, δε μου πάει να κάνω τον κριτή. Μου έχει τύχει να με πετύχουν έξω και να μου πουν ότι τους “έκοψα”. Έχει τύχει να “κόψω” κάποιον στην οντισιόν, γιατί από κοντά δε φαινόταν τόσο ωραίος όσο έγραφε στην κάμερα», δήλωσε.

Παράλληλα ο γνωστός σχεδιαστής αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει βιώσει ρατσισμό εξαιτίας της διαφορετικότητάς του, ενώ ούτε οι γονείς του τον απέτρεψαν από το να ασχοληθεί με τη μόδα.

Αντίθετα περνούσε πολύ καλά, έχοντας κάνει πολύ clubbing από παιδί. «Από την Ε’ Δημοτικού πήγαινα κάθε Σάββατο στη disco, έχω κάνει πολύ clubbing στη ζωή μου. Δεν έχω ζήσει σκληρά περιστατικά στο σχολείο λόγω της διαφορετικότητάς μου, ούτε οι γονείς μου με απέτρεψαν από το να γίνω σχεδιαστής», είπε.

«Όταν ήρθα στην Αθήνα, πήρα υποτροφία στη σχολή Βελουδάκη. Έζησα σχεδόν 17 χρόνια στο εξωτερικό. Σπούδασα στο Άμστερνταμ κι έκανα το πρώτο μου σόου στο Παρίσι κι έζησα στη Ρώμη. Μου πήρε 10 χρόνια να πω ότι είμαι σχεδιαστής, ακόμα και στο Instagram γράφω “Dress Maker”. Πλέον μοιράζουν έτσι τους τίτλους, οι περισσότεροι στους οίκους μόδας δεν είναι καν σχεδιαστές».

Παράλληλα μίλησε και για την προσωπική του ζωή, αναφέροντας: «Η ευτυχία είναι στιγμές, έχω πολλές στιγμές ευτυχίας. Κάνω 6-7 χρόνια ψυχοθεραπεία, δε νομίζω ότι είναι τυχαίο ότι την ξεκίνησα παράλληλα με την τηλεόραση. Η ψυχοθεραπεία δεν είναι κάτι εύκολο, να ανοίξεις τον εαυτό σου και να βγάλεις από μέσα ό,τι έχεις κρυμμένο. Θέλει δουλειά και χρόνο. Στις σχέσεις ψάχνουμε να βρούμε τον ιδανικό αλλά κάνοντας ψυχοθεραπεία καταρρίπτεται αυτή η ψευδαίσθηση. Είμαι πολύ συντροφικός απλά αυτή την περίοδο δεν είμαι σε αυτό το mood».

Άγγελος Μπράτης: H επικοινωνία με τη γιαγιά του

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου του ζήτησε να πάρει τηλέφωνο τη γιαγιά του σχεδιαστή, την κυρία Βασιλική.

«Θέλεις να πάρουμε τηλέφωνο τη γιαγιά σου τώρα; Θα ήθελα να τη ρωτήσω τι παιδί είσαι. Αν την ενοχλώ, θα το κλείσω», είπε ο παρουσιαστής κι ο σχεδιαστής του έδωσε τον αριθμό της.

Όταν η γυναίκα το σήκωσε επέμενε να μάθει ποιος τηλεφωνεί και κάποια στιγμή ο οικοδεσπότης της εκπομπής της απάντησε: «Ο Γρηγόρης ο Αρναούτογλου είμαι». «Άει μωρή κι εσύ, φύγε από δω μη σου πω τίποτα», αντέδρασε αμέσως η κυρία Βασιλική, αλλά οι δύο άντρες της μίλησαν μαζί, πείθοντάς την ότι είναι αλήθεια.

«Έχει τρελό χιούμορ! Αφού δε σε έβρισε, πάντως, εντάξει, μια χαρά, τη γλίτωσες», παραδέχτηκε μετά το τηλεφώνημα ο Άγγελος Μπράτης.

«Δε θυμάσαι τις φάρσες που έκανα με τον Μουτσινά στο πρωινό; Έχω ακούσει εγώ γιαγιάδες να με βρίζουνε! Πρέπει να είμαι ο μοναδικός σε όλη την Ελλάδα που τον έχουν βρίσει τόσο οι γιαγιάδες. Εμένα και τον Νίκο», απάντησε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.