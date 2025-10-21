Γιάννης Στάνκογλου: «Ό,τι μπορώ να προσφέρω στα παιδιά μου, θα το κάνω»

Σε κλίμα ενθουσιασμού πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη Τύπου για την παράσταση “Annie”, με τον Γιάννη Στάνκογλου να δηλώνει ιδιαίτερα συγκινημένος για τη συμμετοχή του στο πολυαγαπημένο musical.

Γιάννης Στάνκογλου: Συγκινεί με τον ρόλο του στην Annie/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

«Νιώθω πολύ όμορφα, πλησιάζουμε σιγά-σιγά στην πρεμιέρα. Η Annie είναι το αγαπημένο μου musical προσωπικά, και είναι μεγάλη χαρά να συνεργάζομαι με τόσο αξιόλογους ανθρώπους», ανέφερε χαρακτηριστικά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη.



Ο Γιάννης Στάνκογλου ενσαρκώνει τον δισεκατομμυριούχου Όλιβερ Γουόρμπακς, έναν πλούσιο επιχειρηματία που παίρνει την μικρή Annie από το ορφανοτροφείο, υποτίθεται για να περάσουν μαζί τις γιορτές των Χριστουγέννων. Όμως, όπως εξηγεί ο ηθοποιός, ο σκοπός είναι διαφορετικός: «Την παίρνει ουσιαστικά για να βελτιώσει την εικόνα του. Όμως στην πορεία δημιουργείται μια πολύ όμορφη σχέση μεταξύ τους και τελικά προσπαθεί με κάθε τρόπο να την υιοθετήσει.»

Ο ηθοποιός μιλά για τα παιδιά του και λάμπει/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

«Ευαισθητοποιείται, όπως κι εγώ»

Ο ηθοποιός παραδέχεται ότι έχει κάποια κοινά με τον ρόλο του, όχι στα οικονομικά, όπως λέει με χιούμορ, αλλά στο συναισθηματικό κομμάτι.

«Ναι, έχουμε κοινά στοιχεία στον τρόπο που βλέπει το παιδί. Ευαισθητοποιείται πάρα πολύ με τον ερχομό της Annie. Το ίδιο κι εγώ δεν μπορώ να το κρύψω.»

«Λάμπω όταν μιλάω για τα παιδιά μου»

Η συζήτηση δε θα μπορούσε να μην αγγίξει την οικογένειά του, με τον ίδιο να μιλά με περηφάνια για τα παιδιά του: «Είναι οι μεγάλες μου αγάπες, τι να κάνω; Δεν μπορώ αλλιώς. Έχουν μεγαλώσει κιόλας μεγάλη είναι 16, ο μικρός 11. Ό,τι μπορώ να τους προσφέρω, θα το κάνω.»

Αναφέρθηκε και στα ταξίδια που κάνουν μαζί, λέγοντας ότι προσπαθεί να περνά όσο περισσότερο ποιοτικό χρόνο μπορεί με την οικογένειά του.

Guest εμφάνιση στα «Φαντάσματα»

Παράλληλα με την προετοιμασία για το musical, ο Γιάννης Στάνκογλου κάνει και μία guest εμφάνιση στη σειρά “Φαντάσματα” του Star, όπου με αρκετή δόση αυτοσαρκασμού παίζει τον... ίδιο του τον εαυτό.

Guest-έκπληξη στα “Φαντάσματα”: Ο Γιάννης Στάνκογλου όπως δεν τον έχετε ξαναδεί!/ NDP Ανδρέας Νικολαρέας

«Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Με ενδιέφερε η ιδέα να “παίξω” τον Γιάννη Στάνγκογλου, δηλαδή εμένα. Να εκτεθώ λίγο, να διακωμωδήσω τον εαυτό μου. Είπα ναι αμέσως και γιατί αγαπώ τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη σειρά.»

Στο trailer τον βλέπουμε να καταφθάνει και οι υπόλοιποι χαρακτήρες τον αποκαλούν «κούκλο, σέξι, άντρα». Ο ίδιος απαντά με μετριοφροσύνη: «Είναι ωραίο να ακούς ένα όμορφο κομπλιμέντο, αλλά μέχρι εκεί.»

