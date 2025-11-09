Σίσσυ Χρηστίδου για απιστία: «Είναι κακοποίηση και δεν τιμωρείται»

Την άποψή της για την απιστία και το αν θα έπρεπε να ξαναγίνει ποινικό αδίκημα, όπως ίσχυε στο παρελθόν εξέφρασε η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια έδειξε τον προβληματισμό της, υπογραμμίζοντας ότι η απιστία δεν είναι απλά συναισθηματική προδοσία, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε σωματική βλάβη και ψυχική κακοποίηση.

Μιλώντας στην εκπομπή Χαμογέλα και πάλι!, σημείωσε ότι η απιστία συνιστά ουσιαστικά παραβίαση μιας συμφωνίας και θα έπρεπε να έχει νομικές συνέπειες. «Εγώ το σκέφτομαι, αν πρέπει να γίνει ποινικό αδίκημα… Αν σε εξαπατήσει ένας συνέταιρος, αν σε εξαπατήσουν κάπου αλλού, δεν μπορείς να καταφύγεις στα δικαστήρια; Ο γάμος δεν είναι μια συμφωνία; Δεν κάνεις μια συμφωνία; Δεν υπογράφεις ότι θα είμαστε μαζί, οι δυο μας; Άμα εξαπατηθείς μέσα σε αυτή τη συμφωνία, δε θα έπρεπε να μπορείς να δικαιωθείς;», ανέφερε.

Η παρουσιάστρια συνέχισε, λέγοντας ότι παρότι δεν το είχε σκεφτεί ξανά, η δήλωση του Γιώργου Λάγιου ότι «η απιστία θα έπρεπε να αποτελεί ποινικό αδίκημα» την έκανε να αναθεωρήσει και να προβληματιστεί. «Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, αλλά τώρα που τον άκουσα να το λέει… Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ… Θα μπορούσε να είναι πλημμέλημα. Είναι μια εξαπάτηση που όντως μπορεί να σε οδηγήσει και στο νοσοκομείο και σε σωματική βλάβη. Είναι κακοποίηση και δεν τιμωρείται. Καθόλου νομικά. Δεν μπορείς να βρεις δικαίωση σε αυτό», σημείωσε η Σίσσυ Χρηστίδου, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για την έλλειψη νομικής προστασίας σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ακόμα, απευθυνόμενη στον συνεργάτη της Παύλο Σταματόπουλο, είπε χαρακτηριστικά: «Αν είσαι παντρεμένος με τη Βάλια και έχεις παιδιά και ταυτόχρονα τα έχεις και με τη Νόρα 2-3 χρόνια, αυτό δε θα έπρεπε να είναι αδίκημα;». Η παρουσιάστρια υπενθύμισε επίσης ότι κάποια προγαμιαία συμβόλαια περιλαμβάνουν όρους σχετικά με την απιστία, με σκοπό να προσφέρουν διαφορετική μεταχείριση σε περίπτωση διαζυγίου, αν προκύψει εξαπάτηση εντός του γάμου.