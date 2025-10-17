Ρόδος: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον πνιγμό της 3χρονης

Μη αναστρέψιμη θεωρείται η κατάσταση της υγείας της 3χρονης Ματίλντα, η οποία ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο.

Σύμφωνα με το dimokratiki.gr το κοριτσάκι έμεινε για δέκα ολόκληρα λεπτά αναποδογυρισμένη στην πίσινα, μέχρι να την αντιληφθεί κάποιος και να σπεύσει να τη βγάλει από το νερό.

Αφού ανασύρθηκε από την πισίνα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου διασωληνώθηκε και μετά στο ΠΑΓΝΗ μέσω αεροδιακομιδής. Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν ένα εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα. Υποβλήθηκε μάλιστα σε χειρουργική επέμβαση και πλέον, τρεις μέρες μετά οι γιατροί εκτιμούν ότι δεν υπάρχει ελπίδα για το παιδί.

Παράλληλα, κάμερα ασφαλείας του ξενοδοχείου κατέγραψε τη στιγμή που το κοριτσάκι έπεσε στην πισίνα κι έχασε τις αισθήσεις του. Στα πλάνα φαίνεται η μικρή Ματίλντα, στις 11:50 να πλησιάζει την σκάλα της πισίνας χωρίς να είναι κοντά της κάποιος ενήλικος. Μέσα στο επόμενο λεπτό φαίνεται να μπαίνει στο νερό και για 120 δευτερόλεπτα να κινείται, ώσπου βυθίστηκε.

Στις 11:55 φαίνονται πελάτες του ξενοδοχείου να κινούνται γύρω από την πισίνα, χωρίς να έχουν αντιληφθεί πως μέσα σε αυτή είναι το κοριτσάκι. 5 λεπτά μετά, πελάτισσα αντιλαμβάνεται ότι η μικρή έχει βυθιστεί και έτσι βουτά μέσα στην πισίνα και την ανασύρει.

Από την αυτοψία που έγινε στη μονάδα διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο, ούτε υπεύθυνος που επέβλεπε το σημείο. Σωσίβια, κοντάρια και σημαδούρες υπήρχαν μόνο σε άλλη πισίνα που βρίσκεται σε απόσταση 50 μέτρων.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 54χρονος υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δήλωσε ως «αρμόδιος υπεύθυνος» κατά το συμβάν αλλά και ο 44χρονος θείος του κοριτσιού που επιτηρούσε προσωρινά την ανιψιά του.

Η αστυνομία αναζητά τον 57χρονο νόμιμο εκπρόσωπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, ενώ έχουν συλληφθεί ο 59χρονος διευθυντής του συγκροτήματος και οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 41 και 37 χρόνων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ρόδου.