Σίσσυ Χρηστίδου: Εξηγεί πώς έχασε τα κιλά - «Δεν έκανα πλαστικές!»

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για τα σχόλια ορισμένων για την εξωτερική της εμφάνιση. Η παρουσιάστρια είναι πιο αδύνατη και ανανεωμένη από ποτέ. Η ίδια ήθελε πολύ να χάσει κάποια κιλά και τα κατάφερε με μεγάλη επιτυχία.

Πολλοί τη χαρακτηρίζουν «αγνώριστη» και κάνουν λόγο για «μεταμόρφωση» με πλαστικές. Για την ίδια, η «μεταμόρφωση» δεν είχε καμία σχέση με πλαστικές επεμβάσεις. Όπως εξήγησε η παρουσιάστρια: «Μου έκανε εντύπωση γιατί δεν κρύφτηκα καθόλου. Θέλω να πω ότι όλο το καλοκαίρι στα social media ήμουν πάρα πολύ ανοιχτή. Συζητούσα και για αυτό που μου συνέβαινε, για την προσπάθεια που έκανα εν πάση περιπτώσει. Οπότε δεν περίμενα να υπάρχει αυτή η έκπληξη. Προφανώς και δεν κλείστηκα σε κάποια κλινική κάνοντας πλαστικές. Ήμουν με τα παιδιά μου και έκανα διακοπές».

Η Σίσσυ Χρηστίδου εξηγεί πώς αδυνάτησε

Όσο για τη διατροφή και την απώλεια κιλών, η Σίσσυ δήλωσε: «Μίλησα για τη μέθοδο που για μένα λειτουργεί. Το έχω ξανακάνει στο παρελθόν. Έχω με αυτή τη μέθοδο καταφέρει πολύ σημαντική απώλεια μετά τις εγκυμοσύνες μου. Είναι ένα πλαίσιο που γίνεται κάτω από ιατρική επίβλεψη, οπότε εγώ νιώθω ασφαλής».

Η ίδια πρόσθεσε ότι αποφάσισε να μιλήσει ανοιχτά, γιατί υπήρχαν πολλές ψευδείς πληροφορίες γύρω από δήθεν μεθόδους που φέρεται να ακολούθησε: «Άκουγα πάρα πολλές μπούρδες, μιλούσανε για μεθόδους που ποτέ δε θα σκεφτόμουν να ακολουθήσω, γιατί φοβάμαι, γιατί είχαν γίνει και κάποια διαφημιστικά, πουλούσαν προϊόντα με το δικό μου όνομα, δήθεν συνεντεύξεις μου ψεύτικες. Είμαι ένας άνθρωπος που αυτή τη μάχη την έχει δώσει πολλές φορές στη ζωή του και τη δίνω ακόμα».

Η μέθοδος που ακολούθησε η Σίσσυ Χρηστίδου για την απώλεια κιλών

«Αποφάσισα να κάνω αυτό το βίντεο που μιλάει για τη διατροφή, για τις συνήθειες, για τις μεθόδους που χρησιμοποιώ, γιατί όχι μόνο είχα πάρα πάρα πολλά μηνύματα από εσάς, αλλά έχουν δημιουργηθεί και κάποια βιντεάκια, κάποια διαφημιστικά, κάποιες δήθεν συνεντεύξεις που δεν είναι δικές μου, κάποια promo σε προϊόντα που δεν έχουν καμία σχέση με μένα και επειδή έχω ακούσει πάρα πολλές μπούρδες για το τι ακριβώς έχω κάνει, αποφάσισα να το συζητήσουμε εδώ ανοιχτά», είπε η ίδια αρχικά και συνέχισε:

Ομολογώ ότι δεν πίστευα ότι χρειάζεται, γιατί τη μέθοδο την οποία εμπιστεύομαι εγώ εδώ και πάνω από 20 χρόνια την ξέρετε. Σας την έχω ξαναπεί. (…) Κάθε φορά που τσιμπούσε η ζυγαριά είτε λίγο είτε πολύ, αυτή είναι η μέθοδος που λειτουργεί για μένα και το λέω πάντα.

Πρόκειται λοιπόν, για μία μέθοδο που παρότι δεν είναι φαρμακευτική, είναι ιατρική. Είναι μια μέθοδος που γίνεται με την παρακολούθηση γιατρού, κάνεις εξετάσεις, είναι από πάνω σου και βλέπουν πώς ανταποκρίνεσαι στο πρόγραμμα και το προσαρμόζουν. Σου αλλάζει τη ζωή, σου αλλάζει τον τρόπο σκέψης και σε βοηθάει με ασφαλή τρόπο να χάσεις με φυσικό τρόπο το περιττό βάρος και να το διατηρήσεις. Δεν είναι μια ακόμη δίαιτα, είναι ένα ολιστικό πρόγραμμα που ταυτόχρονα σε εκπαιδεύει διατροφικά στις νέες σου συνήθειες».

«Δε θα συγχωρούσα την απιστία»

Στη συνέχεια, η συζήτηση στράφηκε στην προσωπική ζωή και την άποψή της για την απιστία και αν θα τη συγχωρούσε. Όπως είπε η ίδια: «Πιστεύω πως όχι, αλλά δεν ξέρω πώς θα φέρει ποτέ η ζωή. Το θεωρώ εξαπάτηση». Παράλληλα, για το αν η απιστία πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα, σχολίασε: «Θεωρώ ότι όταν δεν είσαι τίμιος απέναντι σε έναν άνθρωπο, αυτό κάπως πρέπει να αποτυπώνεται. Και αυτό είναι μια ιδέα. Αλλά νομίζω ότι σε δικαιώνει έτσι κι αλλιώς η ζωή». Για τη δική της στάση απέναντι στην προσωπική ζωή, η Σίσσυ τόνισε: «Είμαι ένας άνθρωπος που βλέπει πάντα το ποτήρι μισογεμάτο, ότι αντιμετωπίζω τη ζωή αισιόδοξα, ότι προστατεύω τα κομμάτια που αισθάνομαι ότι οφείλω να προστατεύσω γιατί έχω δύο ανήλικα παιδιά. Δεν θα φτάσει έξω από εκεί που θέλω εγώ τίποτα από την προσωπική μου ζωή».

Η Σίσσυ για την εκπομπή της και τα τηλεοπτικά: «Είναι δύσκολη χρονιά»

Τέλος, η παρουσιάστρια μίλησε για την τηλεοπτική σεζόν και τα επαγγελματικά της. Όπως είπε: «Είναι δύσκολη χρονιά, αλλά νομίζω όλες οι χρονιές έχουν τις προκλήσεις τους. Νομίζω η ψυχραιμία είναι το μυστικό. Μην ξεχνάτε παιδιά, έχουμε μεγάλο δρόμο, είναι μαραθώνιος». Για το αν θα εμφανιζόταν σε εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα, η ίδια δήλωσε: «Δε νομίζω. Ο Γιώργος έχει έναν τρόπο να παίρνει συνεντεύξεις που δεν με κάνει να αισθάνομαι πολύ άνετα. Αισθάνομαι δηλαδή ότι θα πιεστώ. Οπότε δεν νομίζω ότι θα το επέλεγα. Ποτέ δεν ξέρεις».