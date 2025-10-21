Ηρώ Μπέζου: «Κάνω εκφωνήσεις & μεταγλωττίσεις. Βοηθούν στον βιοπορισμό μου»

Όσα είπε η κόρη του Γιάννη Μπέζου και της Ναταλίας Τσαλίκη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 17:05 Καρυστιανού: Αν ο Μητσοτάκης σβήσει τα ονόματα θα τα ξαναγράψουμε
21.10.25 , 16:43 Αρναούτογλου: Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ Τετάρτη & Παρασκευή
21.10.25 , 16:05 Αθηνά Κλήμη: «Στα 25 μου η γυναικολόγος μού είπε να κάνω κρυοσυντήρηση»
21.10.25 , 15:52 Δέντρο έπεσε και καταπλάκωσε αυτοκίνητο
21.10.25 , 15:44 Η ιστορία της Σταυρούλας: H βόλτα με τη φίλη, το τροχαίο & το τεχνητό μέλος
21.10.25 , 15:33 Κώστας Μακεδόνας: «Αντίο αγοράκι μου» - Η απώλεια που συγκινεί
21.10.25 , 15:32 Φάρμα: Η πιο αμφίρροπη δοκιμασία ασυλίας - Δείτε το trailer
21.10.25 , 15:31 «Με κλωτσούσε με μανία»: Η Έλενα μιλά για τον ξυλοδαρμό από τον αστυνομικό
21.10.25 , 15:13 Ηρώ Μπέζου: «Κάνω εκφωνήσεις & μεταγλωττίσεις. Βοηθούν στον βιοπορισμό μου»
21.10.25 , 14:59 Γιάννενα: Η συγκινητική πράξη πατέρα που δώρισε το νεφρό του στον γιο του
21.10.25 , 14:56 Φοινικούντα: «Ο 22χρονος τον τελευταίο καιρό ήταν φοβισμένος»
21.10.25 , 14:53 Τρίκαλα: «Έπνιξα τη μάνα μου γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά»
21.10.25 , 14:36 Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
21.10.25 , 14:30 Ποιος ανέλαβε τα ηνία στη Νότιγχαμ Φόρεστ
21.10.25 , 14:25 Ελληνικές σειρές: Όσες δούμε στο δεύτερο μισό της σεζόν
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Τρίκαλα: «Έπνιξα τη μάνα μου γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά»
Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»
Τραγωδία στα Τρίκαλα: 18χρονος έπνιξε τη μητέρα του με πετσέτα
Κώστας Μακεδόνας: «Αντίο αγοράκι μου» - Η απώλεια που συγκινεί
Βανδή: Περιπολικό της αστυνομίας τη μεταφέρει μετά από λάστιχο στο ΙΧ της
Τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα: Η φωτογραφία με το νυφικό & τον σύζυγό της
«Η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο»: Tι απαντά η ΕΛ.ΑΣ
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε όσα είπε η Ηρώ Μπέζου στην εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ηρώ Μπέζου, κόρη του Γιάννη Μπέζου και της Ναταλίας Τσαλίκη, μίλησε στην εκπομπή Buongiorno και τον Άρη Καβατζίκη. Η ηθοποιός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στον λόγο που δεν εργάζεται στην τηλεόραση.

Η Ηρώ Μπέζου με τη μητέρα της, Ναταλία Τσαλίκησ

Η Ηρώ Μπέζου με τη μητέρα της, Ναταλία Τσαλίκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Στα κείμενα που γράφω βάζω μόνο… προσωπική εμπειρία! Είναι πολύ λυτρωτική εμπειρία να μοιράζεσαι αυτά που έχεις μέσα σου. Έχω κάνει ψυχοθεραπεία από πολύ μικρή. Και τα δύσκολα χρόνια που έχουμε περάσει, είναι εφόδιο. Αν δεν υποφέρεις, δε βγαίνεις σε ξέφωτο», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός.  

Ναταλία Τσαλίκη: Σπάνια εμφάνιση με την κόρη της, Ηρώ Μπέζου

Ο Γιάννης Μπέζος είναι πολύ περήφανος για τη μέχρι τώρα πορεία της κόρης του, Ηρώς Μπέζου 

Ο Γιάννης Μπέζος είναι πολύ περήφανος για τη μέχρι τώρα πορεία της κόρης του, Ηρώς Μπέζου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η 37χρονη ηθοποιός είχε βραβευτεί το 2009 με το θεατρικό βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» για τον ρόλο της στην παράσταση «Το φιντανάκι». Έχει παίξει σε αρκετές θεατρικές παραστάσεις, αλλά αρνείται να ακολουθήσει τους «τρελούς» ρυθμούς των πολύωρων τηλεοπτικών γυρισμάτων.  

Γιάννης Μπέζος: Η εξομολόγηση για την κόρη του - «Δεν είμαι φίλος μαζί της»

«Μου έχουν γίνει τηλεοπτικές προτάσεις, αλλά δεν είναι ότι αποκρούω επιθέσεις προτάσεων. Δε νομίζω ότι θα μου ταίριαζε μια τέτοια καθημερινότητα των ρυθμών που έχει η τηλεόραση. Κάνω εκφωνήσεις και μεταγλωττίσεις που βοηθούν στον βιοπορισμό μου και τραγουδάω jazz», πρόσθεσε.

Ηρώ Μπέζου: «Κάνω εκφωνήσεις & μεταγλωττίσεις. Βοηθούν στον βιοπορισμό μου»

Η σχέση της με τα social media είναι μάλλον τυπική. Δεν ανεβάζει story από κάθε της έξοδο, αλλά διατηρεί προσωπικούς λογαριασμούς. 

«Έχω social media, αλλά μου φαίνεται τελείως ξένο να είμαι συνέχεια σε επαφή με το τηλέφωνό μου. Θα το πληρώσουμε αργά ή γρήγορα αυτό που κάνουμε με τα social. Έχω αποφύγει να βρεθώ σε περιβάλλοντα που θα με κάνουν να νιώσω αμήχανα», δήλωσε. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΡΩ ΜΠΕΖΟΥ
 |
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΕΖΟΣ
 |
ΝΑΤΑΛΙΑ ΤΣΑΛΙΚΗ
 |
BUONGIORNO
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top