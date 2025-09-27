Σοφός: «Με τη Σταματίνα κλείσαμε 14 χρόνια γάμου και δεν υπήρξε ποτέ κρίση»

Η απάντηση στο ενδεχόμενο αποκτήσης τέταρτου παιδιού



Πηγή: Φωτογραφία NDP Photo Agency
Δείτε δηλώσεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή στο star.gr και στον Κωνσταντίνο Μπουγά
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με αφορμή την υποψηφιότητά του για την προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, ο Θέμης Σοφός παραχώρησε συνέντευξη στα Παραπολιτικά. 

Ο γνωστός ποινικολόγος μίλησε στη Σάσα Σταμάτη για την επαγγελματική του πορεία και τον γάμο του με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή, ο οποίος μετράει 14 χρόνια. 

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή κι ο Θέμης Σοφός σε βραδινή τους έξοδο στο Παλλάς / NDP Photo Agency (Έλλη Πουπουλίδου)



Ο Θέμης Σοφός αποκάλυψε αν η σχέση του με την παρουσιάστρια του Happy Day έχει περάσει ποτέ κρίση. «Με τη Σταματίνα κλείσαμε 14 χρόνια γάμου και δεν υπήρξε ποτέ κρίση. Η καθημερινή συνεννόηση, ο αμοιβαίος σεβασμός και η αγάπη είναι τα συστατικά μας. Τι να σου πω για εκείνη, εδώ δεν χωράει εφημερίδα, χρειάζεσαι ολόκληρη βιβλιοθήκη».

Ερωτηθείς για την πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή τους μέχρι σήμερα, ο ίδιος απάντησε: «Υπήρξαν πολλές δύσκολες στιγµές, ων ουκ έστιν αριθµός, και φυσικά θα υπάρξουν και στο µέλλον, αλλά µε αισιοδοξία, πίστη και ελπίδα όλα λύνονται µε την ευλογία της Παναγίας». 

Με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τη Νάγια, τη Μαίρη και τον Γιάννη - Εφραίμ. Σκέφτονται να μεγαλώσουν την οικογένειά τους; «Αν ερχόταν άλλο ένα, θα ευχαριστούσα τον Θεό, όπως τον ευχαριστώ για όλα όσα µας χάρισε», εξομολογήθηκε ο Θέμης Σοφός. 

 

