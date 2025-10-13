Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του

«'Ήταν κοινό μυστικό ότι οδηγούσε» - Πώς έγινε το τροχαίο με το αγροτικό

Ελλαδα
Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θρήνος στη Δράμα όπου ένας 14χρονος σκοτώθηκε σε τραγικό τροχαίο με αγροτικό αυτοκίνητο. 

Αργυρούπολη: Θανατηφόρο τροχαίο με μηχανή- Νεκροί 21χρονος και 19χρονη

O 14χρονος έχασε τη ζωή του το μεσημέρι της Κυριακής σε δασικό δρόμο κοντά στο χωριό Βώλακα, όταν ανατράπηκε το αγροτικό το οποίο οδηγούσε ο ίδιος και στο οποίο επέβαιναν τρεις ανήλικοι, ηλικίας περίπου 14-15 ετών.

Το όχημα ντεραπάρισε με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 14χρονος οδηγός και να τραυματιστεί ένα δεύτερο παιδί, το οποίο νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Δράμας. Τα άλλα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους.

Το μεσημέρι της Δευτέρας ο πατέρας του άτυχου 14χρονου μίλησε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και την Ευγενία Πουλοπούλου.

«Είχε ξαναοδηγήσει, ήταν κοινό μυστικό ότι οδηγούσε», είπε ο πατέρας του άτυχου νεαρού, μιλώντας για την τραγωδία, ενώ σε ερώτηση της εκπομπής διευκρίνισε πως το αγροτικό δεν ανήκει στην οικογένειά του. Ο ίδιος υποστήριξε πως στο παρελθόν είχαν συμβουλεύσει το παιδί να μην οδηγεί.

Θρήνος στη Δράμα όπου ένας 14χρονος σκοτώθηκε σε τραγικό τροχαίο με αγροτικό αυτοκίνητο. 

Όπως είπε, το κακό έγινε όταν ο γιος του πήρε το αγροτικό όχημα για να πάει βόλτα με τους φίλους του με τους οποίους γνωρίζονταν από μικρά παιδιά. 

«Πήρε το αμάξι και πήγανε βόλτα με τους φίλους του. Δεν το ήξερα... Τον είχα δει τυχαία στον δρόμο - δεν οδηγούσε εκείνη την ώρα, ήταν με τα πόδια- και μου είπε "γεια, μπαμπά"».

Ο πατέρας του αδικοχαμένου παιδιού περιέγραψε τον γιο του ως ένα ζωηρό, αλλά προκομένο παιδί που του άρεσε να ασχολείται με αγροτικές εργασίες και που «έπιαναν τα χέρια του» με οτιδήποτε κι αν καταπιανόταν.

Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του

Πώς έγινε η τραγωδία

Η τραγωδία σημειώθηκε σε δασικό δρόμο περιπου 5 με 6 χιλιόμετρα μακριά από το χωριό Βώλακας. Στο σημείο βρέθηκε με την κάμερα της εκπομπής ο Βασίλης Παναγιωτίδης που κατέγραψε τις σοκαριστικές εικόνες με το αγροτικό όχημα να έχει ανατραπεί.

Το αγροτικό φέρεται να άρχισε να σπινιάρει και, κάποια στιγμή, όπως φαίνεται από τις ροδιές του οχήματος, βρέθηκε στην άκρη του χωματόδρομου. Μάλιστα ο 14χρονος ενδεχομένως προσπάθησε να το επαναφέρει, ωστόσο δεν τα κατάφερε με αποτέλεσμα το όχημα να ντεραπάρει.

Θρήνος στη Δράμα όπου ένας 14χρονος σκοτώθηκε σε τραγικό τροχαίο με αγροτικό αυτοκίνητο. 

Ο ένας ανήλικος βρισκόταν πίσω στην καρότσα και τα άλλα τρία παιδιά κάθονταν μπροστά.

Ο νεαρός που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο είναι εκείνος που ήταν στην καρότσα. Τραυματίστηκε στην προσπάθεια του να πηδήξει από το αγροτικό αυτοκίνητο.

Θρήνος στη Δράμα όπου ένας 14χρονος σκοτώθηκε σε τραγικό τροχαίο με αγροτικό αυτοκίνητο. 

Ίλιον: Βίντεο ντοκουμέντο με τρελή πορεία αυτοκινήτου που έπεσε σε βιτρίνα

 «Παγώσαμε...Δυστυχώς έγινε το κακό», λένε στις Αλήθειες με τη Ζήνα οι συγχωριανοί του 14χρονου που μιλούν και αυτοί για ένα παιδί με όρεξη για δουλειά, ενώ δεν μπορούν να πιστέψουν το κακό που βρήκε το χωριό τους από τη μια στιγμή στη άλλη.

Δράμα: Θρήνος για τον 14χρονο που σκοτώθηκε - «Λύγισε» ο πατέρας του

Όσα είπαν στις Αλήθειες με τη Ζήνα οι συγχωριανοί του άτυχου 14χρονου

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
