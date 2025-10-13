Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα

Το Σαββατοκύριακο της στο νησί με τον σύζυγο και τα τρία τους παιδιά

STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Όσα είπε στην έναρξη της σημερινής της εκπομπής για το ταξίδι της στην Ύδρα/ βίντεο Happy Day
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια μικρή απόδραση με την οικογένειά της ;έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. 

Η παρουσιάστρια του Happy Day ταξίδεψε στο νησί του Αργοσαρωνικού με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό και τα τρία τους παιδιά.

Σοφός: «Με τη Σταματίνα κλείσαμε 14 χρόνια γάμου και δεν υπήρξε ποτέ κρίση»

H Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της στην Ύδρα/ instagram

H Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον σύζυγό της στην Ύδρα/ instagram

Τσιμτσιλή - Σοφός με τα τρία τους παιδιά στην Ύδρα/ instagram

Τσιμτσιλή - Σοφός με τα τρία τους παιδιά στην Ύδρα/ instagram

Όπως συνηθίζει η Σταματίνα Τσιμτσιλή, εντυπωσίασε με τις στιλιστικές επιλογές της και τα outifits για Σαββατοκύριακο στο νησί τον Οκτώβριο. 

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με denim shorts και μακρυμάνικη πουκαμίσα στην Ύδρα / instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με denim shorts και μακρυμάνικη πουκαμίσα στην Ύδρα / instagram

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα

Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, την είδαμε με κοντό denim shorts και μακρυμάνικη πουκαμίσα σε λαδί χρώμα, με μίνι μαύρο φόρεμα για απογευματινή έξοδο. Το denim shorts το συνδύασε και με μαύρο crop πλεκτό. Όλες τις μέρες, φορούσε πέδιλα ή σανδάλια.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με denim shorts και μαύρο crop πλεκτό top στην Ύδρα / instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή με denim shorts και μαύρο crop πλεκτό top στην Ύδρα / instagram

Όπως είπε στη σημερινή της εκπομπή, αναφερόμενη στο ταξίδι τους στην Ύδρα, είχε πολύ καλό καιρό το Σαββατοκύριακο.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Διακοπές στο βουνό, λίγο πριν την πρεμιέρα της

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην Ύδρα / instagram

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή στην Ύδρα / instagram

«Στην Ύδρα αυτό που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο ήταν ένα μικρό καλοκαιράκι. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί λένε ότι ο Σεπτέμβριος και  ο Οκτώβριος είναι καλύτεροι μήνες από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, γενικώς έχει πάει πάρα πολύ καλά η σεζόν. Πολύς κόσμος, τουρίστες, στην Ύδρα γίνονταν κάτι γάμοι, χαμός», είπε στην έναρξη του σημερινού Happy Day.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στιγμιότυπο με μια γατούλα στην Ύδρα / instagram

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στιγμιότυπο με μια γατούλα στην Ύδρα / instagram

«Οι κόρες μου, ειδικά η Νάγια, μίλησε σε όλες τις γάτες της Ύδρας. Ήθελε να τις χαϊδέψει να τους μιλήσει», αποκάλυψε, αναφερόμενη στα γατάκια που περιφέρονται στα σοκάκια του νησιού και φροντίζουν οι κάτοικοι. 

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι κόρες της Νάγια και Μαίρη στα σοκάκια της Ύδρας / instagram

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι κόρες της Νάγια και Μαίρη στα σοκάκια της Ύδρας / instagram
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

