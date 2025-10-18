Τραγωδία στο Μενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο - Νεκρός 60χρονος

Ο άτυχος οδηγός άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο

18.10.25 , 17:09 Τραγωδία στο Μενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο - Νεκρός 60χρονος
Ρεπορτάζ Βαγγέλη Γκούμα στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Μενίδι. Ένας οδηγός αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του όταν το ΙΧ του προσέκρουσε σε δέντρο.Ο Βαγγέλης Γκούμας έχει πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Τροχαίο με 3 νεκρούς - Αφίδνες: Εκτινάχθηκαν 20 μέτρα μακριά τα καθίσματα
 

Ο 60χρονος κινείτο με το αυτοκίνητό του όταν φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του πάνω σε μια στροφή «καρμανιόλα», όπως τη χαρακτηρίζουν κάτοικοι της περιοχής.

Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του

Όπως είπε ο ρεπόρτερ του Star, το όχημα έπεσε με δύναμη πάνω σε ένα δέντρο και γκρέμισε έναν ολόκληρο μαντρότοιχο με κάγκελα.

Τραγωδία στο Μενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο - Νεκρός 60χρονος

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 60χρονο στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς ο οδηγός του ΙΧ δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Τραγωδία στο Μενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο - Νεκρός 60χρονος

 

Δείτε ολόκληρο το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
