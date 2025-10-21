Nissan Qashqai e-POWER: Πιο χαμηλή κατανάλωση δεν...γίνεται

Με αυτονομία που ξεπερνά τα 1000 χιλιόμετρα

STAR.GR
Αυτοκινητο
Nissan Qashqai e-POWER: Πιο χαμηλή κατανάλωση δεν...γίνεται
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την πρόσφατη παρουσίαση του πρωτοποριακού συστήματος κίνησης e-POWER στο Nissan Qashqai, η γερμανική ένωση καταναλωτών ADAC ανακοίνωσε τα επίσημα αποτελέσματα της δοκιμής Ecotest, καταγράφοντας κατανάλωση μόλις 5,4L/100 χλμ. Το αποτέλεσμα αυτό μεταφράζεται σε μείωση σχεδόν 15% σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση και κατατάσσει το Qashqai e-POWER ανάμεσα στα κορυφαία μοντέλα της κατηγορίας του σε επίπεδο απόδοσης και οικονομίας καυσίμου.

Nissan Qashqai e-POWER: Πιο χαμηλή κατανάλωση δεν...γίνεται

Το ανανεωμένο σύστημα e-POWER περιλαμβάνει έναν νέο κινητήρα εσωτερικής καύσης, που ενσωματώνει ένα πλήθος τεχνικών αναβαθμίσεων. Η ομάδα μηχανικών της Nissan προχώρησε σε πολλαπλές βελτιώσεις, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οικονομία καυσίμου κατά την οδήγηση σε ευρωπαϊκούς αυτοκινητοδρόμους έως τα 130 χλμ./ώρα, επιτυγχάνοντας βελτιωμένη απόδοση και προσφέροντας φιλικότερη προς το περιβάλλον οδήγηση.

Το νέο σύστημα e-POWER στο Qashqai πέρα από χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, επιτυγχάνει και μείωση εκπομπών ρύπου - από 116 σε 102 γρ./χλμ. (WLTP) - σημειώνοντας βελτίωση 12%. Η εξαιρετική αυτή επίδοση συνέβαλε σημαντικά ώστε το Qashqai e-POWER να λάβει συνολική αξιολόγηση τέσσερα στα πέντε αστέρια.

Nissan Qashqai e-POWER: Πιο χαμηλή κατανάλωση δεν...γίνεται

Η χαμηλή κατανάλωση σε συνδυασμό με τη δεξαμενή καυσίμου 55 λίτρων προσφέρει εκτιμώμενη αυτονομία έως 1.018 χλμ. – αύξηση 145 χλμ. ανά πλήρη δεξαμενή καυσίμου – που ξεπερνά ακόμη και την αυτονομία οχημάτων diesel. Σύμφωνα με το πρότυπο WLTP, η αυτονομία φτάνει τα 1.222 χλμ.

Nissan Qashqai e-POWER: Πιο χαμηλή κατανάλωση δεν...γίνεται

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά, το σύστημα Qashqai e-POWER χρησιμοποιεί τον βενζινοκινητήρα αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα ο οποίος με τη σειρά του κινεί τους τροχούς. Αυτό σημαίνει ότι οι τροχοί κινούνται μόνο με ηλεκτρική ισχύ, προσφέροντας άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη οδήγηση — όλα χωρίς την ανάγκη φόρτισης σε πρίζα.

Nissan Qashqai e-POWER: Πιο χαμηλή κατανάλωση δεν...γίνεται

Το νέο, αναβαθμισμένο σύστημα μετάδοσης e-POWER 5-σε-1 ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα, όπως τον ηλεκτροκινητήρα, την γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον ενισχυτή και τον μειωτή, σε έναν ανανεωμένο turbo κινητήρα 1,5 λίτρου. Υιοθετεί επίσης την πρωτοποριακή τεχνολογία STARC της Nissan, η οποία έχει αυξήσει την θερμική απόδοση στο 42% - ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο - σταθεροποιώντας την καύση εντός κυλίνδρων και επιτρέποντας στον κινητήρα να λειτουργεί πιο αθόρυβα και αποδοτικά σε χαμηλές ταχύτητες.

Το νέο Qashqai e-POWER κατασκευάζεται στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland και είναι ήδη διαθέσιμο στην Ελλάδα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
NISSAN
 |
NISSAN QASHQAI E-POWER
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
