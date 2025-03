Γιάννης Στάνκογλου: Η φωτογραφία με την κόρη του, ντυμένοι matchy matchy

Μία σπάνια φωτογραφία με την κόρη του ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media χθες ανήμερα της 25ης Μαρτίου ο Γιάννης Στάνκογλου.

Ο ηθοποιός πόζαρε με την 15χρονη κόρη του, Φοίβη, ντυμένοι στα μαύρα και οι δυο και φορώντας μαύρα γυαλιά ηλίου και με χιούμορ έγραψε: «Matching with my daughter for skordalia day…»

O ηθοποιός έχει αποκτήσει δυο παιδιά από τον γάμο του με την Αλίκη Δανέζη Κνούτσεν, με την οποία έχουν χωρίσει.

Η Φοίβη και ο Φίλιππος είναι πάντα η απόλυτη προτεραιότητά του και φροντίζει να περνά χρόνο μαζί τους, κάνοντας ταξίδια και πολλές δραστηριότητες μαζί.

Ο ηθοποιός δεν έχει κρύψει την αγάπη που έχει στην κόρη και τον γιο του, τα οποία ήταν και ο λόγος που άργησε να γνωστοποιήσει τον χωρισμό του από την πρώην σύζυγό του. Όπως είχε εξηγήσει: «Δεν θέλω η προσωπική μου ζωή να είναι πολύ στα φώτα. Έχω δυο παιδιά που προσπαθώ να τα προστατέψω. Είναι όλα καλά, έχουμε μια εξαιρετική σχέση με τη πρώην σύζυγό μου, έχουμε τρελή συνεννόηση για τα παιδιά. Έχω και συνεπιμέλεια, οπότε είναι πάρα πολύ όμορφο όλο αυτό».

