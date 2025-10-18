ΗΠΑ: Μαζικές διαδηλώσεις κατά του Τραμπ με σύνθημα «No Kings»

Πλήθος διαδηλωτών σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια

Πηγή: Newpost.gr
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Σαν Φρανσίσκο, εκατομμύρια πολίτες βγήκαν σήμερα στους δρόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, στο πλαίσιο της πανεθνικής κινητοποίησης «No Kings», καταγγέλλοντας τον «αυταρχισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και την «προεδρική υπερεξουσία».

Με συνθήματα όπως «We love our country, we don’t tolerate Trump», πλήθος διαδηλωτών συγκεντρώθηκε σε 2.700 σημεία σε ολόκληρη την αμερικανική επικράτεια, ακόμη και κοντά στην έπαυλη του πρώην προέδρου στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου ο Τραμπ περνά το Σαββατοκύριακο.

Η 36χρονη διαδηλώτρια Στεφανί, στη συγκέντρωση του Φόρεστ Χιλς στη Νέα Υόρκη, δήλωσε: «Ο πρόεδρος αυτός είναι ντροπή και ελπίζω ότι εκατομμύρια άνθρωποι θα βγουν σήμερα στους δρόμους».

Το κίνημα No Kings, που εκπροσωπεί περισσότερες από 300 οργανώσεις, είχε οργανώσει και την πρώτη ημέρα κινητοποιήσεων τον Ιούνιο, η οποία συγκέντρωσε εκατομμύρια συμμετέχοντες - τη μεγαλύτερη διαδήλωση από την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

