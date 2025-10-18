Aλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Η αλλαγή από τη θερινή στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00. Αυτό σημαίνει πως κερδίζουμε μία επιπλέον ώρα ύπνου, αλλά και ότι τα απογεύματα θα αρχίσουν να σκοτεινιάζουν νωρίτερα.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, παρότι τα τελευταία χρόνια συζητείται έντονα η κατάργησή της. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχει ληφθεί κάποια οριστική απόφαση από τα ευρωπαϊκά όργανα, με αποτέλεσμα το μέτρο να συνεχίζει να εφαρμόζεται κανονικά.

Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ (19/01/2001), σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

Θα καταργηθεί τελικά η αλλαγή ώρας;

Η συζήτηση για την κατάργηση της θερινής ώρας παραμένει ανοιχτή εδώ και χρόνια, με αρκετά κράτη-μέλη να έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για το αν η αλλαγή δύο φορές τον χρόνο είναι πλέον απαραίτητη. Παρ’ όλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επομένως η αλλαγή ώρας συνεχίζει να εφαρμόζεται κανονικά και το 2025.