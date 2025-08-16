Φωτιά τώρα σε Πύργο και Αχαΐα - Ήχησε το 112

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Οι τελευταίες εξελίξεις στις φωτιές που ξέσπασαν το Σάββατο / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου σε Ηλεία και Αχαΐα κοντά σε κατοικημένες περιοχές, με το 112 να ηχεί και να καλεί τους κατοίκους σε ετοιμότητα.

Καιρός: Ενισχυμένοι άνεμοι και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές

Η πυρκαγιά έχει εκδηλωθεί στο Μαλαπάσι Πύργου, σε καλαμιές και βάλτους. Οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε κατοικίες, γι΄αυτό και εστάλη μήνυμα μέσω 112 από την Πολιτική Προστασία, ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Βυτιναίικα και Ελαιώνα να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με εννέα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρο.

Φωτιά τώρα και στην Αχαΐα

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει και στην Αχαΐα, σε δασική έκταση της περιοχής Λιβάρτζι. 

Οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 ώστε να είναι σε ετοιμότητα.

Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σπεύδουν δυνάμεις της πυροσβεστικής.

Υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς το Σάββατο 16/8 σε 10 Περιφέρειες

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία 4), προβλέπεται και για σήμερα Σάββατο 16 Αυγούστου, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για τις εξής περιοχές:

  1. Περιφέρεια Αττικής

  2. Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)
  3. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (ΠΕ Αχαΐας, ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας)
  4. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  5. Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
  6. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους)
  7. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  8. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λέσβου, ΠΕ Λήμνου)
  9. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)
  10. Περιφέρεια Κρήτης (ΠΕ Ηρακλείου, ΠΕ Λασιθίου)

Κίνδυνος Πυρκαγιάς Σάββατο 16/8

Η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

Παράλληλα, η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.

 

