Ποια είναι η σωσίας της Βουγιουκλάκη που την είχε ντουμπλάρει σε 2 ταινίες

Μίτση Καρρά: Από μοδίστρα, στα καλλιστεία και έπειτα «σωσίας» της Αλίκης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.10.25 , 13:40 GNTM: Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σε ρόλο superwoman!
17.10.25 , 13:36 Πασίγνωστος παρουσιαστής παντρεύεται τη σύντροφό του
17.10.25 , 13:30 Τουρκία: Πατέρας κλώτσησε το παιδί του σε σούπερ μάρκετ γιατί τσαντίστηκε
17.10.25 , 13:19 O Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την πιο νόστιμη και υγιεινή πίτα
17.10.25 , 13:17 Τα Φαντάσματα: Δείτε sneak preview από το επεισόδιο 3
17.10.25 , 13:16 Άννα Μενενάκου: Τρυφερές στιγμές με τον Σωτήρη Τσαφούλια στην πρεμιέρα της
17.10.25 , 13:04 Της έταξαν καριέρα μοντέλου στην Ταϊλάνδη & τη σκότωσαν για τα όργανά της
17.10.25 , 13:00 Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του
17.10.25 , 12:45 Το show των Gorillaz, στο πλαίσιο του Release Athens x SNF Nostos
17.10.25 , 12:38 Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Το φθινοπωρινό outfit που επέλεξε στο Παρίσι
17.10.25 , 12:37 Έντι Γαβριηλίδης: «Δουλεύω με πελάτες από όλα τα ευρωπαϊκά fashion weeks»
17.10.25 , 12:27 Κοζάνη: Αρκούδα κολυμπά στη λίμνη Πολυφύτου - Βίντεο
17.10.25 , 12:25 Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
17.10.25 , 12:04 Θάνος Λέκκας: Η ηλικία, η κατάθλιψη και λόγος που δεν έχει Instagram
17.10.25 , 11:54 Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Ραγδαίες εξελίξεις στη Φοινικούντα: Καταθέτουν ο ανιψιός κι η σύντροφός του
Κατερίνα Καινούργιου: «Πιστεύω πως το καλοκαίρι βίωσα ένα θαύμα»
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Τουρκία: Πατέρας κλώτσησε το παιδί του σε σούπερ μάρκετ γιατί τσαντίστηκε
Της έταξαν καριέρα μοντέλου στην Ταϊλάνδη & τη σκότωσαν για τα όργανά της
Οι Hermès τσάντες που λατρεύουν οι Ελληνίδες celebrities
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Φοινικούντα: Σε ποιον τηλεφώνησε ο ανιψιός μετά τη δολοφονία
Οικονομικοί χειμερινοί προορισμοί κοντά στην Αθήνα για την 28η Οκτωβρίου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: neoskosmos.com & finos Film
Αλίκη Βουγιουκλάκη και Δημήτρης Παπαμιχαήλ αποκαλύπτουν πώς γνωρίστηκαν / Βίντεο: ΕΡΤ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

H Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν αναμφισβήτητα μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες και ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, με πλούσιο υποκριτικό ταλέντο και αμέτρητες ταινίες στο ενεργητικό της.

Βουγιουκλάκη: Πώς αποστόμωσε το κοινό που τη γιούχαρε το 1995 - Η ατάκα της

Κάποιοι που ίσως δε γνωρίζουν είναι ότι η Αλίκη είχε μία σωσία, την οποία χρησιμοποίησε για τις ανάγκες των γυρισμάτων την περίοδο που ήταν έγκυος στον Γιάννη.

Ποια είναι η σωσίας της Βουγιουκλάκη που την είχε ντουμπλάρει σε 2 ταινίες

Η Μίτση Καρρά και η Αλίκη Βουγιουκλάκη στα γυρίσματα της ταινίας «Η Νεράιδα και το Παλληκάρι» στην Κρήτη / Φωτογραφία: neoskosmos.com

Ο λόγος για τη Μίτση Καρρά, η οποία ντούμπλαρε την εθνική σταρ σε δύο ταινίες σε δύσκολες και μακρινές σκηνές, και συγκεκριμένα στις «Νεράιδα και το παλικάρι» και «Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά».

Γνωρίζοντας τη Μίτση Καρρά - Το βιογραφικό της

  • Γεννήθηκε το 1940 στην Ισμαηλία της Αιγύπτου και σήμερα είναι 85 χρόνων
  • Το πραγματικό της όνομα είναι Μαλαμίτσα Καπετανοπούλου
  • Σε ηλικία 19 χρόνων πήρε μέρος στα καλλιστεία Σταρ Ελλάς, καταφέρνοντας να μπει στην τελική πεντάδα ανάμεσα σε 450 κοπέλες
  • Την ίδια περίοδο γνώρισε και ερωτεύτηκε τον δημοσιογράφο Γιάννη Καρρά, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1961 και απέκτησαν δύο παιδιά

«Η Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν μια γυναίκα με μεγάλη μοναξιά, έβλεπα θλίψη»

  • Εγκαταστάθηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, για τέσσερα χρόνια και έπειτα επέστρεψαν στην Ελλάδα
  • Εκείνο το διάστημα λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα της ταινίας «Η νεράιδα και το παλικάρι» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και υποδύθηκε τη μεγάλη σταρ σε διάφορες σκηνές 
  • Το ίδιο συνέβη και στην ταινία «Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά», όπου η Μίτση Καρρά συνεργάστηκε με τη Φίνος Φιλμ για δύο χρόνια στα δύσκολα και μακρινά πλάνα, ντουμπλάροντας την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Ποια είναι η σωσίας της Βουγιουκλάκη που την είχε ντουμπλάρει σε 2 ταινίες

Η Αλίκη Βουγιουκλάκη / Φωτογραφία: Finos Film

Τα σημεία της Αθήνας που γυρίστηκαν «θρυλικές» ταινίες του ελληνικού σινεμά

Μίτση Καρρά: Ντούμπλαρε την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε δύο ταινίες

Η Μίτση Καρρά είχε μιλήσει για τη συνεργασία της με την Αλίκη σε παλαιότερη συνέντευξή της στην «Απογευματινή», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Τότε η Αλίκη ήταν έγκυος στο Γιάννη της στα μέσα των γυρισμάτων της ταινίας Η Νεράιδα και το Παλικάρι. Οπότε ζητούσαν σωσία. Η Φίνος, με την οποία εργάστηκα δύο χρόνια, με χρησιμοποίησε στα δύσκολα και μακρινά πλάνα».

Η Μίτση Καρρά ντουμπλάρει την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη «Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά», στη σκηνή όπου ένα δοκάρι πέφτει επάνω στην ηρωίδα

Όσον αφορά στη σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Μίτση Καρρά αποκάλυψε ότι: «Είχαμε τις καλύτερες σχέσεις. Με αγαπούσε και εκτιμούσε αυτό που έκανα. Ήταν γενναιόδωρη και πολύ καλή με τους συνεργάτες της. Το ίδιο και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Περάσαμε όμορφα στην Κρήτη».

Ενώ για το εάν θα συνέχιζε αυτή τη συνεργασία, δήλωσε ότι: «Ξέρετε, αν παραμέναμε στην Ελλάδα, θα συνέχιζα τη συνεργασία με τη Φίνος. Ήταν μια καλοπληρωμένη δουλειά και ήμουν ευχαριστημένη. Ήταν η εποχή που σήμερα λέμε "χρυσή εποχή του κινηματογράφου"».

Όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη τραυματίστηκε σοβαρά στα γυρίσματα της «Μανταλένας»

Προτού γνωρίσει τη Μίτση Καρρά, η Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε μόνη της όλες τις σκηνές, ακόμη και τις πιο επικίνδυνες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Μανταλένα» στην Αντίπαρο, είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Ήταν η σκηνή όπου ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ μαλώνει με την εθνική σταρ στις «αντίπαλες» βάρκες, προκειμένου να κερδίσουν υποψήφιους πελάτες.

Στο φινάλε της σκηνής κατέληξε άτσαλα μέσα στο νερό, πέφτοντας στο κενό που σχηματίζεται μεταξύ των δύο ψαρόβαρκων, με τον Δημήτρη να ακολουθεί τη δική της πτώση και να πέφτει μαζί της στη θάλασσα.

Πρόκειται για ένα άκρως αληθινό και επικίνδυνο «λάθος» της ηθοποιού, η οποία έχασε την ισορροπία της χτυπώντας το κεφάλι της στην κουπαστή της βάρκας, καταλήγοντας βαριά τραυματισμένη.

Φυσικά το γύρισμα αμέσως διακόπηκε, ενώ η Αλίκη έμεινε αναίσθητη για αρκετά λεπτά. Όλοι ανησύχησαν, αλλά ευτυχώς η ηθοποιός γρήγορα ανέκτησε τις αισθήσεις της.

Εν τέλει, η παραγωγή αποφάσισε να παίξει τη σκηνή ως είχε, αφού κανείς δεν ήθελε να ξαναμπεί στη διαδικασία να ξαναγυρίσει εκ νέου τη συγκεκριμένη και επικίνδυνη, όπως αποδείχτηκε, σκηνή.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΤΣΗ ΚΑΡΡΑ
 |
ΑΛΙΚΗ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
 |
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
 |
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top