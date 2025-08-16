Καιρός: Ενισχυμένοι άνεμοι και καταιγίδες - Σε ποιες περιοχές

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 8 Περιφέρειες

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Intime (Νίκος Μακρής)
Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 16/8 από το Star, σύμφωνα με την ΕΜΥ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπόρες, ενισχυμένοι άνεμοι και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες θα είναι τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού το Σάββατο 16/8. Υψηλός παραμένει ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις, οι οποίες στα βόρεια θα είναι κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητα τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως στα ορεινά, να σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα βορειοδυτικά ορεινάνα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά τους 34 με 35, τοπικά 36 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα τους 31 με 33 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού το Σάββατο 16/8

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

  • Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πιθανότητατοπικών όμβρων τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, κυρίως σταορεινά της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.
  • Άνεμοι: Στα δυτικά βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, βαθμιαία μεταβλητοί με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα θαλάσσια - παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34, τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 17 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Στην Ήπειρο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως τιςμεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων καιμεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά τις μεσημβρινές -απογευματινές ώρες.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 με 34 και στη δυτική Στερεά τοπικά 35 με36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως στη Θεσσαλία, τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στις Σποράδες, την Εύβοια και τον Ευβοϊκό κόλπο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 19 έως 32 με 33, τοπικά 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

  • Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.
  • Άνεμοι: Στις Κυκλάδες βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6, στα βόρειατοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Κρήτη δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με  6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 28 με 29 και τοπικά στην Κρήτη 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρεςστα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.
  • Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5,πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 με 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις μέχρι το απόγευμα.
  • Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 22 έως 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  • Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων.
  • Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.
  • Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 8 Περιφέρειες το Σάββατο 16/8

Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται κα για σήμερα Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025, σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, πολύ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 4) προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

  1. Περιφέρεια Αττικής
  2. Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας)
  3. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)
  4. Περιφέρεια Θεσσαλίας (ΠΕ Σποράδων)
  5. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής)
  6. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Καβάλας, ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ξάνθης, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)
  7. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
  8. Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (ΠΕ Ρόδου, ΠΕ Καρπάθου)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε 8 Περιφέρειες το Σάββατο 16/8

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.

 

