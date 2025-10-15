Γιάννης Στάνκογλου: Η κρίση ηλικίας στα 50 και οι κόντρες με τον πατέρα του

Ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε ανοιχτά για μια προσωπική περίοδο της ζωής του, αποκαλύπτοντας ότι πριν από μερικά χρόνια βίωσε κρίση ηλικίας.

Ο ηθοποιός που στα 50 του ένιωσε πως δεν είχε πια την ίδια ενέργεια και ζωντάνια που τον χαρακτήριζε στο παρελθόν, παραδέχτηκε ότι αυτή η αλλαγή του κόστισε περισσότερο απ’ ό,τι περίμενε.

«Τα πάω καλά με την ηλικία μου και μου αρέσει αυτή η φάση της ζωής μου», εξομολογήθηκε αρχικά στην εκπομπή «The 2Night Show».

«Έχω περάσει διάφορες δεκαετίες με τις δικές τους όμορφες εμπειρίες. Η κρίση ήρθε στα 50, περίπου πριν 2-3 χρόνια. Στα 40 μου δεν την είχα, γιατί είχα τα παιδιά μου. Η Φοίβη ήρθε στα 37 και μετά από πέντε χρόνια ο Φίλιππος. Τότε δεν είχα χρόνο ούτε να σκεφτώ τέτοια πράγματα. Όμως στα 50 ένιωσα πως δεν ήμουν πια τόσο δυνατός, δεν είχα την όρεξη που είχα παλιά. Μου έλεγαν να βγω, αλλά προτιμούσα να μείνω σπίτι, κάτι που δεν το είχα κάνει ποτέ πριν».

Ο ηθοποιός μοιράστηκε ακόμα πως η οικογένειά του άλλαξε σημαντικά την καθημερινότητά του. «Τα παιδιά φέρνουν μια νέα πραγματικότητα. Πλέον μαγειρεύω συχνά για εκείνα και τους φίλους τους».

Αναμνήσεις και όνειρα για το μέλλον

Για τη σχέση του με τον πατέρα του, ο Γιάννης θυμήθηκε τις πολλές διαφωνίες της εφηβείας, ακόμα και τις περιπέτειες με την αστυνομία, ενώ αναγνώρισε πως η αγάπη ήταν αυτή που τον κράτησε μακριά από το να πάρει λάθος δρόμο.

«Είχα πολλές ελευθερίες, αλλά η αγάπη και η φροντίδα ήταν το κλειδί ώστε να μη χαθώ», είπε.

Σχετικά με το μέλλον, εκμυστηρεύτηκε πως ονειρεύεται να περάσει τα τελευταία του χρόνια σε κάποιο νησί, κοντά στη θάλασσα, παρόλο που του αρέσει πολύ η ζωή στη φάρμα.

«Η δουλειά μας κρατάει ενεργούς και γεμάτους πάθος. Αν μπορούσα να εξασφαλίσω εμένα και τα παιδιά μου, θα ήθελα ένα σπίτι κοντά στη θάλασσα, όμως δεν είμαι καθόλου οικονομικός τύπος», πρόσθεσε.

Ταξίδια και μαθήματα ζωής με τα παιδιά

Κλείνοντας, αναφέρθηκε σε μια σημαντική εμπειρία από τα ταξίδια του με τα παιδιά του σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη και η Σρι Λάνκα, όπου είχε την ευκαιρία να τους δείξει μια διαφορετική πραγματικότητα.

«Συζητάμε πολύ για αυτά τα ταξίδια, γιατί μόνο έτσι αρχίζουν να εκτιμούν όσα έχουν. Σήμερα τα περισσότερα παιδιά ζητούν συνέχεια, αλλά ο μικρός για κάποιο διάστημα ηρέμησε, ίσως να έπαιξαν ρόλο αυτά τα ταξίδια», αποκάλυψε.