«Έχω δει τον Σταμάτη Γονίδη να μετακινεί αντικείμενα με την πίστη του»

Όσα είπε γνωστός τραγουδιστής

Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
Δείτε το σχετικό βίντεο από την εκπομπή του Alpha
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι δηλώσεις του κατά καιρούς για τον κορωνοϊό, την πίστη, τους ψεκασμούς, τις πυρκαγιές, το gay pride έχουν προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις!

Πετράκος για σκόνη: «Φοβερό να πείθονται ότι αυτό συμβαίνει επειδή φύσηξε!»

Ο λόγος για τον Γρηγόρη Πετράκο που το πρωί της Τετάρτης μίλησε στο Happy Day για τις νέες ταυτότητες, την ψηφιοποίηση, την κλιματική αλλαγή αλλά και τον... Σταμάτη Γονίδη.

Ο Γρηγόρης Πετράκος έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο πρώτο Fame Story

Ο Γρηγόρης Πετράκος έγινε γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο πρώτο Fame Story

«Είμαι πολέμιος της ψηφιοποίησης… Δεν είναι ταυτότητα, είναι μια κάρτα πολίτη. Γιατί τη λέμε ταυτότητα; Περιέχει μέσα όλα τα στοιχεία μου. Δεν θα βγάλω νέα ταυτότητα», είπε αρχικά για τις νέες ταυτότητες.

«Η κλιματική αλλαγή είναι μια μπούρδα. Σε λίγο θα έχουμε κλιματικές καραντίνες. Το καλοκαίρι δε μου επέτρεψαν να μπω στο πάρκο της Καισαριανής. Εγώ θα βάλω την πυρκαγιά;», πρόσθεσε ο γνωστός τραγουδιστής. 

Σταμάτης Γονίδης: «Μπορεί να κάνω προσευχή με το κομποσκοίνι για ώρες»

Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι: «Λιγοστεύουν οι άνθρωποι κι αυξάνονται τα μηχανήματα».

Ενώ σε άλλο σημείο τόνισε ότι έχει γίνει αυτόπτης μάρτυρας των ικανοτήτων του Σταμάτη Γονίδη, επισημαίνοντας: «Έχω δει με τα μάτια μου τον Σταμάτη Γονίδη να μετακινεί αντικείμενα. Όσοι τον χλευάζουν να τους πω ότι είναι ανόητοι. Δε με νοιάζει. Τον έχω δει με τα μάτια μου να μετακινεί ένα βαρύ αναπτήρα!». 

Ο Σταμάτης Γονίδης έχει αρκετές φορές αναφερθεί στις... δυνάμεις του!

Ο Σταμάτης Γονίδης έχει αρκετές φορές αναφερθεί στις... δυνάμεις του! /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Άλλοι λένε ότι "εμένα με απήγαγαν εξωγήινοι"... σοβαροί άνθρωποι. Άλλοι λένε "είχα επιθανάτια εμπειρία", άλλοι "είδα οράματα". Γιατί τους κοροϊδεύουμε αυτούς τους ανθρώπους», είπε ο Γρηγόρης Πετράκος κλείνοντας.

