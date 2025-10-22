Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου

Μελαχρινός, γοητευτικός και ήπιων τόνων, του αρέσει να «μιλά» κυρίως μέσω της δουλειάς του και προτιμά να παραμένει πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο λόγος για τον ηθοποιό Μιχάλη Τιτόπουλο, τον οποίο φέτος απολαμβάνουμε στη σειρά Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι.

Έχοντας δείξει βαθιά αφοσίωση στο θέατρο, ο Μιχάλης Τιτόπουλος συνεχίζει να μας υπενθυμίζει ότι οι πιο αυθεντικοί καλλιτέχνες είναι εκείνοι που δε σταματούν ποτέ να εξερευνούν τον ίδιο τους τον εαυτό.

Γνωρίζοντας τον Μιχάλη Τιτόπουλο - Το βιογραφικό του ηθοποιού

Γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1984, είναι 41 χρόνων και Παρθένος στο ζώδιο

Με το θέατρο αποφάσισε να ασχοληθεί παρακινούμενος από τη μητέρα του, και κάπως έτσι γεννήθηκε η αγάπη του για την υποκριτική

Σπούδασε αρχικά στο τμήμα Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Αθηνών και αργότερα στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από όπου και αποφοίτησε το 2008

Δείγμα της δουλειάς του στο θέατρο είναι οι παραστάσεις Τυραννόσαυροι ΡΕΞ (2017), Δον Ζουάν (2019), Ωραία μου κυρία (2019), Πλούτος (2018)

Οι Σταύρος Σβήγκος, Μιχάλης Τιτόπουλος και Νικολέττα Κοτσαηλίδου (2023) / Φωτογραφία: NDP

Έχει συνεργαστεί με τα παρακάτω θέατρα: Εθνικό Θέατρο, Θέατρο Τέχνης, Θέατρο του Νέου Κόσμου, Σύγχρονο Θέατρο, Θέατρο Τζένη Καρέζη, Θέατρο Πορεία, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Θέατρο Οδού Κυκλάδων – Λευτέρη Βογιατζή, Θ. Διάνα, Εναλλακτική Σκηνή- Εθνικής Λυρικής Σκηνής- Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, υπό τις οδηγίες των: Έφη Θεοδώρου, Μάρθα Φριτζήλα, Δημήτρη Λιγνάδη, Γιάννο Περλέγκα, Γιάννη Μπέζο, Μαρία Πρωτόππαπα, Ακκύλα Καραζήση, Νικίτα Μιλιβόγεβιτς, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλο, Παντελή Δεντάκη, Ιώ Βουλγαράκη, Ανέστη Αζά, Λίλλυ Μελεμέ, Γιώργο Παλούμπη, Βασίλη Κουκαλάνι, Θέμη Μουμουλίδη, Σαράντο Γεώργιο Ζερβουλάκο, Θοδωρή Γκόνη, Ανδρέα Ανδρέου, Ηρώ Μπέζου, Γιάννη Παπαδόπουλου, Ελένη Ράντου, Χάρη Φραγκούλη κ.ά.

Συμμετείχε στη σειρά «Ζακέτα να πάρεις» (2021) και φέτος πρωταγωνιστεί στη νέα σειρά του Alpha, Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι.

Η Ηρώ Μπέζου και ο Μιχάλης Τιτόπουλος / Φωτογραφία: NDP

Μιχάλης Τιτόπουλος: Η σχέση με την Ηρώ Μπέζου και η γνωριμία του με τον Γιάννη Μπέζο

Ο Μιχάλης Τιτόπουλος τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε σχέση με την κόρη του Γιάννη Μπέζου και της Ναταλίας Τσαλίκη, Ηρώ. Όπως έχει αποκαλύψει και ο ίδιος, γνωρίστηκαν στη δουλειά και ο έρωτας προέκυψε αργότερα ενώ έχουν συμμετάσχει μαζί σε θεατρικές παραστάσεις.

Ο Γιάννης Μπέζος είναι πολύ περήφανος για τη μέχρι τώρα πορεία της κόρης του, Ηρώς Μπέζου /Φωτογραφία: NDP

Όπως είχε αναφέρει ο Μιχάλης Τιτόπουλος σε συνέντευξή του το 2021, για τη σχέση του με την Ηρώ Μπέζου: «Είμαστε μαζί οκτώ χρόνια. Με τη σύντροφό μου δουλεύουμε και πολλά χρόνια μαζί. Σύντροφός μου είναι η Ηρώ Μπέζου... Με την Ηρώ πρώτα ήμασταν συνεργάτες και φίλοι και αργότερα αναπτύχθηκε κάτι το οποίο κατέληξε να είναι σχέση. Την ερωτεύτηκα, την κυνήγησα. Η ίδια όχι στην αρχή… Αυτό δε με πτόησε. Από τότε μου βγήκε κάτι συντροφικό… Είναι περίεργο να δουλεύεις με την σύντροφό σου», εξομολογήθηκε.

Ενώ για τη γνωριμία του με τον Γιάννη Μπέζο και πατέρα της συντρόφου του, ο ηθοποιός είπε χαρακτηριστικά: «Τον θαύμαζα τον Γιάννη Μπέζο. Αισθανόμουν τόσος σίγουρος για την σχέση μου, που δεν ένιωσα ότι έπρεπε να αποδείξω κάτι. Πριν καν συμβεί οτιδήποτε, είχαμε συνεργαστεί με τον Γιάννη Μπέζο. Ήταν πολύ ωραία γιατί είχα μεγαλώσει μαζί του. Οπότε είχαμε μια επαφή».