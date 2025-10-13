Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα

Μια μικρή απόδραση με την οικογένειά της ;έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
Η παρουσιάστρια του Happy Day ταξίδεψε στο νησί του Αργοσαρωνικού με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό και τα τρία τους παιδιά.
Όπως συνηθίζει η Σταματίνα Τσιμτσιλή, εντυπωσίασε με τις στιλιστικές επιλογές της και τα outifits για Σαββατοκύριακο στο νησί τον Οκτώβριο.
Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, την είδαμε με κοντό denim shorts και μακρυμάνικη πουκαμίσα σε λαδί χρώμα, με μίνι μαύρο φόρεμα για απογευματινή έξοδο. Το denim shorts το συνδύασε και με μαύρο crop πλεκτό. Όλες τις μέρες, φορούσε πέδιλα ή σανδάλια.
Όπως είπε στη σημερινή της εκπομπή, αναφερόμενη στο ταξίδι τους στην Ύδρα, είχε πολύ καλό καιρό το Σαββατοκύριακο.
«Στην Ύδρα αυτό που ζήσαμε το Σαββατοκύριακο ήταν ένα μικρό καλοκαιράκι. Οι άνθρωποι που ζουν εκεί λένε ότι ο Σεπτέμβριος και ο Οκτώβριος είναι καλύτεροι μήνες από τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, γενικώς έχει πάει πάρα πολύ καλά η σεζόν. Πολύς κόσμος, τουρίστες, στην Ύδρα γίνονταν κάτι γάμοι, χαμός», είπε στην έναρξη του σημερινού Happy Day.
«Οι κόρες μου, ειδικά η Νάγια, μίλησε σε όλες τις γάτες της Ύδρας. Ήθελε να τις χαϊδέψει να τους μιλήσει», αποκάλυψε, αναφερόμενη στα γατάκια που περιφέρονται στα σοκάκια του νησιού και φροντίζουν οι κάτοικοι.