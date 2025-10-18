Οι δικαιούχοι πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 24/10/2025

75 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν σε 86.814 δικαιούχους

Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία Pexels
ευρώ - ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
Συνολικά 75.027.009,91 ευρώ θα καταβληθούν σε 86.814 δικαιούχους, από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

– στις 20 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 14.487.009,91 ευρώ σε 29.454 δικαιούχους για λοιπές παροχές σε χρήμα (επιδόματα μητρότητας, ασθενείας και ατυχημάτων, καθώς και για έξοδα κηδείας) και

– από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 17.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

ΕΦΚΑ
ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
