Σταματίνα Τσιμτσιλή: Απόδραση στα Τρίκαλα Κορινθίας με την οικογένειά της

Η παρουσιάστρια πήρε τα... βουνά λίγο πριν την πρεμιέρα

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια οικογενειακή εκδρομή στα Τρίκαλα Κορινθίας πραγματοποίησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στη συναυλία της Ελεωνόρας Ζουγανέλη με τις φίλες της

Και φέτος η παρουσιάστρια του Alpha πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των καλοκαιρινών της διακοπών στην Πάρο μαζί με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ωστόσο, λίγες μέρες πριν επιστρέψει στα τηλεοπτικά πλατό, επισκέφτηκε το ορεινό χωριό μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό και τα παιδιά του, Νάγια, Μαίρη και Γιάννη - Εφραίμ.  

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στα Τρίκαλα Κορινθίας λίγο πριν την πρεμιέρα του Happy Day

Έτσι απόλαυσαν βόλτες με φόντο το καταπράσινο τοπίο, θαυμάζοντας το μεγαλείο της φύσης και γευμάτισαν σε παραδοσιακά ταβερνάκια της περιοχής. 

Οι φωτογραφίες που πόσταρε η παρουσιάστρια από την οικογενειακή της εξόρμηση

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ανυπομονεί να πει την πρώτη καλημέρα της σεζόν στους τηλεθεατές του «Happy Day», αλλά μέχρι τότε χαίρεται την κάθε στιγμή με την οικογένειά της, η οποία είναι η απόλυτη προτεραιότητά της.

«Η αγαπημένη παρουσιάστρια του Happy Day θα συνεχίσει για 13η σεζόν να μας κρατά καθημερινά συντροφιά, με τον μοναδικό τρόπο που την ξεχωρίζει: Με χαμόγελο, θετική διάθεση και ανεξάντλητη ενέργεια», ανέφερε μεταξύ άλλων η ανακοινώση του Alpha για τη Σταματίνα Τσιμτσιλή.

ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
