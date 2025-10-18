Τραγωδία στο Μενίδι: ΙΧ «καρφώθηκε» σε δέντρο - Νεκρός 60χρονος

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο Μενίδι. Ένας οδηγός αυτοκινήτου έχασε τη ζωή του όταν το ΙΧ του προσέκρουσε σε δέντρο.Ο Βαγγέλης Γκούμας έχει πληροφορίες για τις συνθήκες του δυστυχήματος.

Ο 60χρονος κινείτο με το αυτοκίνητό του όταν φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του πάνω σε μια στροφή «καρμανιόλα», όπως τη χαρακτηρίζουν κάτοικοι της περιοχής.

Όπως είπε ο ρεπόρτερ του Star, το όχημα έπεσε με δύναμη πάνω σε ένα δέντρο και γκρέμισε έναν ολόκληρο μαντρότοιχο με κάγκελα.

Στο σημείο έφθασε ασθενοφόρο που μετέφερε τον 60χρονο στο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς ο οδηγός του ΙΧ δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

