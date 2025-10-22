Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη από τον σύντροφό της - «Μπορώ απλά να κλάψω»

Η σημερινή δεν είναι - ή μάλλον, δεν ήταν, μία καλή μέρα για την Ιωάννα Τούνη. Η διάσημη Θεσσαλονικιά influencer μίλησε στους διαδικτυακούς της φίλους το πρωί της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου και αποκάλυψε πως δεν είναι μια καλή μέρα για την ίδια, αφού το μόνο που θέλει είναι να μείνει στον καναπέ της και να εργαστεί remote.

«Κάπως ζορίζομαι λίγο μέσα μου. Σίγουρα είναι και οι ορμόνες μου, γιατί είμαι και αδιάθετη, αλλά κάπως θα ήθελα να κουκουλωθώ κάτω από το πάπλωμα και να μη μιλάω σε κανέναν και να μη με ψάξεις κανείς, που φυσικά δεν γίνεται αυτό. Αλλά σήμερα είμαι κάπως τυχερούλα γιατί είναι η πρώτη μέρα που δουλεύω remote και δεν χρειάζεται να πάω στη δουλειά για αυτή τη βδομάδα. Οπότε σκέφτομαι να κάνω ένα ζεστό μπάνιο να ηρεμήσω και να δουλέψω από το καναπέ σε πιο cozy φάση, για να μπορέσω να βρω τα πατήματά μου», είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

«Το επόμενο διάστημα έρχονται διάφορα πράγματα που έρχονται στο μυαλό μου και με τραβάνε πίσω και μου δημιουργούν πίεση. Έχω πολύ στρες σίγουρα είμαι πιεσμένη, αλλά ανασούλες… Είναι λογικό να έχουμε διακυμάνσεις γενικά, δεν γίνεται όλες οι μέρες να είναι ωραίες. Αλλά όταν έχεις χαλαρές και ανέμελες μέρες τις εκτιμάς με άλλο τρόπο. Ελπίζω να έχετε τέλεια μέρα. Συγγνώμη που σας μαυρίζω με τα δικά μου, απλά δεν είμαι στη φάση μου. Θα την βρω όμως την φάση μου», πρόσθεσε.

Ωστόσο, λίγο αργότερα μία ευχάριστη έκπληξη ενθουσίασε την Ιωάννα Τούνη. Η επιχειρηματίας - influencer έλαβε ένα υπέροχο μπουκέτο με τουλίπες!

«Μπορώ απλά να κλάψω για αυτά τα τέλεια λουλούδια που έχουν έρθει στο σπίτι; Δεν έχω λάβει πιο πολλές και πιο πανέμορφες τουλίπες από αυτές. Τελικά θα το πάρω πίσω. Δεν είναι και τόσο άσχημη η σημερινή ημέρα. Μπορώ να τις μετρήσω; Πόσες είναι; Θα τις μετρήσω», είπε η Ιωάννα Τούνη και έβαλε το γράμμα ''R'' δηλώνοντας έτσι πως ήταν κίνηση του νέου της συντρόφου, Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει το όνομά του στο Instagram ''Roberto'', λόγω του ονόματος του σκύλου του.