Τσιμτσιλή: Φόρεσε το μίνι leather φόρεμα που πρέπει όλες να έχουμε

Το φόρεμα αγκαλιάζει τη σιλουέτα με τον πιο κομψό τρόπο

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή απέδειξε για ακόμη μία φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο καλοντυμένες γυναίκες της ελληνικής τηλεόρασης. Στην πιο πρόσφατη εμφάνισή της στην εκπομπή Happy Day, η παρουσιάστρια επέλεξε ένα μίνι δερμάτινο φόρεμα με το οποίο έκλεψε όλα τα βλέμματα.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Τα looks της σε οικογενειακή απόδραση στην Ύδρα

Το leather look, που εδώ και μερικές σεζόν έχει εδραιωθεί ως βασική τάση, φέτος επιστρέφει δυναμικά — και η Σταματίνα ξέρει ακριβώς πώς να το φορέσει. Το φόρεμα αγκαλιάζει τη σιλουέτα με τον πιο κομψό τρόπο, ενώ οι λεπτομέρειες με σκίσιμο και μεταλλικά τρουκς χαρίζουν μια διακριτική ροκ πινελιά. Η παρουσιάστρια επέλεξε να το συνδυάσει με μαύρες γόβες και minimal κοσμήματα.

Δες την εμφάνισή της:

Τσιμτσιλή: Φόρεσε το μίνι leather φόρεμα που πρέπει όλες να έχουμε

Τσιμτσιλή: Φόρεσε το μίνι leather φόρεμα που πρέπει όλες να έχουμε

Τσιμτσιλή: Φόρεσε το μίνι leather φόρεμα που πρέπει όλες να έχουμε

Η δερματίνη ή faux leather δε φεύγει ποτέ από τη μόδα. Αντίθετα, κάθε χρόνο επιστρέφει με ανανεωμένο ύφος. Το φετινό leather type είναι πιο “light”, πιο ευέλικτο και μπορεί να φορεθεί από το πρωί μέχρι το βράδυ.

Τα μίνι leather φορέματα είναι το απόλυτο item της σεζόν: sexy αλλά κομψά, θηλυκά αλλά και δυναμικά. Φοριούνται με over-the-knee μπότες, ankle boots ή κλασικές γόβες, ενώ ένα blazer από πάνω μπορεί να δώσει μια πιο professional διάσταση στο look.

