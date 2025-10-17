Ποια είναι η σωσίας της Βουγιουκλάκη που την είχε ντουμπλάρει σε 2 ταινίες

H Αλίκη Βουγιουκλάκη ήταν αναμφισβήτητα μία από τις εξέχουσες προσωπικότητες και ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, με πλούσιο υποκριτικό ταλέντο και αμέτρητες ταινίες στο ενεργητικό της.

Κάποιοι που ίσως δε γνωρίζουν είναι ότι η Αλίκη είχε μία σωσία, την οποία χρησιμοποίησε για τις ανάγκες των γυρισμάτων την περίοδο που ήταν έγκυος στον Γιάννη.

Η Μίτση Καρρά και η Αλίκη Βουγιουκλάκη στα γυρίσματα της ταινίας «Η Νεράιδα και το Παλληκάρι» στην Κρήτη / Φωτογραφία: neoskosmos.com

Ο λόγος για τη Μίτση Καρρά, η οποία ντούμπλαρε την εθνική σταρ σε δύο ταινίες σε δύσκολες και μακρινές σκηνές, και συγκεκριμένα στις «Νεράιδα και το παλικάρι» και «Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά».

Γνωρίζοντας τη Μίτση Καρρά - Το βιογραφικό της

Γεννήθηκε το 1940 στην Ισμαηλία της Αιγύπτου και σήμερα είναι 85 χρόνων

Το πραγματικό της όνομα είναι Μαλαμίτσα Καπετανοπούλου

Σε ηλικία 19 χρόνων πήρε μέρος στα καλλιστεία Σταρ Ελλάς, καταφέρνοντας να μπει στην τελική πεντάδα ανάμεσα σε 450 κοπέλες

Την ίδια περίοδο γνώρισε και ερωτεύτηκε τον δημοσιογράφο Γιάννη Καρρά, με τον οποίο παντρεύτηκε το 1961 και απέκτησαν δύο παιδιά

Εγκαταστάθηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, για τέσσερα χρόνια και έπειτα επέστρεψαν στην Ελλάδα

Εκείνο το διάστημα λάμβαναν χώρα τα γυρίσματα της ταινίας «Η νεράιδα και το παλικάρι» με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ και υποδύθηκε τη μεγάλη σταρ σε διάφορες σκηνές

Το ίδιο συνέβη και στην ταινία «Η Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά», όπου η Μίτση Καρρά συνεργάστηκε με τη Φίνος Φιλμ για δύο χρόνια στα δύσκολα και μακρινά πλάνα, ντουμπλάροντας την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Μίτση Καρρά: Ντούμπλαρε την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε δύο ταινίες

Η Μίτση Καρρά είχε μιλήσει για τη συνεργασία της με την Αλίκη σε παλαιότερη συνέντευξή της στην «Απογευματινή», λέγοντας χαρακτηριστικά ότι: «Τότε η Αλίκη ήταν έγκυος στο Γιάννη της στα μέσα των γυρισμάτων της ταινίας Η Νεράιδα και το Παλικάρι. Οπότε ζητούσαν σωσία. Η Φίνος, με την οποία εργάστηκα δύο χρόνια, με χρησιμοποίησε στα δύσκολα και μακρινά πλάνα».

Η Μίτση Καρρά ντουμπλάρει την Αλίκη Βουγιουκλάκη στη «Δασκάλα με τα ξανθά μαλλιά», στη σκηνή όπου ένα δοκάρι πέφτει επάνω στην ηρωίδα

Όσον αφορά στη σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Μίτση Καρρά αποκάλυψε ότι: «Είχαμε τις καλύτερες σχέσεις. Με αγαπούσε και εκτιμούσε αυτό που έκανα. Ήταν γενναιόδωρη και πολύ καλή με τους συνεργάτες της. Το ίδιο και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ. Περάσαμε όμορφα στην Κρήτη».

Ενώ για το εάν θα συνέχιζε αυτή τη συνεργασία, δήλωσε ότι: «Ξέρετε, αν παραμέναμε στην Ελλάδα, θα συνέχιζα τη συνεργασία με τη Φίνος. Ήταν μια καλοπληρωμένη δουλειά και ήμουν ευχαριστημένη. Ήταν η εποχή που σήμερα λέμε "χρυσή εποχή του κινηματογράφου"».

Όταν η Αλίκη Βουγιουκλάκη τραυματίστηκε σοβαρά στα γυρίσματα της «Μανταλένας»

Προτού γνωρίσει τη Μίτση Καρρά, η Αλίκη Βουγιουκλάκη έκανε μόνη της όλες τις σκηνές, ακόμη και τις πιο επικίνδυνες. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Μανταλένα» στην Αντίπαρο, είχε ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Ήταν η σκηνή όπου ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ μαλώνει με την εθνική σταρ στις «αντίπαλες» βάρκες, προκειμένου να κερδίσουν υποψήφιους πελάτες.

Στο φινάλε της σκηνής κατέληξε άτσαλα μέσα στο νερό, πέφτοντας στο κενό που σχηματίζεται μεταξύ των δύο ψαρόβαρκων, με τον Δημήτρη να ακολουθεί τη δική της πτώση και να πέφτει μαζί της στη θάλασσα.

Πρόκειται για ένα άκρως αληθινό και επικίνδυνο «λάθος» της ηθοποιού, η οποία έχασε την ισορροπία της χτυπώντας το κεφάλι της στην κουπαστή της βάρκας, καταλήγοντας βαριά τραυματισμένη.

Φυσικά το γύρισμα αμέσως διακόπηκε, ενώ η Αλίκη έμεινε αναίσθητη για αρκετά λεπτά. Όλοι ανησύχησαν, αλλά ευτυχώς η ηθοποιός γρήγορα ανέκτησε τις αισθήσεις της.

Εν τέλει, η παραγωγή αποφάσισε να παίξει τη σκηνή ως είχε, αφού κανείς δεν ήθελε να ξαναμπεί στη διαδικασία να ξαναγυρίσει εκ νέου τη συγκεκριμένη και επικίνδυνη, όπως αποδείχτηκε, σκηνή.