Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 521 στην Τιθορέα λόγω βλάβης

Η βλάβη ήταν στο σύστημα τηλεδιοίκησης

Πηγή: ΑΠΕ
Hellenic Train: Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 521 στην Τιθορέα λόγω βλάβης
Ακινητοποιήθηκε η αμαξοστοιχία 521 στην Τιθορέα στις 07:00, που εκτελούσε το δρομολόγιο Λειανοκλάδι- Αθήνα, λόγω βλάβης στο σύστημα της τηλεδιοίκησης στο τμήμα Δαύλεια- Σφίγγα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, τεχνικό προσωπικό του Διαχειριστή Υποδομής (κλειδούχος) μετέβη στο σημείο για την αποκατάσταση του προβλήματος. Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, η αμαξοστοιχία αναχώρησε για τον τελικό της προορισμό με καθυστέρηση 95 λεπτών.

Η εταιρεία έλαβε άμεσα μέτρα για την επίλυση του προβλήματος, δίνοντας προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των 34 επιβατών του συρμού. Το προσωπικό της αμαξοστοιχίας πραγματοποίησε ενημερωτικές ανακοινώσεις, ενώ προσφέρθηκαν νερά στους επιβάτες κατά τη διάρκεια της αναμονής.

Η Hellenic Train ενημερώνει επίσης ότι σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2021/782, οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25%  της αξίας του εισιτηρίου τους, με τους παρακάτω τρόπους:

- Τα εισιτήρια που έχουν εκδοθεί από εκδοτήρια και έχουν πληρωθεί με μετρητά, αποζημιώνονται μόνο από τα ενεργά εκδοτήρια.

- Οι κάτοχοι των εισιτηρίων, τα οποία έχουν αγοραστεί με κάρτα, ανεξάρτητα από κανάλι πώλησης (εκδοτήρια, webticketing & app) μπορούν:

- είτε να απευθυνθούν σε κάποιο εκδοτήριο Σταθμού για την αποζημίωση του εισιτηρίου.

- είτε να στείλουν γραπτό αίτημα στην εταιρεία μέσω της φόρμας παραπόνων/αιτημάτων με τον αριθμό του εισιτηρίου, αν είναι ηλεκτρονικό, ή να επισυνάψουν το pdf του εισιτηρίου ή ευκρινή φωτογραφία αν είναι εκδοτηρίου, ζητώντας το αναλογούν αντίτιμο, το οποίο θα επιστραφεί στην κάρτα, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την αγορά του εισιτηρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και για την υποβολή αιτήσεων αποζημίωσης, οι επιβάτες παρακαλούνται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Hellenic Train ή να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.

