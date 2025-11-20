Σίσσυ Χρηστίδου: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε με την καλύτερα παρέα!

Ο Παύλος Σταματόπουλος βοήθησε και φέτος στον στολισμό

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.11.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 21 Noεμβρίου
21.11.25 , 00:04 ΥΠΕΞ σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται
20.11.25 , 23:46 «Μαϊμού» Ελεγκτής Του Υγειονομικού Σαρώνει Κομμωτήρια & Κέντρα Αισθητικής
20.11.25 , 23:40 Σίσσυ Χρηστίδου: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε με την καλύτερα παρέα!
20.11.25 , 23:35 Παγκόσμια Ημέρα Τηλεόρασης: Ένα «παράθυρο» στον κόσμο μας
20.11.25 , 23:27 Δημοσκόπηση PULSE: Σαφές προβάδισμα για τη ΝΔ - Τα ποσοστά για Τσίπρα
20.11.25 , 22:58 Καισαριανή: Η στιγμή του εμπρησμού σε καφέ - Σε σημείο «φιλέτο» το μαγαζί
20.11.25 , 22:40 First Dates: Μαρία σε Χρυσοβαλάντη: «Νομίζω ότι ξεφτιλίστηκες λίγο»
20.11.25 , 22:39 First Dates: «Από καταχρήσεις πώς τα πας;» - Δείτε το trailer
20.11.25 , 22:35 First Dates: Παντελής & Κωνσταντίνα: Θα βγουν ή όχι δεύτερο ραντεβού;
20.11.25 , 22:20 Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία
20.11.25 , 22:15 First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
20.11.25 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 20/11/2025: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 1.500.000 ευρώ
20.11.25 , 22:06 Χρυσοχοΐδης: Αυστηρές ποινές για τις μπαλωθιές
20.11.25 , 22:05 First Dates: Αγγελίνα & Γιάννης: Η γνωριμία τους θα έχει και συνέχεια
Τούνη: Ο παραμυθένιος ροζ χριστουγεννιάτικος στολισμός στο σπίτι της
Άση Μπήλιου: «Τυχερή που είμαι εδώ. Μπορεί να συνέβαινε κάτι χειρότερο»
First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
Θανάσης Πάτρας: Η εξομολόγηση για το πρόβλημα υγείας της συζύγου του
First Dates: «Αυτός θέλει να γίνει viral, εγώ θέλω να φύγω!»
Έλλη Τρίγγου: Η ηλικία, o έρωτας και η μητρότητα
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Δήμητρα Ματσούκα: Τι λέει για τη σύλληψή της - Στην Ευελπίδων με χειροπέδες
«Εχω παιδιά»: Οι αναρτήσεις της Οικονομάκου και της Σαμαρά από τα γυρίσματα
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αγαπημένη της περίοδο του χρόνου έφτασε και η Σίσσυ Χρηστίδου μπήκε κι επίσημα σε εορταστικό κλίμα!

Τηρώντας και φέτος τις παραδόσεις, η οικοδέσποινα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» προσκάλεσε στο σπίτι της τον άνθρωπο που δε λείπει ποτέ από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό: τον κουμπάρο και στενό της συνεργάτη, Παύλο Σταματόπουλο.

Σίσσυ Χρηστίδου: Εξηγεί πώς έχασε τα κιλά - «Δεν έκανα πλαστικές!»

Η Σίσσυ Χρηστίδου ποζάρει μπροστά στο δέντρο μαζί με τον κουμπάρο της, Παύλο Σταματόπουλο

Η Σίσσυ Χρηστίδου ποζάρει μπροστά στο δέντρο μαζί με τον κουμπάρο της, Παύλο Σταματόπουλο

Το απόγευμα της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, ο Παύλος Σταματόπουλος βρέθηκε -όπως κάθε χρόνο- στο σπίτι της παρουσιάστριας, για να αναλάβει τα «δύσκολα» του στολισμού. Οι δυο τους μοιράστηκαν στιγμιότυπα στο Instagram, δείχνοντας στο κοινό που τους ακολουθεί ότι η χημεία τους παραμένει μοναδική, γεμάτη πειράγματα και καλή διάθεση. 

Σίσσυ Χρηστίδου: Η γλυκιά ανάρτηση για τη γιορτή του γιου της, Φίλιππου

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Σίσσυς Χρηστίδου

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Σίσσυς Χρηστίδου

Ανάμεσα στα stories, είδαμε και το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο -όπως πάντα- «έκλεψε» την παράσταση. Κάθε χρόνο, μέσα από τις επιλογές που κάνει, η Σίσσυ Χρηστίδου αποδεικνύει πόσο πολύ αγαπά τις γιορτές. Το δέντρο εντυπωσίασε με τη λάμψη και το ύφος του, επιβεβαιώνοντας ότι η ίδια δίνει σημασία και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που κάθε χρόνο, οι διαδικτυακοί της φίλοι περιμένουν με ανυπομονησία να δουν το τελικό αποτέλεσμα.

Λίγο αργότερα, η όμορφη μανούλα έκανε και μια ξεχωριστή ανάρτηση, ευχαριστώντας τον Παύλο Σταματόπουλο για τη βοήθειά του αλλά και για τη χαρά που της προσφέρει αυτό το κοινό τους «έθιμο». Από τα hashtags και τα emojis, φάνηκε ξεκάθαρα πως ο στολισμός δεν είναι απλώς μια διαδικασία, αλλά μια στιγμή που τους συνδέει και έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια.

Με τη θετική της ενέργεια, η Σίσσυ Χρηστίδου κατάφερε για ακόμη μία φορά να μας βάλει σε χριστουγεννιάτικο mood - πριν καν ανάψουν τα επίσημα λαμπάκια στις πόλεις.

Η παρουσιάστρια του Mega ξέρει να δημιουργεί στιγμές, να τις μοιράζεται και κάθε τέτοια περίοδο γίνεται η πρώτη που μας στέλνει το μήνυμα ότι… οι γιορτές ήρθαν!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
 |
ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top