Εταιρεία ή εταιρία: Ποιο είναι το σωστό;

Πολλές είναι οι λέξεις της νεοελληνικής γλώσσας που «διχάζουν» με την ορθογραφία τους και το πώς γράφονται. Μια από αυτές είναι και η λέξη «εταιρεία» ή «εταιρία».

Σύμφωνα με τον φιλόλογο, γλωσσολόγο, καθηγητή πανεπιστημίου και λεξικογράφο Γιώργο Μπαμπινιώτη, η σωστή γραφή της λέξης είναι «εταιρεία» με -ει-, καθώς παράγεται από το αρχαίο επίθετο «ἑταιρεῖος» και όχι από τη λέξη «εταίρος».

Συνεπώς, ο τύπος «εταιρία» θεωρείται εσφαλμένος.

Η γραφή με -ι- θα υποδήλωνε παράγωγο του «εταίρος», πράγμα που δεν ισχύει, καθώς η λέξη υπάρχει με το -ει- από την αρχαιότητα.