Σταματίνα Τσιμτσιλή: Casual chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας

Οι ευδιάθετες πόζες της παρουσιάστριας στον φωτογραφικο φακό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.10.25 , 18:54 Leapmotor: Ξεπέρασε τα 1.000.000 αυτοκίνητα
18.10.25 , 18:09 Οι δικαιούχοι πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24/10/2025
18.10.25 , 17:45 Συνελήφθη πρόεδρος ομάδας της Αττικής της Super League
18.10.25 , 17:44 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Casual chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας
18.10.25 , 17:22 Ο γκαρντ που έρχεται να… λυτρώσει τον Ολυμπιακό
18.10.25 , 17:09 Τραγωδία στο Μενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο - Νεκρός 60χρονος
18.10.25 , 16:19 «Δεν έχω πειράξει κουνούπι»: Τι έλεγε ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ
18.10.25 , 16:04 Λαζόπουλος: «Έπαθα σωματικό αλτσχάιμερ» - Η εξομολόγηση για την υγεία του
18.10.25 , 15:34 Ο λόγος που χρειάζομαι 5 λεπτά χωρίς να μιλάω, κάθε μέρα
18.10.25 , 15:24 Εξαρθρώθηκε η συμμορία των διαρρηκτών που είχαν ρημάξει την Πεντέλη
18.10.25 , 14:41 Λήξη συναγερμού στα Εξάρχεια - Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
18.10.25 , 14:31 Έλενα Παπαρίζου - Τόνυ Μαυρίδης: Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη!
18.10.25 , 14:25 Η CUPRA θα κληρώσει ένα Formentor e-HYBRID
18.10.25 , 13:55 Hair Tips: Τρία συχνά λάθη που κάνουν οι γυναίκες με σγουρά μαλλιά
18.10.25 , 13:48 Μητσοτάκης: Στο καινούργιο κλειστό γυμναστήριο της Πεντέλης
Θυμάστε τη μικρή Elif; Δείτε πώς είναι σήμερα η πρωταγωνίστρια της σειράς
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Casual chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας
Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ο λόγος που κάλεσε έντρομος ασθενοφόρο - Τι συνέβη;
«Δεν έχω πειράξει κουνούπι»: Τι έλεγε ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ
Aλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Λαζόπουλος: «Έπαθα σωματικό αλτσχάιμερ» - Η εξομολόγηση για την υγεία του
Κηδεία Άλκη Γιαννακά: Ράκος η σύντροφός του - Ποιοι έδωσαν το «παρών»
Καμένα Βούρλα: Αυτοκτόνησε μητέρα δύο παιδιών
Κατερίνα Καινούργιου: Η φουσκωμένη κοιλίτσα δεν κρύβεται πια
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια χαλαρή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας απόλαυσε πρόσφατα η Σταματίνα Τσιμτσιλή, εκμεταλλευόμενη ένα μικρό διάλειμμα από το απαιτητικό της πρόγραμμα.

Τσιμτσιλή: Φόρεσε το μίνι leather φόρεμα που πρέπει όλες να έχουμε

Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας για την οικοδέσποινα του Happy Day / NDP Photo Agency

Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας για την οικοδέσποινα του Happy Day / NDP Photo Agency

Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας για την οικοδέσποινα του Happy Day / NDP Photo Agency 

Η παρουσιάστρια του Alpha έκανε μια σύντομη βόλτα για ψώνια και στιγμές ξεκούρασης, επιλέγοντας ένα άνετο, casual look. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν, η οικοδέσποινα του Happy Day έδειχνε ευδιάθετη και άνετη, χωρίς να ενοχλείται από την παρουσία των φωτογράφων, χαρίζοντας μάλιστα ένα μεγάλο χαμόγελο στον φακό.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πόζες με καλή διάθεση και άψογο casual look

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πόζες με καλή διάθεση και άψογο casual look

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πόζες με καλή διάθεση και άψογο casual look

Όλα αυτά τα χρόνια η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνδυάζει περίφημα προσωπική κι επαγγελματική ζωή. Την περασμένη Τετάρτη, με αφορμή κάποιες δηλώσεις του Κώστα Τσουρού, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε μέσα από την εκπομπή Happy Day στις τηλεοπτικές συνεργασίες που την είχαν πληγώσει στο παρελθόν.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα

«Ο Κώστας Τσουρός κρατάει ότι τον έχρισε παρουσιαστή το MEGA. Κι εγώ, αντίστοιχα, στο Alter, αν και τελείωσε άδοξα αυτή η συνεργασία λόγω του ότι έκλεισε το κανάλι και μπορεί να υπήρχε μια κακή ανάμνηση του τέλους.Επειδή όμως στην αρχή ζήσαμε όμορφες στιγμές και ήταν το κανάλι που μας δόθηκαν ευκαιρίες, πάντα το έχω στην καρδιά μου με ένα όμορφο συναίσθημα»», δήλωσε αρχικά.

Και συνέχισε: «Επειδή έχει τύχει και το ‘χω νιώσει, σε κάποιες συνεργασίες νιώθεις πως δεν σε εκτίμησαν πραγματικά και ότι δεν σου έδωσαν αυτό που σου άξιζε. Ή αυτό που άρμοζε σε σχέση με τη δική σου προσπάθεια και συνδρομή. Εκεί είναι που σου μένει μια πικρία. Ότι, παιδιά, εγώ ήμουν εδώ, ήθελα να προσπαθήσω, προσπάθησα και δεν με εκμεταλλευτήκατε, δεν με αναδείξατε, δεν με δώσατε την ευκαιρία», συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή. 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top