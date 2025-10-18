Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Αίγιο

Στον σταθμό Λυκοποριάς ακινητοποιήθηκε στις 19:40 του Σαββάτου (18/10) η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, λόγω τεχνικού προβλήματος.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.
Παράλληλα, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. Η εταιρεία διερευνά τα αίτια της βλάβης.
