Ηρώ Μπέζου: «Κάνω εκφωνήσεις & μεταγλωττίσεις. Βοηθούν στον βιοπορισμό μου»

Δείτε όσα είπε η Ηρώ Μπέζου στην εκπομπή του Mega

Η Ηρώ Μπέζου, κόρη του Γιάννη Μπέζου και της Ναταλίας Τσαλίκη, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και τον Άρη Καβατζίκη. Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στον λόγο που δεν εργάζεται στην τηλεόραση.

Η Ηρώ Μπέζου με τη μητέρα της, Ναταλία Τσαλίκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Στα κείμενα που γράφω βάζω μόνο… προσωπική εμπειρία! Είναι πολύ λυτρωτική εμπειρία να μοιράζεσαι αυτά που έχεις μέσα σου. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία από πολύ μικρή. Και τα δύσκολα χρόνια που έχουμε περάσει, είναι εφόδιο. Αν δεν υποφέρεις, δε βγαίνεις σε ξέφωτο», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός.

Ο Γιάννης Μπέζος είναι πολύ περήφανος για τη μέχρι τώρα πορεία της κόρης του, Ηρώς Μπέζου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η 37χρονη ηθοποιός είχε βραβευτεί το 2009 με το θεατρικό βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» για τον ρόλο της στην παράσταση «Το φιντανάκι». Έχει παίξει σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις, αλλά αρνείται να ακολουθήσει τους «τρελούς» ρυθμούς των πολύωρων τηλεοπτικών γυρισμάτων.

«Μου έχουν γίνει τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά δεν είναι ότι αποκρούω επιθέσεις προτάσεων. Δε νομίζω ότι θα μου ταίριαζε μια τέτοια καθημερινότητα των ρυθμών που έχει η τηλεόραση. Κάνω εκφωνήσεις και μεταγλωττίσεις που βοηθούν στον βιοπορισμό μου και τραγουδάω jazz», πρόσθεσε.

Η σχέση της με τα social media είναι μάλλον τυπική. Δεν ανεβάζει story από κάθε της έξοδο, αλλά διατηρεί προσωπικούς λογαριασμούς.

«Έχω social media, αλλά μου φαίνεται τελείως ξένο να είμαι συνέχεια σε επαφή με το τηλέφωνό μου. Θα το πληρώσουμε αργά ή γρήγορα αυτό που κάνουμε με τα social. Έχω αποφύγει να βρεθώ σε περιβάλλοντα που θα με κάνουν να νιώσω αμήχανα», δήλωσε.