Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Αίγιο

Με λεωφορείο στον τελικό προορισμό τους οι επιβάτες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.10.25 , 22:56 Κρήτη: Μητέρα και κόρη εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο
18.10.25 , 22:08 ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του Τραμπ με σύνθημα «No Kings»
18.10.25 , 21:40 «Πυρά» Καρυστιανού και Ρούτσι κατά της κυβέρνησης για τον Άγνωστο Στρατιώτη
18.10.25 , 20:57 Ακινητοποιήθηκε τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο - Αίγιο
18.10.25 , 20:30 Καιρός: Πού και πότε θα βρέξει - Σε δύο κύματα η κακοκαιρία
18.10.25 , 20:00 Φοινικούντα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του «εκτελεστή»
18.10.25 , 18:59 Τραγωδία στον Βόλο: 60χρονη πνίγηκε ενώ έτρωγε μπανάνα
18.10.25 , 18:54 Leapmotor: Ξεπέρασε τα 1.000.000 αυτοκίνητα
18.10.25 , 18:09 Οι δικαιούχοι πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24/10/2025
18.10.25 , 17:45 Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Αττικής της Super League
18.10.25 , 17:44 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Casual chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας
18.10.25 , 17:22 Ο γκαρντ που έρχεται να… λυτρώσει τον Ολυμπιακό
18.10.25 , 17:09 Τραγωδία στο Μενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο - Νεκρός 60χρονος
18.10.25 , 16:19 «Δεν έχω πειράξει κουνούπι»: Τι έλεγε ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ
18.10.25 , 16:04 Λαζόπουλος: «Έπαθα σωματικό αλτσχάιμερ» - Η εξομολόγηση για την υγεία του
Kαινούργιου: Το μεσημεριανό της είναι πεντανόστιμο και με λίγες θερμίδες
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Aλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
Φοινικούντα: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του «εκτελεστή»
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Casual chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας
Ρόδος: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον πνιγμό της 3χρονης
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Hellenic Train
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στον σταθμό Λυκοποριάς ακινητοποιήθηκε στις 19:40 του Σαββάτου (18/10) η αμαξοστοιχία 310, η οποία εκτελούσε το δρομολόγιο Κιάτο – Αίγιο, λόγω τεχνικού προβλήματος.

Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 521 στην Τιθορέα λόγω βλάβης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, οι 11 επιβάτες της αμαξοστοιχίας προωθούνται στον τελικό τους προορισμό με λεωφορείο της Hellenic Train.

Παράλληλα, το δρομολόγιο της αμαξοστοιχίας 311 (Αίγιο- Κιάτο) θα πραγματοποιηθεί με λεωφορείο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των επιβατών και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. Η εταιρεία διερευνά τα αίτια της βλάβης.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
HELLENIC TRAIN
 |
ΤΡΕΝΟ
 |
ΑΜΑΞΟΣΤΟΙΧΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top