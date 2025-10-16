Τρεισήμισι ή τριάμιση; - Ο Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιο είναι το σωστό

Ποιο είναι το συχνό λάθος που κάνουμε και γιατί

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.25 , 10:47 Continental: Οδική ασφάλεια με τον Παραολυμπιονίκη Στέλιο Μαλακόπουλο
16.10.25 , 10:44 Βουλή: Λιποθύμησε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης
16.10.25 , 10:39 Μαίρη Χρονοπούλου: Η σκάλα του σπιτιού της - Εδώ είχε τη μοιραία πτώση
16.10.25 , 10:35 Φθινοπωρινά superfoods: Οι υπερτροφές που θωρακίζουν την υγεία σας
16.10.25 , 10:26 Τρεισήμισι ή τριάμιση; - Ο Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιο είναι το σωστό
16.10.25 , 09:56 Πάνος Κατσαρίδης: «Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη είναι περσινά ξινά σταφύλια!»
16.10.25 , 09:55 Ανατροπή στη Φοινικούντα: Όχι δύο, αλλά τέσσερα τα άτομα που εμπλέκονται
16.10.25 , 09:51 Μαρία Φραγκάκη: «Αρχές του καλοκαιριού είχα πρόταση από τον Γιώργο Λιάγκα»
16.10.25 , 09:34 Μειώσεις τιμών στα σούπερ μάρκετ: «Σταδιακά, και όχι όλα μαζί, στα ράφια»
16.10.25 , 09:32 Ιωάννα Μαλέσκου για τις φήμες χωρισμού: «Επόμενη ερώτηση... »
16.10.25 , 09:05 BMW Group: Οι τελικές προβλέψεις για το 2025
16.10.25 , 09:03 Λυδία Κονιόρδου: Η ηλικία, ο γάμος και η θεραπεία «pranic-healing»
16.10.25 , 08:58 Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της - Η ανακοίνωση της οικογένειας
16.10.25 , 08:57 Ισραήλ: Απειλεί να ξαναμπεί στη Γάζα αν δεν πάρει τις σορούς των ομήρων
16.10.25 , 08:44 5+1 κορυφαίοι προορισμοί για την 28η Οκτωβρίου
Ανατροπή στη Φοινικούντα: Όχι δύο, αλλά τέσσερα τα άτομα που εμπλέκονται
Νταϊάν Κίτον: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της - Η ανακοίνωση της οικογένειας
10 πράγματα που μπορείς να κάνεις για να γίνεις πιο ευτυχισμένος σήμερα
Τούνη: Μεταμορφώνεται σε… Ελένη Βλαχάκη στο Λας Βέγκας και γίνεται viral
Τρεισήμισι ή τριάμιση; - Ο Μπαμπινιώτης εξηγεί ποιο είναι το σωστό
Βουλή: Λιποθύμησε βουλευτής της Ελληνικής Λύσης
Κωνσταντίνος Αργυρός: Πώς γνώρισε την Αλεξάνδρα Νίκα και… καψουρεύτηκε!
Φθινοπωρινά superfoods: Οι υπερτροφές που θωρακίζουν την υγεία σας
Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη
Ιωάννα Μαλέσκου για τις φήμες χωρισμού: «Επόμενη ερώτηση... »
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: freepik
Γ. Μπαμπινιώτης: «Αν η γλώσσα δεν ήταν η δουλειά μου, θα ήταν το χόμπι μου» / ERT (αρχείου)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Πρώην Πρύτανης του Εθνικού Και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γεώργιος Μπαμπινιώτης, μέσα από αναρτήσεις που κάνει συχνά στα social media μας βοηθά ώστε να κάνουμε σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας και να ελαττώσουμε τα λάθη

Σε πρόσφατο post, ο κ. Μπαμπινιώτης μίλησε για το «τρεισήμισι» και το «τριάμιση» και ανέλυσε ποια μορφή είναι η σωστή και γιατί. 

Μπαμπινιώτης: To «αδικαιολόγητο» λάθος με την απόστροφο στο «εξ»!

«Λες τρία χρόνια δεν κάνεις λάθος ποτέ. Γιατί, όταν βάλεις το μισό (το -μισι), εμφανίζεται σωρεία λαθών (τηλεόραση, ραδιόφωνο, έντυπα); Γιατί αφήνουμε το ουδέτερο (τρία) να υποταχθεί στο αρσενικοθήλυκο (τρεις); Μήπως οι Έλληνες ομιλητές μισούμε το «μισό» (-μισι); Βασανιστικά υπαρξιακά ερωτήματ!».

  • Γιατί «τρεισήμισι χρόνια» αντί του ΣΩΣΤΟΥ τριάμισι χρόνια;
  • «τρεισήμισι εκατομμύρια» αντί του ΣΩΣΤΟΥ τριάμισι εκατομμύρια;
  • «τρεισήμισι κιλά» αντί του ΣΩΣΤΟΥ τριάμισι κιλά;
  • «τρεισήμισι ενοίκια» αντί του ΣΩΣΤΟΥ τριάμισι ενοίκια

Γιώργος Μπαμπινιώτης: Δεν είναι «ακόλουθος» στα social media, αλλά;

Όταν ακολουθεί ουδέτερο, το σωστό είναι «τριάμισι»

Προφανώς η ανηλεής «γραμματική αναλογία» (διότι λέμε «τρεισήμισι μήνες», «τρεισήμισι χιλιάδες», «τρεισήμισι εβδομάδες», «τρεισήμισι αιώνες») υπερνικά την «συντακτική συμφωνία του γένους» και μας παρασύρει. Αντισταθείτε προσεκτικοί ομιλητές της Ελληνικής! Κινδυνεύει η συμφωνία του γένους (όχι του Γένους, ακόμη). 

ΠΡΟΣΟΧΗ! όχι αρσενικό / θηλυκό (τρεις...) όταν πρόκειται για ουδέτερο (χρόνια, εκατομμύρια, κιλά, ενοίκια κ.λπ.)

Μπαμπινιώτης: «Ότι ή πως», «εάν ή αν» - Ποιο είναι το σωστό

Υ.Γ. Ευτυχώς που τα λοιπά αριθμητικά (με εξαίρεση κάπως του τεσσερ[ει]σήμισι αντί τεσσεράμισι) ως άκλιτα δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ
 |
ΓΕΝΟΣ
 |
ΑΡΣΕΝΙΚΟ
 |
ΘΗΛΥΚΟ
 |
ΟΥΔΕΤΕΡΟ
 |
ΛΑΘΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top