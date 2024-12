Γιάννης Στάνκογλου: Η φωτογραφία από το παρελθόν, όταν... φυσούσε!

Ένα ταξίδι στο παρελθόν μας έκανε ο Γιάννης Στάνκογλου μέσα από το προφίλ του στο Instagram.

Ο ηθοποιός που είναι ιδιαίτερα ενεργός στα social media και φροντίζει μέσα από αυτά, να κρατάει επαφή με τους θαυμαστές του, δημοσιεύει συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητα και την καριέρα του.

Την Τρίτη, ανάρτησε σε story μια... hot φωτογραφία του από το παρελθόν. Σε αυτήν, τον βλέπουμε να ποζάρει με μακριά μαλλιά στην παραλία, κοιτώντας τον φακό.

Πάνω στο στιγμιότυπο έγραψε: «Κάποτε», ενώ έβαλε ως μουσική υπόκρουση τη μεγάλη επιτυχία των Rage Against The Machine, με τίτλο Killing In the Name.

Δείτε τη φωτογραφία που πόσταρε ο Γιάννης Στάνκογλου

