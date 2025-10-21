Η ευλογιά αυξάνει τις τιμές σε γάλα και φέτα

Σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.25 , 19:28 Πέθανε ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι - Το τελευταίο βίντεο του διάσημου σκακιστή
21.10.25 , 19:09 Μητσοτάκης: Ρύθμιση εθνικής ευθύνης για το Μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη
21.10.25 , 18:35 «Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία & στην κόρη μου είπαν δεν είναι ταξί»
21.10.25 , 18:30 Cash or Trash: Ο Χρήστος είπε «όχι» σε προσφορά τετραπλάσια της εκτίμησης
21.10.25 , 18:20 Η ευλογιά αυξάνει τις τιμές σε γάλα και φέτα
21.10.25 , 18:20 Nissan Qashqai e-POWER: Πιο χαμηλή κατανάλωση δεν...γίνεται
21.10.25 , 18:15 Οι «Φίλοι για πάντα» ήρθαν στο Cash or Trash κι έκλεισαν super deal!
21.10.25 , 18:06 Volvo: Για ποιον λόγο χαμογελά
21.10.25 , 17:54 Ο Αποστόλης Τότσικας «σπάει» τα στερεότυπα φορώντας κόκκινο κραγιόν
21.10.25 , 17:45 Φορολογική καταιγίδα 18,7 δισ. ευρώ στο φινάλε του 2025
21.10.25 , 17:29 Λαμπερή πρεμιέρα για το “Hotel Amour” – Πλήθος επωνύμων στο Θέατρο Ακροπόλ
21.10.25 , 17:27 Πόσα λεφτά έχει βγάλει ο Φουρνιέ στην καριέρα του
21.10.25 , 17:26 Νικολά Σαρκοζί: Τα παιδιά του στο πλευρό του λίγο πριν μπει φυλακή
21.10.25 , 17:05 Καρυστιανού: Αν ο Μητσοτάκης σβήσει τα ονόματα θα τα ξαναγράψουμε
21.10.25 , 16:43 Αρναούτογλου: Είμαι τόσο θρησκόληπτος που δεν έκανα σεξ Τετάρτη & Παρασκευή
Χρυσή λίρα: Αυξήθηκε κι άλλο η τιμή της - Πλησιάζει τα 1.000 ευρώ
Οικονομάκου: «Οι περισσότεροι έχουν σχέση κατά τη διάρκεια του γάμου τους»
Καινούργιου: «Από τις 10 πεινάω… πεινάμε», είπε, πιάνοντας την κοιλίτσα της
Τρίκαλα: «Έπνιξα τη μάνα μου γιατί με κακοποιούσε ψυχολογικά και σωματικά»
Σίσσυ Χρηστίδου για Φαίη Σκορδά: «Ο σύντροφός της έχει ζητήσει...»
Πέθανε ο Ντάνιελ Ναροντίτσκι - Το τελευταίο βίντεο του διάσημου σκακιστή
Τρίτος γάμος για τη Μάρω Λύτρα: Η φωτογραφία με το νυφικό & τον σύζυγό της
Νικολά Σαρκοζί: Τα παιδιά του στο πλευρό του λίγο πριν μπει φυλακή
«Περιπολικό πήγε τη Βανδή σε συναυλία & στην κόρη μου είπαν δεν είναι ταξί»
«Η Δέσποινα Βανδή κινδύνευε με παράσυρση και τροχαίο»: Tι απαντά η ΕΛ.ΑΣ
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: dnews.gr φωτογραφία Ευρωκίνηση
Γάλα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης βρίσκεται η ελληνική γαλακτοβιομηχανία, καθώς η εκτεταμένη θανάτωση προβάτων λόγω της ευλογιάς πλήττει δραματικά την παραγωγή γάλακτος και αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές. 

Όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, η τιμή του γάλακτος μπορεί να αυξηθεί κατά 20% έως 30%, οδηγώντας τη χονδρική τιμή της φέτας από τα 8 ευρώ στα 9,5 ευρώ το κιλό. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα δει τη φέτα στα ράφια των σούπερ μάρκετ να φτάνει ακόμη και τα 14-15 ευρώ το κιλό μέσα στο 2026.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο dnews.gr  
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΑΛΑ
 |
ΦΕΤΑ
 |
ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ
 |
ΕΥΛΟΓΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top