Εταιρεία ή εταιρία: Ποιο είναι το σωστό;

Η εξήγηση από τον καθηγητή Γεώργιο Μπαμπινιώτη

22.10.25 , 15:17 Εταιρεία ή εταιρία: Ποιο είναι το σωστό;
Πηγή: Φωτογραφία pexels (Tima Miroshnichenko)
Εταιρεία Ή Εταιρία: Ποιο Είναι Το Σωστό;
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Πολλές είναι οι λέξεις της νεοελληνικής γλώσσας που «διχάζουν» με την ορθογραφία τους και το πώς γράφονται. Μια από αυτές είναι και η λέξη «εταιρεία» ή «εταιρία».

Τρεισήμισι ή τριάμιση; - Ο Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιο είναι το σωστό

Σύμφωνα με τον φιλόλογο, γλωσσολόγο, καθηγητή πανεπιστημίου και λεξικογράφο Γιώργο Μπαμπινιώτη, η σωστή γραφή της λέξης είναι «εταιρεία» με -ει-, καθώς παράγεται από το αρχαίο επίθετο «ἑταιρεῖος» και όχι από τη λέξη «εταίρος».

Συνεπώς, ο τύπος «εταιρία» θεωρείται εσφαλμένος. 

Η γραφή με -ι- θα υποδήλωνε παράγωγο του «εταίρος», πράγμα που δεν ισχύει, καθώς η λέξη υπάρχει με το -ει- από την αρχαιότητα.

Διαβάστε περισσότερα:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 |
ΕΤΑΙΡΙΑ
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ
 |
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
