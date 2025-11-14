Σίσσυ Χρηστίδου: Η γλυκιά ανάρτηση για τη γιορτή του γιου της, Φίλιππου

«Happy nameday my love» έγραψε η παρουσιάστρια

Χρηστίδου: Η γλυκιά ανάρτηση για τη γιορτή του γιου της, Φίλιππου
Η Σίσσυ Χρηστίδου γιόρτασε φέτος την ονομαστική εορτή του μεγαλύτερου γιου της, Φίλιππου-Ραφαήλ, με έναν τρυφερό και γεμάτο αγάπη τρόπο μέσα από τα social media.

Η παρουσιάστρια, που εδώ και χρόνια μοιράζεται επιλεγμένες στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, δημοσίευσε μια ζεστή φωτογραφία στο Instagram, όπου ποζάρει αγκαλιά με τον γιο της Φίλιππο. Όπως συνηθίζει στις αναρτήσεις, το πρόσωπο του Φίλιππου είναι καλυμμένο με ένα sticker – μια πρακτική που τηρεί σταθερά για να προστατεύει την ιδιωτικότητα των παιδιών της. Πάνω στη φωτογραφία έγραψε «Happy nameday my love», συνοδεύοντάς το με συγκινημένα emojis και τα hashtags που χρησιμοποιεί όταν αναφέρεται στα παιδιά της.

Δες την ανάρτηση της Σίσσυς Χρηστίδου για τον γιο της Φίλιππο:

σισσυ

Η Σίσσυ Χρηστίδου έχει αποκτήσει δύο γιους από τον πρώην γάμο της με τον τραγουδιστή Θοδωρή Μαραντίνη: τον Φίλιππο-Ραφαήλ και τον μικρότερο αδερφό του, Μιχαήλ-Άγγελο. Παρότι η δουλειά της τη συνδέει με τη δημοσιότητα, έχει θέσει ξεκάθαρα όρια γύρω από το πώς παρουσιάζει τα παιδιά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε παλαιότερες δηλώσεις της έχει εξηγήσει ότι θέλει τα παιδιά να μεγαλώνουν όσο το δυνατόν πιο «κανονικά», χωρίς να τους επιβάλλεται η έκθεση, ειδικά όσο είναι ανήλικα.  Αυτή τη στάση την τηρεί σταθερά όλα τα χρόνια.

Σε συνεντεύξεις της, η Σίσσυ Χρηστίδου έχει εκφράσει πολλές φορές πόσο βαθιά δεμένη είναι με τους γιους της. Μιλά για εκείνους με περηφάνια, συγκίνηση και συχνά με χιούμορ. Έχει περιγράψει τη σχέση τους ως «μια μικρή ομάδα», όπου ο καθένας έχει τον ρόλο του και όλοι στηρίζουν ο ένας τον άλλον. Παράλληλα, δε διστάζει να παραδεχτεί τις δυσκολίες και τις απαιτήσεις της μητρότητας, τονίζοντας ότι προσπαθεί να βρίσκεται πραγματικά παρούσα στην καθημερινότητά τους, ακόμη και όταν το επαγγελματικό της πρόγραμμα είναι απαιτητικό.

«Αισθάνομαι πολύ τυχερή για αυτά τα παιδιά που µε διάλεξαν για μητέρα τους. Είμαι πολύ υπερήφανη για εκείνα. Είναι εξαιρετικά αγόρια, χαρούμενα παιδιά και η δική τους χαρά και ανεμελιά μου δίνει δύναμη και κουράγιο, ότι κάτι πάει καλά. Αυτό κρατάω» έχει πει η Σίσσυ.

Έχει αναφερθεί επίσης στο πόσο σημαντικό θεωρεί να υπάρχει ειλικρίνεια μεταξύ γονιού και παιδιού. Όπως έχει πει, δε διστάζει να ζητά συγγνώμη από τα παιδιά της όταν νιώθει ότι έκανε λάθος, θέλοντας να τους διδάξει ότι το να είσαι γονιός δεν σημαίνει ότι είσαι αλάνθαστος, αλλά ότι προσπαθείς καθημερινά. Παράλληλα, μιλά συχνά για την αίσθηση ευθύνης που νιώθει μεγαλώνοντας δύο αγόρια και τη σημασία που δίνει στο να τα βοηθήσει να γίνουν ευγενικοί, ευαίσθητοι και συναισθηματικά ώριμοι άντρες.

Από τον χωρισμό της με τον Θοδωρή Μαραντίνη, η Σίσσυ έχει τονίσει ότι οι γιοι της είναι η πιο σταθερή προτεραιότητα στη ζωή της. Περιγράφει με ειλικρίνεια την προσπάθεια που απαιτεί η συντροφική και ταυτόχρονα μονογονεϊκή καθημερινότητα. 

σισσυ χρηστιφου

Σήμερα, καθώς ο Φίλιππος-Ραφαήλ και ο Μιχαήλ-Άγγελος μεγαλώνουν, η παρουσιάστρια του «Χαμογέλα και Πάλι» δείχνει πιο ώριμη, πιο προστατευτική και πιο συνειδητοποιημένη από ποτέ. Η αγάπη της για τα παιδιά της είναι ξεκάθαρη σε κάθε της λέξη και κάθε μικρή στιγμή που μοιράζεται μαζί τους — και η φετινή της ανάρτηση για την ονομαστική γιορτή του Φίλιππου είναι άλλη μία απόδειξη αυτής της τρυφερής και άρρηκτης σχέσης.

ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
