Τροχαίο με 3 νεκρούς - Αφίδνες: Εκτινάχθηκαν 20 μέτρα μακριά τα καθίσματα

Σοκάρουν οι εικόνες από το σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 17 Οκτώβρη στην περιοχή των Αφιδνών, με τα εμπλεκόμενα οχήματα να έχουν μετατραπεί σε άμορφη μάζα σιδηρικών. Η φονική σύγκρουση σημειώθηκε, συγκεκριμένα, στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών–Λαμίας, στο ρεύμα προς Αθήνα.

Τα οχήματα μετά το τροχαίο / ΙΝΤΙΜΕ (ΖΗΣΗΣ ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ)

Τροχαίο Αφίδνες: Πώς συνέβη η φονική σύγκρουση

Ένα μπλε ΙΧ στο οποίο επέβαιναν πέντε αλλοδαποί, κινούμενο στον παράδρομο, ξέφυγε από την πορεία του κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η ολισθηρότητα του οδοστρώματος, λόγω της βροχής που έπεφτε εκείνη την ώρα, ενδέχεται να συνέβαλε στο ατύχημα.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο στις Αφίδνες / ΙΝΤΙΜΕ (ΖΗΣΗΣ ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ)

Το αυτοκίνητο πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα δεύτερο, μαύρο όχημα στο οποίο βρισκόταν ένας επιβάτης. Η πρόσκρουση ήταν ιδιαίτερα δυνατή, προκαλώντας τον θάνατο τριών ατόμων και τον τραυματισμό άλλων τριών, δύο εκ των οποίων σοβαρά. Η ένταση της σύγκρουσης ήταν τέτοια, που μέρη των καθισμάτων εκτοξεύθηκαν σε απόσταση έως και 20 μέτρων από το σημείο του δυστυχήματος.

Στο σημείο του δυστυχήματος η κυκλοφορία διακόπηκε για τουλάχιστον τρεις ώρες.

Ερευνώνται οι ακριβείς αιτίες του δυστυχήματος / ΙΝΤΙΜΕ (ΖΗΣΗΣ ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ)

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσαν κι επιχείρησαν 5 πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι δυσκολεύτηκαν πολύ να απεγκλωβίσουν τους επιβάτες. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο ΚΑΤ.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται από την Τροχαία.

Οδηγός γερανού σταμάτησε κι απομάκρυνε από το οδόστρωμα τα οχήματα / ΙΝΤΙΜΕ (ΖΗΣΗΣ ΛΑΓΙΟΚΑΠΑΣ)

Τροχαίο Αφίδνες: «Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο»

Ο οδηγός του γερανού που σταμάτησε για να βοηθήσει και απομάκρυνε από το οδόστρωμα τα εμπλεκόμενα οχήματα μίλησε για όσα είδε.

«Κατά τις 07:15 ήμουν εδώ και έβγαλα τα αυτοκίνητα. Το ένα αυτοκίνητο ήταν μέσα στο άλλο, ήταν μετωπίκη. Κάθε μέρα τα ίδια. Και τα δύο οχήματα ήταν στο ίδιο ρεύμα», είπε στις κάμερες.