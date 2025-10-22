Γιώργος Λιανός: «Με ταρακούνησαν τα λόγια του μεγάλου μου γιου»

Λίγο πριν από την τηλεοπτική του επιστροφή με το παιχνίδι «The Floor», ο Γιώργος Λιανός ανοίγει την καρδιά του στο περιοδικό ΟΚ! και μιλά για τη σύζυγό του Κωνσταντίνα Καραλέξη, την 4χρονη κόρη τους Βαλέρια, αλλά και τα τρία μεγαλύτερα παιδιά του από τον προηγούμενο γάμο του με την Ανθή Ανδροτσάκη: τη 14χρονη Αρυάνα, τον 12χρονο Κωνσταντίνο και τον 11χρονο Ιάσονα.

Όταν ρωτήθηκε αν θα ήθελε ένα πέμπτο παιδί, ήταν ξεκάθαρος: «Έχω τελειώσει. Το χρέος μου απέναντι στην πατρίδα το έκανα! Ποτέ δεν είχα φανταστεί ότι θα είμαι πολύτεκνος. Τα έφερε η ζωή και καλώς έγινε έτσι. Πραγματικά το πιστεύω ότι υπάρχει κάποιο σχέδιο από εκεί ψηλά. Τα παιδιά σου δίνουν χαρά. Είμαι πολύ ευτυχισμένος όταν βρισκόμαστε όλοι μαζί, είτε στις διακοπές είτε στο σπίτι, αν και πολλές φορές το σπίτι γεμίζει με φωνές τσιριχτές».

Ωστόσο, η επαγγελματική του απουσία, ειδικά λόγω της συμμετοχής του σε reality όπως ο Άγιος Δομίνικος, άφησε το αποτύπωμά της στις σχέσεις με τα παιδιά του. «Σίγουρα έχασα σημαντικές στιγμές τους, είναι χρόνος που δεν τον κερδίζεις πίσω», παραδέχεται. «Οι στιγμές που χάνεις δεν καλύπτονται μέσω βιντεοκλήσεων. Ζυγίζεις όμως κάποια πράγματα. Δεν είχα ποτέ βλέψεις να κάνω πολυτελή ζωή και άλλωστε δεν πήγα για αυτό τον λόγο στον Άγιο Δομίνικο. Προσπαθώ να χτίσω ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μου. Τον τελευταίο χρόνο που μένω στην Ελλάδα προσπαθώ να καλύψω αυτά τα κενά και να είμαι όσο το δυνατόν πιο κοντά τους.»

Μια στιγμή που τον «ταρακούνησε» ήταν όταν ο μεγάλος του γιος, ο Κωνσταντίνος, του εκμυστηρεύτηκε τα παράπονά του. Όπως εξομολογείται ο ίδιος ο Λιανός, ο 12χρονος βίωσε έντονα την απουσία του πατέρα του, ειδικά όταν κάποιος συμμαθητής του τον πλήγωσε λέγοντας: «Μπορεί να έγινε αυτό, αλλά εμένα τουλάχιστον ο πατέρας μου δεν λείπει έξι μήνες τον χρόνο.»

«Με ταρακούνησαν τα λόγια του», αναφέρει ο παρουσιαστής με ειλικρίνεια. Ακόμα πιο σημαντικό ήταν το γεγονός ότι ο γιος του άρχισε να ξεχωρίζει τους αληθινούς του φίλους από τους υπόλοιπους. «Μπαμπά, κάποια στιγμή άρχισα να ξεχωρίζω λιγάκι τους φίλους μου και κρατάω τους πραγματικούς», του είπε ο Κωνσταντίνος. Στην ερώτηση του πατέρα του «Με ποιο κριτήριο;», απάντησε: «Δε θέλω κάποια παιδιά να με κάνουν παρέα επειδή ο μπαμπάς μου είναι στο Survivor.»

Η τηλεοπτική δημοσιότητα δεν έχει επηρεάσει μόνο τον ίδιο αλλά και τα παιδιά του, που έχουν ακούσει «ατάκες που τους έχουν πληγώσει». Παράλληλα, ο Γιώργος προσπαθεί να εξηγήσει στα παιδιά του ότι η δουλειά του είναι απλά μια δουλειά όπως όλες οι άλλες, μόνο που προβάλλεται στην τηλεόραση. «Όσοι είμαστε σε αυτό τον χώρο δεν πρέπει να θεωρούμε ότι ζούμε σε άλλη πραγματικότητα.»

Παρόλο που ο ρόλος του πατέρα τον κάνει να είναι «χαζομπαμπάς», ειδικά με τη μικρή του κόρη, που απολαμβάνει όσο ποτέ, ο ίδιος δηλώνει πως δεν περίμενε ότι θα ήταν τόσο δεμένος μαζί της: «Την απολαμβάνω. Είναι ωραίο να έχεις ένα μικρό παιδάκι και σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία. Τώρα είμαι 48.»