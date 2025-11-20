Σίσσυ Χρηστίδου: Το εντυπωσιακό δέντρο που στόλισε με την καλύτερα παρέα!

Η αγαπημένη της περίοδο του χρόνου έφτασε και η Σίσσυ Χρηστίδου μπήκε κι επίσημα σε εορταστικό κλίμα!

Τηρώντας και φέτος τις παραδόσεις, η οικοδέσποινα της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι» προσκάλεσε στο σπίτι της τον άνθρωπο που δε λείπει ποτέ από τον χριστουγεννιάτικο στολισμό: τον κουμπάρο και στενό της συνεργάτη, Παύλο Σταματόπουλο.

Η Σίσσυ Χρηστίδου ποζάρει μπροστά στο δέντρο μαζί με τον κουμπάρο της, Παύλο Σταματόπουλο

Το απόγευμα της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου, ο Παύλος Σταματόπουλος βρέθηκε -όπως κάθε χρόνο- στο σπίτι της παρουσιάστριας, για να αναλάβει τα «δύσκολα» του στολισμού. Οι δυο τους μοιράστηκαν στιγμιότυπα στο Instagram, δείχνοντας στο κοινό που τους ακολουθεί ότι η χημεία τους παραμένει μοναδική, γεμάτη πειράγματα και καλή διάθεση.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο της Σίσσυς Χρηστίδου

Ανάμεσα στα stories, είδαμε και το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο -όπως πάντα- «έκλεψε» την παράσταση. Κάθε χρόνο, μέσα από τις επιλογές που κάνει, η Σίσσυ Χρηστίδου αποδεικνύει πόσο πολύ αγαπά τις γιορτές. Το δέντρο εντυπωσίασε με τη λάμψη και το ύφος του, επιβεβαιώνοντας ότι η ίδια δίνει σημασία και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που κάθε χρόνο, οι διαδικτυακοί της φίλοι περιμένουν με ανυπομονησία να δουν το τελικό αποτέλεσμα.

Λίγο αργότερα, η όμορφη μανούλα έκανε και μια ξεχωριστή ανάρτηση, ευχαριστώντας τον Παύλο Σταματόπουλο για τη βοήθειά του αλλά και για τη χαρά που της προσφέρει αυτό το κοινό τους «έθιμο». Από τα hashtags και τα emojis, φάνηκε ξεκάθαρα πως ο στολισμός δεν είναι απλώς μια διαδικασία, αλλά μια στιγμή που τους συνδέει και έχει καθιερωθεί εδώ και χρόνια.

Με τη θετική της ενέργεια, η Σίσσυ Χρηστίδου κατάφερε για ακόμη μία φορά να μας βάλει σε χριστουγεννιάτικο mood - πριν καν ανάψουν τα επίσημα λαμπάκια στις πόλεις.

Η παρουσιάστρια του Mega ξέρει να δημιουργεί στιγμές, να τις μοιράζεται και κάθε τέτοια περίοδο γίνεται η πρώτη που μας στέλνει το μήνυμα ότι… οι γιορτές ήρθαν!