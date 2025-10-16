Τρεισήμισι ή τριάμιση; - Ο Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιο είναι το σωστό

Γ. Μπαμπινιώτης: «Αν η γλώσσα δεν ήταν η δουλειά μου, θα ήταν το χόμπι μου» / ERT (αρχείου)

Ο Πρώην Πρύτανης του Εθνικού Και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, μέσα από αναρτήσεις που κάνει συχνά στα social media μας βοηθά ώστε να κάνουμε σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας και να ελαττώσουμε τα λάθη.

Σε πρόσφατο post, ο κ. Μπαμπινιώτης μίλησε για το «τρεισήμισι» και το «τριάμιση» και ανέλυσε ποια μορφή είναι η σωστή και γιατί.

«Λες τρία χρόνια δεν κάνεις λάθος ποτέ. Γιατί, όταν βάλεις το μισό (το -μισι), εμφανίζεται σωρεία λαθών (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα); Γιατί αφήνουμε το ουδέτερο (τρία) να υποταχθεί στο αρσενικοθήλυκο (τρεις); Μήπως οι Έλληνες ομιλητές μισούμε το «μισό» (-μισι); Βασανιστικά υπαρξιακά ερωτήματ!».

Γιατί «τρεισήμισι χρόνια» αντί του ΣΩΣΤΟΥ τριάμισι χρόνια ;

αντί του ΣΩΣΤΟΥ ; «τρεισήμισι εκατομμύρια» αντί του ΣΩΣΤΟΥ τριάμισι εκατομμύρια ;

αντί του ΣΩΣΤΟΥ ; «τρεισήμισι κιλά» αντί του ΣΩΣΤΟΥ τριάμισι κιλά ;

αντί του ΣΩΣΤΟΥ ; «τρεισήμισι ενοίκια» αντί του ΣΩΣΤΟΥ τριάμισι ενοίκια;

Όταν ακολουθεί ουδέτερο, το σωστό είναι «τριάμισι»

Προφανώς η ανηλεής «γραμματική αναλογία» (διότι λέμε «τρεισήμισι μήνες», «τρεισήμισι χιλιάδες», «τρεισήμισι εβδομάδες», «τρεισήμισι αιώνες») υπερνικά την «συντακτική συμφωνία του γένους» και μας παρασύρει. Αντισταθείτε προσεκτικοί ομιλητές της Ελληνικής! Κινδυνεύει η συμφωνία του γένους (όχι του Γένους, ακόμη).

ΠΡΟΣΟΧΗ! όχι αρσενικό / θηλυκό (τρεις...) όταν πρόκειται για ουδέτερο (χρόνια, εκατομμύρια, κιλά, ενοίκια κ.λπ.)

Υ.Γ. Ευτυχώς που τα λοιπά αριθμητικά (με εξαίρεση κάπως του τεσσερ[ει]σήμισι αντί τεσσεράμισι) ως άκλιτα δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα.