Η ευλογιά αυξάνει τις τιμές σε γάλα και φέτα

Αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης βρίσκεται η ελληνική γαλακτοβιομηχανία, καθώς η εκτεταμένη θανάτωση προβάτων λόγω της ευλογιάς πλήττει δραματικά την παραγωγή γάλακτος και αναμένεται να προκαλέσει σημαντικές αυξήσεις στις τιμές.

Όπως εκτιμούν παράγοντες της αγοράς, η τιμή του γάλακτος μπορεί να αυξηθεί κατά 20% έως 30%, οδηγώντας τη χονδρική τιμή της φέτας από τα 8 ευρώ στα 9,5 ευρώ το κιλό. Αυτό σημαίνει ότι ο καταναλωτής θα δει τη φέτα στα ράφια των σούπερ μάρκετ να φτάνει ακόμη και τα 14-15 ευρώ το κιλό μέσα στο 2026.

