Σταματίνα Τσιμτσιλή: Casual chic εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας

Μια χαλαρή έξοδο στο κέντρο της Αθήνας απόλαυσε πρόσφατα η Σταματίνα Τσιμτσιλή, εκμεταλλευόμενη ένα μικρό διάλειμμα από το απαιτητικό της πρόγραμμα.

Βόλτα στο κέντρο της Αθήνας για την οικοδέσποινα του Happy Day / NDP Photo Agency

Η παρουσιάστρια του Alpha έκανε μια σύντομη βόλτα για ψώνια και στιγμές ξεκούρασης, επιλέγοντας ένα άνετο, casual look. Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που ακολουθούν, η οικοδέσποινα του Happy Day έδειχνε ευδιάθετη και άνετη, χωρίς να ενοχλείται από την παρουσία των φωτογράφων, χαρίζοντας μάλιστα ένα μεγάλο χαμόγελο στον φακό.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Πόζες με καλή διάθεση και άψογο casual look

Όλα αυτά τα χρόνια η Σταματίνα Τσιμτσιλή συνδυάζει περίφημα προσωπική κι επαγγελματική ζωή. Την περασμένη Τετάρτη, με αφορμή κάποιες δηλώσεις του Κώστα Τσουρού, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε μέσα από την εκπομπή Happy Day στις τηλεοπτικές συνεργασίες που την είχαν πληγώσει στο παρελθόν.

«Ο Κώστας Τσουρός κρατάει ότι τον έχρισε παρουσιαστή το MEGA. Κι εγώ, αντίστοιχα, στο Alter, αν και τελείωσε άδοξα αυτή η συνεργασία λόγω του ότι έκλεισε το κανάλι και μπορεί να υπήρχε μια κακή ανάμνηση του τέλους.Επειδή όμως στην αρχή ζήσαμε όμορφες στιγμές και ήταν το κανάλι που μας δόθηκαν ευκαιρίες, πάντα το έχω στην καρδιά μου με ένα όμορφο συναίσθημα»», δήλωσε αρχικά.

Και συνέχισε: «Επειδή έχει τύχει και το ‘χω νιώσει, σε κάποιες συνεργασίες νιώθεις πως δεν σε εκτίμησαν πραγματικά και ότι δεν σου έδωσαν αυτό που σου άξιζε. Ή αυτό που άρμοζε σε σχέση με τη δική σου προσπάθεια και συνδρομή. Εκεί είναι που σου μένει μια πικρία. Ότι, παιδιά, εγώ ήμουν εδώ, ήθελα να προσπαθήσω, προσπάθησα και δεν με εκμεταλλευτήκατε, δεν με αναδείξατε, δεν με δώσατε την ευκαιρία», συμπλήρωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.