Νικολά Σαρκοζί: Τα παιδιά του στο πλευρό του λίγο πριν μπει φυλακή

Οικογένεια και υποστηρικτές αποχαιρετούν τον πρώην Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί καθώς οδηγείται στη φυλακή / AP

Ο πρώην Πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί αναχώρησε το πρωί της Τρίτης 21/10 από την κατοικία του στο Παρίσι, χέρι-χέρι με τη σύζυγό του Κάρλα Μπρούνι και υπό τις επευφημίες υποστηρικτών του που είχαν συγκεντρωθεί φωνάζοντας «Νικολά, Νικολά», για να πάει στη φυλακή Λα Σαντέ της πρωτεύουσας όπου θα αρχίσει την έκτιση της ποινής πενταετούς φυλάκισης που του έχει επιβληθεί.

Ο Σαρκοζί έγραψε σήμερα σ' ένα μακροσκελές μήνυμά του στο X: «Θέλω να πω (στο γαλλικό λαό), με αταλάντευτη πεποίθηση, ότι σήμερα το πρωί δεν φυλακίζεται ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, αλλά ένας αθώος άνθρωπος».

Ο Νικολά Σαρκοζί περπάτησε χέρι χέρι με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι / AP (Thibault Camus)

Δίπλα του και τα παιδιά του, με επικεφαλής την Τζούλια, την 14χρονη κόρη του με την Μπρούνι, περπάτησαν αργά από το σπίτι του για να χαιρετήσουν τους υποστηρικτές.

Ο Ζαν Σαρκοζί μαζί με την ετεροθαλή αδερφή του, Τζούλια περπατούν στο Παρίσι πριν ο πατέρας του οδηγηθεί στη φυλακή / AP (Thibault Camus)

Ο γιος του Νικολά Σαρκοζί, Ζαν και ο αδερφός του, Γκιγιόμ / AP (Thibault Camus)

Ο Λουί Σαρκοζί, ένας από τους γιους του Σαρκοζί, ο οποίος ετοιμάζεται να θέσει υποψηφιότητα για δήμαρχος στο Μεντόν στη Γαλλική Ριβιέρα την επόμενη άνοιξη, είχε καλέσει τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν στον δρόμο. Κάποιοι φώναζαν «Νικόλας! Νικολά!».

Ο γιος του Νικολά Σαρκοζί, Λουί, με τη σύζυγό του, Ναταλί / AP (Thibault Camus)

Τα παιδιά του Νικολά Σαρκοζί στο πλευρό του / JACOVIDES-MOREAU / Bestimage / Profimedia

Σρκοζί: Σε κελί 9 τετραγωνικών στη φυλακή Λα Σαντέ

Είναι η πρώτη φορά που μπαίνει στη φυλακή ένας πρώην αρχηγός κράτους της Γαλλικής Δημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Θα εγκατασταθεί πιθανότατα σε ένα από τα 15 κελιά των 9 τετραγωνικών μέτρων της πτέρυγας απομόνωσης της φυλακής, σύμφωνα με σωφρονιστικούς υπαλλήλους που γνωρίζουν καλά τη μοναδική φυλακή που βρίσκεται στο Παρίσι. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στον Σαρκοζί να αποφύγει το συγχρωτισμό με τους άλλους φυλακισμένους ώστε να διασφαλισθεί η ασφάλειά του και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να φωτογραφηθεί με κάποιο από τα κινητά που κυκλοφορούν χωρίς άδεια στη φυλακή.

Ο πρώην αρχηγός του κράτους κρίθηκε ένοχος στις 25 Σεπτεμβρίου ότι επέτρεψε στους δύο στενότερους συνεργάτες του στο υπουργείο Εσωτερικών να αρχίσουν συνομιλίες στην Τρίπολη με στόχο την κρυφή χρηματοδότηση της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007 από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι, κάτι που εντούτοις δεν υλοποιήθηκε, σύμφωνα με τη δικαιοσύνη.

Ο ίδιος αρνείται ότι έχει διαπράξει οποιοδήποτε αδίκημα και χαρακτηρίζει την υπόθεση σε βάρος του πολιτικά υποκινούμενη.

Σαρκοζί: Οι δικηγόροι του κατέθεσαν αίτημα αποφυλάκισης

Ο πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί κατέθεσε αμέσως αίτημα αποφυλάκισης, δήλωσε στους δημοσιογράφους ένας από τους συνηγόρους του, ο Κριστόφ Ινγκρέν.

Η φυλάκισή του είναι «ντροπή», πρόσθεσε ο δικηγόρος. Η δικαιοσύνη έχει περιθώριο δύο μηνών για να αποφανθεί σχετικά με το αίτημα του πρώην αρχηγού του κράτους.