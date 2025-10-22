Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη από τον σύντροφό της - «Μπορώ απλά να κλάψω»

«Δεν είναι και τόσο άσχημη η σημερινή ημέρα» είπε η influencer

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.10.25 , 17:21 Γιώργος Λιανός: «Με ταρακούνησαν τα λόγια του μεγάλου μου γιου»
22.10.25 , 17:18 Μάστορας για Σαββόπουλο: «Κατάφερες να ενώσεις όλη την Ελλάδα»
22.10.25 , 17:12 Oλυμπιακός: Ο Κώστας Παπανικολάου υπέστη τραυματισμό
22.10.25 , 17:00 Ρωσία: Η απίστευτη στιγμή που τρένο περνά πάνω από άνθρωπο - Βίντεο
22.10.25 , 16:34 Φάρμα: Η γαλάζια ομάδα σε αναβρασμό – Ποιος θα είναι ο δεύτερος μονομάχος;
22.10.25 , 15:56 Ελευσίνα: 17χρονος Είχε Ολόκληρο Οπλοστάσιο Στο Σπίτι Του
22.10.25 , 15:49 Αναβλήθηκε η δίκη για το δυστύχημα σε Λούνα Παρκ το 2024
22.10.25 , 15:47 ΟΠΕΚΕΠΕ: 2,5 εκατ. ευρώ και 8 αυτοκίνητα κατείχε αδικαιολόγητα ο «Φραπές»
22.10.25 , 15:41 Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί
22.10.25 , 15:37 Ιωάννα Τούνη: Η έκπληξη από τον σύντροφό της - «Μπορώ απλά να κλάψω»
22.10.25 , 15:30 «Έχω δει τον Σταμάτη Γονίδη να μετακινεί αντικείμενα με την πίστη του»
22.10.25 , 15:27 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξέσπασε η μητέρα του 26χρονου συλληφθέντα
22.10.25 , 15:24 Καινούργιου: «O Παναγιώτης μου λέει "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο"»
22.10.25 , 15:17 Εταιρεία ή εταιρία: Ποιο είναι το σωστό;
22.10.25 , 15:08 Μιχάλης Τιτόπουλος: Η ηλικία, το βιογραφικό και η σχέση με την Ηρώ Μπέζου
Φοινικούντα: Τα πρώτα στοιχεία από την άρση απορρήτου στα 7 κινητά τηλέφωνα
Καινούργιου: «O Παναγιώτης μου λέει "δεν κάνει, είπαμε θα προσέχεις λίγο"»
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Αλλάζουν όλα στα διπλώματα οδήγησης - Τι πρέπει να ξέρουν οι οδηγοί
Βαλέρια Κουρούπη: «Ο πρώην άντρας μου, μού έλεγε να δω σεξολόγο»
Η χαρακτηριστική «μυρωδιά» της τρίτης ηλικίας - Πώς να την αντιμετωπίσετε
Εξελίξεις στη Φοινικούντα: «Οι απαντήσεις είναι στο σπίτι του 68χρονου»
Δανάη Παππά: «Ρωτούσαν τη μητέρα μου αν τη χτυπάω»
Διονύσης Σαββόπουλος: Η τραγική ειρωνεία με την ημέρα θανάτου του
Άση Μπήλιου: Πώς θα επηρεάσει τα 12 ζώδια η Νέα Σελήνη στον Ζυγό;
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η σημερινή δεν είναι - ή μάλλον, δεν ήταν, μία καλή μέρα για την Ιωάννα Τούνη. Η διάσημη Θεσσαλονικιά influencer μίλησε στους διαδικτυακούς της φίλους το πρωί της Τετάρτης 22 Νοεμβρίου και αποκάλυψε πως δεν είναι μια καλή μέρα για την ίδια, αφού το μόνο που θέλει είναι να μείνει στον καναπέ της και να εργαστεί remote.

Μ. Γαρυφαλλίδου: Οι 600.000 followers, τα κεριά & το ταξίδι με την Τούνη

«Κάπως ζορίζομαι λίγο μέσα μου. Σίγουρα είναι και οι ορμόνες μου, γιατί είμαι και αδιάθετη, αλλά κάπως θα ήθελα να κουκουλωθώ κάτω από το πάπλωμα και να μη μιλάω σε κανέναν και να μη με ψάξεις κανείς, που φυσικά δεν γίνεται αυτό. Αλλά σήμερα είμαι κάπως τυχερούλα γιατί είναι η πρώτη μέρα που δουλεύω remote και δεν χρειάζεται να πάω στη δουλειά για αυτή τη βδομάδα. Οπότε σκέφτομαι να κάνω ένα ζεστό μπάνιο να ηρεμήσω και να δουλέψω από το καναπέ σε πιο cozy φάση, για να μπορέσω να βρω τα πατήματά μου», είπε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

τουνη

«Το επόμενο διάστημα έρχονται διάφορα πράγματα που έρχονται στο μυαλό μου και με τραβάνε πίσω και μου δημιουργούν πίεση. Έχω πολύ στρες σίγουρα είμαι πιεσμένη, αλλά ανασούλες… Είναι λογικό να έχουμε διακυμάνσεις γενικά, δεν γίνεται όλες οι μέρες να είναι ωραίες. Αλλά  όταν έχεις χαλαρές και ανέμελες μέρες τις εκτιμάς με άλλο τρόπο. Ελπίζω να έχετε τέλεια μέρα. Συγγνώμη που σας μαυρίζω με τα δικά μου, απλά δεν είμαι στη φάση μου. Θα την βρω όμως την φάση μου», πρόσθεσε.

τούνη

Ωστόσο, λίγο αργότερα μία ευχάριστη έκπληξη ενθουσίασε την Ιωάννα Τούνη. Η επιχειρηματίας - influencer έλαβε ένα υπέροχο μπουκέτο με τουλίπες!

Ιωάννα Τούνη: «Eίμαι σε σχέση με τον Ρόμπι! Ήταν ο εφηβικός μου έρωτας»

«Μπορώ απλά να κλάψω για αυτά τα τέλεια λουλούδια που έχουν έρθει στο σπίτι; Δεν έχω λάβει πιο πολλές και πιο πανέμορφες τουλίπες από αυτές. Τελικά θα το πάρω πίσω. Δεν είναι και τόσο άσχημη η σημερινή ημέρα. Μπορώ να τις μετρήσω; Πόσες είναι; Θα τις μετρήσω», είπε η Ιωάννα Τούνη και έβαλε το γράμμα ''R'' δηλώνοντας έτσι πως ήταν κίνηση του νέου της συντρόφου, Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει το όνομά του στο Instagram ''Roberto'', λόγω του ονόματος του σκύλου του. 

ιωαννα τούνη

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top