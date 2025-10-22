Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου

Ποιος είναι ο ηθοποιός από Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.25 , 15:49 Αναβλήθηκε η δίκη για το δυστύχημα σε Λούνα Παρκ το 2024
22.10.25 , 15:47 ΟΠΕΚΕΠΕ: 2,5 εκατ. ευρώ και 8 αυτοκίνητα κατείχε αδικαιολόγητα ο «Φραπές»
22.10.25 , 15:41 Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί
22.10.25 , 15:37 Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη από τον σύντροφό της - «Μπορώ απλά να κλάψω»
22.10.25 , 15:30 «Έχω δει τον Σταμάτη Γονίδη να μετακινεί αντικείμενα με την πίστη του»
22.10.25 , 15:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξέσπασε η μητέρα του 26χρονου συλληφθέντα
22.10.25 , 15:24 Καινούργιου: «O Παναγιώτης μου λέει "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο"»
22.10.25 , 15:17 Εταιρεία ή εταιρία: Ποιο είναι το σωστό;
22.10.25 , 15:08 Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου
22.10.25 , 14:49 Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»
22.10.25 , 14:29 Διακόσμηση Σαλονιού: Οικονομικές προτάσεις για έναν «ζεστό» καναπέ
22.10.25 , 14:28 Δανάη Παππά: «Ρωτούσαν τη μητέρα μου αν τη χτυπάω»
22.10.25 , 14:27 Τρίκαλα: Έπνιγε τη μητέρα του μέχρι να πεθάνει - Τι έδειξε η ιατροδικαστική
22.10.25 , 14:26 Ειρήνη Μερκούρη: Οι εξωσωματικές, το τάμα και το θαύμα που έζησε!
22.10.25 , 14:00 Γιούλη Τσαγκαράκη: Ποια είναι η «θεία Σταματίνα» που έχει γίνει viral
Καινούργιου: «O Παναγιώτης μου λέει "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο"»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
Παλαιό Φάληρο: Ξυλοκόπησαν άγρια διανομέα φαγητού και τον λήστεψαν
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Δανάη Παππά: «Ρωτούσαν τη μητέρα μου αν τη χτυπάω»
Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί
Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου
Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πρώτη Δημοσίευση: 22.10.25, 15:14
Μιχάλης Τιτόπουλος: Όταν γνώρισα τον Γ. Μπέζο δεν... έτρεμαν τα πόδια μου / Βίντεο: Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μελαχρινός, γοητευτικός και ήπιων τόνων, του αρέσει να «μιλά» κυρίως μέσω της δουλειάς του και προτιμά να παραμένει πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο λόγος για τον ηθοποιό Μιχάλη Τιτόπουλο, τον οποίο φέτος απολαμβάνουμε στη σειρά Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι.

Ποια είναι η σωσίας της Βουγιουκλάκη που την είχε ντουμπλάρει σε 2 ταινίες

Έχοντας δείξει βαθιά αφοσίωση στο θέατρο, ο Μιχάλης Τιτόπουλος συνεχίζει να μας υπενθυμίζει ότι οι πιο αυθεντικοί καλλιτέχνες είναι εκείνοι που δε σταματούν ποτέ να εξερευνούν τον ίδιο τους τον εαυτό.

Γνωρίζοντας τον Μιχάλη Τιτόπουλο - Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1984, είναι 41 χρόνων και Παρθένος στο ζώδιο
  • Με το θέατρο αποφάσισε να ασχοληθεί παρακινούμενος από τη μητέρα του, και κάπως έτσι γεννήθηκε η αγάπη του για την υποκριτική
  • Σπούδασε αρχικά στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Αθηνών και αργότερα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου και αποφοίτησε το 2008
  • Δείγμα της δουλειάς του στο θέατρο είναι οι παραστάσεις Τυραννόσαυροι ΡΕΞ (2017), Δον Ζουάν (2019), Ωραία μου κυρία (2019), Πλούτος (2018)

Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου

Οι Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Τιτόπουλος και Νικολέττα Κοτσαηλίδου (2023) / Φωτογραφία: NDP
  • Έχει συνεργαστεί με τα παρακάτω θέατρα: Εθνικό Θέατρο, Θέατρο Τέχνης, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Σύγχρονο Θέατρο, Θέατρο Τζένη Καρέζη, Θέατρο Πορεία, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Θέατρο Οδού Κυκλάδων – Λευτέρη Βογιατζή, Θ. Διάνα, Εναλλακτική Σκηνή- Εθνικής Λυρικής Σκηνής- Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό τις οδηγίες των: Έφη Θεοδώρου, Μάρθα Φριτζήλα, Δημήτρη Λιγνάδη, Γιάννο Περλέγκα, Γιάννη Μπέζο, Μαρία Πρωτόππαπα, Ακκύλα Καραζήση, Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, Παντελή Δεντάκη, Ιώ Βουλγαράκη, Ανέστη Αζά, Λίλλυ Μελεμέ, Γιώργο Παλούμπη, Βασίλη Κουκαλάνι, Θέμη Μουμουλίδη, Σαράντο Γεώργιο Ζερβουλάκο, Θοδωρή Γκόνη, Ανδρέα Ανδρέου, Ηρώ Μπέζου, Γιάννη Παπαδόπουλου, Ελένη Ράντου, Χάρη Φραγκούλη κ.ά.
  • Συμμετείχε στη σειρά «Ζακέτα να πάρεις» (2021) και φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Alpha, Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι.

Η Ειρήνη Τορνεσάκη στο star.gr: To ελληνικό τραγούδι που διεκδικεί Grammy!

Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου

Η Ηρώ Μπέζου και ο Μιχάλης Τιτόπουλος /  Φωτογραφία: NDP

Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου

Η Ηρώ Μπέζου και ο Μιχάλης Τιτόπουλος / Φωτογραφία: NDP

Μιχάλης Τιτόπουλος: Η σχέση με την Ηρώ Μπέζου και η γνωριμία του με τον Γιάννη Μπέζο

Ο Μιχάλης Τιτόπουλος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με την κόρη του Γιάννη Μπέζου και της Ναταλίας Τσαλίκη, Ηρώ. Όπως έχει αποκαλύψει και ο ίδιος, γνωρίστηκαν στη δουλειά και ο έρωτας προέκυψε αργότερα ενώ έχουν συμμετάσχει μαζί σε θεατρικές παραστάσεις.

Ηρώ Μπέζου: «Κάνω εκφωνήσεις & μεταγλωττίσεις. Βοηθούν στον βιοπορισμό μου»

Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου

Ο Γιάννης Μπέζος είναι πολύ περήφανος για τη μέχρι τώρα πορεία της κόρης του, Ηρώς Μπέζου /Φωτογραφία: NDP

Όπως είχε αναφέρει ο Μιχάλης Τιτόπουλος σε συνέντευξή του το 2021, για τη σχέση του με την Ηρώ Μπέζου: «Είμαστε μαζί οκτώ χρόνια. Με τη σύντροφό μου δουλεύουμε και πολλά χρόνια μαζί. Σύντροφός μου είναι η Ηρώ Μπέζου... Με την Ηρώ πρώτα ήμασταν συνεργάτες και φίλοι και αργότερα αναπτύχθηκε κάτι το οποίο κατέληξε να είναι σχέση. Την ερωτεύτηκα, την κυνήγησα. Η ίδια όχι στην αρχή… Αυτό δε με πτόησε. Από τότε μου βγήκε κάτι συντροφικό… Είναι περίεργο να δουλεύεις με την σύντροφό σου», εξομολογήθηκε.

Ενώ για τη γνωριμία του με τον Γιάννη Μπέζο και πατέρα της συντρόφου του, ο ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: «Τον θαύμαζα τον Γιάννη Μπέζο. Αισθανόμουν τόσος σίγουρος για την σχέση μου, που δεν ένιωσα ότι έπρεπε να αποδείξω κάτι. Πριν καν συμβεί οτιδήποτε, είχαμε συνεργαστεί με τον Γιάννη Μπέζο. Ήταν πολύ ωραία γιατί είχα μεγαλώσει μαζί του. Οπότε είχαμε μια επαφή».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
ΗΡΩ ΜΠΕΖΟΥ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top